Le pare-brise étant situé à l’avant d’un véhicule, de nombreux facteurs tels que les graviers projetés par les autres voitures sont susceptibles de le fissurer. Les mesures à prendre dans le cas d’une fissure peuvent aller d’une simple réparation à un remplacement total de votre pare-brise. En outre, il est primordial de rapidement prendre les dispositions pour éviter de circuler avec un pare-brise brisé, car les conséquences peuvent être désastreuses. Heureusement, vous avez à votre disposition des structures comme Carglass® pour y remédier rapidement.

Qu’est-ce qui provoque la fissure d’un pare-brise ?

Parmi les causes qui fragilisent la vitre d’un pare-brise se trouvent les températures extrêmes. Une exposition prolongée au soleil ou à la neige peut en effet fissurer votre pare-brise. De même, lorsque vous êtes en circulation, les petits cailloux ou graviers soulevés par les autres véhicules peuvent aussi en être à l’origine. Votre pare-brise peut également se fissurer à la suite d’un accident ou d’un acte de vandalisme.

Toutefois, dans l’un ou dans l’autre des cas, un diagnostic par un professionnel doit être votre premier réflexe, car réparer cet élément automobile ne s’improvise pas. Pour éviter de prendre des risques et de circuler dans de mauvaises conditions, il vous faut effectuer le diagnostic près de l’endroit où vous vous trouvez. Par exemple, si vous constatez les dégâts aux environs de Nancy, une réparation de pare-brise à Saint-Herblain est le premier réflexe qui s’impose pour votre véhicule.

À quels dangers s’exposent les conducteurs de véhicules au pare-brise fissuré ?

Parfois, les fissures de pare-brise sont de petite taille et à peine visible, mais s’étendent vite lorsqu’elles ne sont pas réparées à temps. Elles brouillent ainsi la visibilité du conducteur, l’empêchant de distinguer convenablement la voie ainsi que les obstacles.

Dans des cas plus graves, la fissure est si importante que la vitre se brise entièrement en cours de route. Le conducteur peut alors facilement se retrouver impliqué dans un accident de circulation.

Par ailleurs, en dehors des risques de sécurité, un pare-brise fissuré est passible d’une amende ou d’une contravention de 375€. À cet effet, les fissures sanctionnées sont celles de plus de 30 cm, localisées dans le champ de vision du conducteur avec un impact supérieur à la taille d’une pièce de 2 euros. Enfin, si vous vous présentez au contrôle technique de votre voiture avec un pare-brise fissuré, il n’y a pratiquement aucune chance que vous échappiez à la contre-visite.

La solution la plus appropriée pour réparer un pare-brise fissuré

Selon la gravité et l’extension de la fissure de votre pare-brise, une simple réparation peut ne pas être suffisante. À cet effet, la société Carglass® ne s’occupe que de la réparation des fissures dont le diamètre d’impact est plus petit qu’une pièce de 2 euros. De plus, ces fissures doivent être situées à une distance de 4 cm du bord du vitrage et de 2 cm au minimum du détecteur de pluie. Enfin, les fissures ne doivent pas être situées dans le champ de vision du conducteur.

Par conséquent, si la fissure ne répond à aucun de ces critères, Carglass® procèdera au remplacement entier de votre pare-brise. Par ailleurs, nous vous déconseillons fortement d’essayer de réparer ou de remplacer votre pare-brise abîmé par vous-même. En effet, c’est une opération complexe qui nécessite l’expertise d’un professionnel comme Carglass® et des outils bien spécifiques.

Le pare-brise de votre automobile est abîmé ? Cliquez ici, vous avez une liste des centres Carglass® de même que les services proposés et notre calendrier de disponibilité. Nos interventions en vitrage sont garanties dans certains cas avec un accompagnement personnel de vos démarches pour l’assurance.