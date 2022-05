Le web scraping est sans doute le moyen le plus efficace pour accéder à une énorme quantité de données. De plus en plus de personnes et d’entreprises adoptent cette méthode pour enrichir leurs bases de données afin de les utiliser à des fins décisionnelles.

Opter pour le grattage de données offre des avantages, mais présente également des inconvénients. Dans cet article, nous allons voir les bénéfices et les risques du web scraping, mais avant tout, découvrons ce que c’est.

Qu’est-ce que le web scraping ?

Le web scraping, encore appelé grattage de données, est comme nous venons de le mentionner brièvement dans l’introduction, un moyen de collecter des données venant du web. La collecte s’effectue de manière automatisée afin d’obtenir le plus de résultats possible. En effet, le web scraping offre la possibilité de parcourir plusieurs sites web et de récupérer les données qu’ils contiennent en un temps record.

En règle générale, cela s’apparente à un copier-coller de l’entièreté d’un site internet. Cependant, si l’on effectue cette tâche manuellement, la tâche devient vite fastidieuse et l’on risque de passer à côté des informations pertinentes. C’est pour cela que l’on a cherché d’autres options telles que le web scraping.

Il est très utilisé dans le monde du Big Data où la collecte de données est la première étape pour le traitement des données utilisées lors de la prise de décision. Grâce au web scraping, les personnes qui travaillent dans ce domaine peuvent se concentrer sur des tâches plus essentielles.

En quoi consiste-t-il ?

Il faut suivre quelques étapes afin d’extraire des données à l’aide du web scraping. Tout d’abord, il faut bien sûr identifier les sites sur lesquels on souhaite effectuer le grattage de données. Ensuite, on passe les liens à un outil nommé web crawler qui va parcourir les sites, récupérer ses contenus sans distinction pour les stocker dans un emplacement local.

Une fois que l’ensemble du site est récupéré, un autre outil prend le relais à savoir le web scraper. Ce dernier va à son tour parcourir les données recueillies, mais cette fois-ci, de manière plus précise. On va passer un paramètre appelé sélecteur dans lequel on spécifie le type exact d’information que l’on veut faire ressortir du site. Cela peut être un titre, des sous-titres, des paragraphes, etc.

Enfin, dès que les contenus spécifiques sont obtenus, l’outil de web scraping va stocker ces données sous le format que l’on souhaite (table dans une base de données, fichier Excel, CSV ou JSON). On peut maintenant consommer ces données afin de les analyser, visualiser les résultats et le partager afin que les décideurs puissent prendre les dispositions nécessaires par rapport à cela.

Comment scraper des données ?

Il existe plusieurs manières de scraper des données. Cette méthode nécessite également d’utiliser les outils adéquats si l’on souhaite l’effectuer efficacement et obtenir des résultats pertinents.

Si vous n’êtes pas très à l’aise avec la programmation informatique, sachez qu’il y a plusieurs outils permettant de scraper des données. Tout d’abord, vous avez des extensions que vous pouvez ajouter à votre navigateur préféré. Ces extensions vont vous permettre de parcourir un site sur lequel vous vous situez et d’en extraire les contenus de façon simple et rapide. Nous avons par exemple les extensions WebScraper.io pour les navigateurs Google Chrome et Mozilla Firefox ou encore Data Miner pour les navigateurs Google Chrome et Microsoft Edge.

Il y a également des logiciels de web scraping qui vont vous permettre de scraper des données. Certains d’entre eux peuvent même passer outre les systèmes anti-web scraping que certains sites ont mis en place. Il vous suffit de les installer afin de pouvoir lancer le grattage de données, et ce, de manière sécurisée. Parmi eux, nous pouvons par exemple citer ParseHub et Octoparse.

Et si vous tenez à développer votre propre robot de web scraping, vous pouvez l’effectuer, car il existe des bibliothèques sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour cela. Vous pouvez retrouver des librairies correspondantes à votre langage de programmation préférée. Par exemple, pour Python, il existe plusieurs librairies telles que ScraPy, BeautifulSoup, PySpider, Selenium ou encore Requests. Vous avez également Guzzle pour PHP, Pupperteer et Playwright pour Node.js ou encore les RubyGems pour Ruby.

Quels sont les avantages du web scraping ?

De nombreux avantages s’offrent à vous si vous souhaitez opter pour le web scraping lors de vos collectes de données.

Tout d’abord, le principal bénéfice du web scraping est l’automatisation des tâches de récupération de données. En effet, en seulement quelques clics, vous pouvez accéder à une quantité énorme d’informations que vous pouvez analyser par la suite. Cela vous évite, comme nous l’avons mentionné un peu plus haut, de devoir copier-coller les données vous-même.

Ensuite, mettre en place un outil de web scraping est à la portée de tout le monde, que vous possédiez des capacités en programmation informatique ou non. Vous pouvez également faire appel à un professionnel si jamais vous trouvez que c’est compliqué pour vous. L’investissement sera vite rentabilisé, car vous gagnerez en vitesse de collecte grâce à cette méthode, notamment parce qu’un web scraper parcourt et collecte des données de toutes les pages une fois que le lien est connu.

Par ailleurs, cela nécessite moins de personnes par rapport au fait d’effectuer le grattage manuellement, ce qui vous permet d’économiser en termes de budget. En plus, une fois que les outils sont en place, vous n’aurez plus grand-chose à faire, puisqu’un scraper nécessite de très peu de maintenance. Cela permet de diminuer encore plus le coût du projet.

Enfin, un dernier point non négligeable est la précision des données fournies par le web scraping. En effet, contrairement d’une personne physique qui peut potentiellement faire des erreurs lors de la copie, les grattoirs web récupèrent les données exactes contenues dans le site. C’est un énorme avantage, surtout lorsque les informations proviennent d’un site impliquant des données financières.

Et quels sont les inconvénients ?

Les avantages du web scraping sont tellement intéressants que l’on n’envisage plus d’autres manières d’extraire des données d’un ou plusieurs sites une fois qu’on les connaît. Toutefois, il faut savoir qu’effectuer ce genre de tâches présente quelques inconvénients et comporte certains risques. Il faut donc les prendre en compte avant de vous lancer dans le grattage web.

En premier lieu, même si les outils de web scraping sont faciles à mettre en place, ils nécessitent tout de même un certain temps d’apprentissage et d’adaptation, surtout pour une personne qui n’est pas du tout initiée à l’informatique ou à la programmation.

Deuxièmement, certains outils sont limités en termes de volume de données, c’est-à-dire qu’au-delà d’une certaine quantité d’informations, ils peuvent être moins performants, voire même obsolètes. Ces outils peuvent également être limités sur le type de données qu’ils prennent en charge. En effet, des types tels que les images ou encore les fichiers PDF par exemple ne sont pas supportés par la plupart des web scraper.

Troisièmement, on peut rencontrer des sites qui sont plus difficiles à gratter que d’autres. La raison est que, soit ces sites sont conçus de manière plus complexe, soit ils sont dotés de systèmes anti-web scraping. En outre, la structure d’un site évolue au fil du temps, ce qui veut dire qu’il faut également adapter votre outil de web scraping en conséquence à chaque fois que cela se produit.

Quatrièmement, l’analyse des données peut s’avérer complexe et par conséquent prendre plus de temps que prévu. Toutefois, ceci n’est pas un énorme point faible, car on peut dire que cela est compensé par l’énorme gain de temps fait lors de l’extraction.

Et enfin, il faut savoir que bon nombre de sites n’acceptent pas le web scraping et mettent tout en œuvre pour interdire ce genre de pratique. Vous risquez donc d’être banni de ces sites si vous tombez sur l’un d’eux. Et même si le grattage web n’est pas forcément illégal, certaines normes doivent tout de même être respectées au risque d’encourir des poursuites !