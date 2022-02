Rate this post

En hiver, les chaussées givrées, verglacées, humides et glissantes, constituent de véritables dangers pour les automobilistes, leurs passagers et les autres usagers de la route. Les équipements hiver pour une voiture constituent la solution pour rouler en toute sécurité et profiter d’une commodité accrue.

Les équipements obligatoires en hiver

Suivant le décret N°2020 du 16 octobre 2020 de la Loi Montagne, tous les véhicules à quatre roues et plus (légers, utilitaires, poids lourds, bus) circulant dans les zones montagneuses des massifs des Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien doivent obligatoires être équipés de 4 pneus hiver ou 4 saisons certifiés 3PMSF ou , à défaut de chaines à neige, de chaussettes à neige sur au moins les deux tous motrices. Cette Législation est entrée en vigueur le 1er novembre 2021. La disposition est en application pendant la période hivernale, soit jusqu’au 31 mars 2022. Cette Loi a été adoptée pour la sécurité des automobilistes et pour éviter le ralentissement de la circulation dans les sentiers enneigés.

Les pneus hiver et les pneus 4 saisons homologués 3PMSF garantissent un contrôle parfait du véhicule même sur les pistes les plus glissantes. Ces équipements assurent la sécurité des occupants de la voiture.

Les chaines à neige accroissent la motricité aux pneus. Ces équipements hiver optimisent les performances des pneus hiver ou des pneus 4 saisons. Ils peuvent aussi être montés sur des pneus classiques pour accroitre l’adhérence sur les chaussées verglacées tout en évitant que la neige ne colle à la surface des roues. Il convient de rappeler que la vitesse de circulation est limitée à 50km/h avec des chaines à neige et que ces équipements sont interdits sur les routes sèches. Le panneau B26 indique l’obligation d’utiliser des chaines à neige.

Les chaussettes à neige, faits en textile ultra résistant, sont une alternative plus économique aux chaines à neige. Ces équipements hiver s’installent en couverture des pneus. Ils ont, toutefois, une durée de vie de 80 km. Vous devez prévoir de les laver après chaque utilisation.

Les autres équipements hiver utiles pour les automobilistes

Même s’ils ne sont pas obligatoires, les équipements hiver suivants sont véritablement utiles pour la commodité et la sécurité des usagers de la route :

le grattoir pare-brise, également appelé raclette ou gratte vitre, permet de débarrasser les surfaces vitrées du verglas. La couche de givre se forme en quelques minutes et limite considérablement la visibilité du conducteur. Exposant, ainsi tous les occupants à de véritables dangers. Vous pouvez trouver différents modèles sur le marché, faits en caoutchouc ou en plastique. Les gratte-vitres intégrant une brosse offre davantage de praticité,

la pelle à neige : cet équipement hiver compte parmi les indispensables à avoir dans la voiture lorsque vous roulez en hiver. La pelle permet de dégager les pneus enneigés et /ou le chemin afin d’éviter au mieux les incidents liés au verglas,

la bâche hiver voiture : la housse voiture est nécessaire pour protège la carrosserie et la peinture du grand froid lorsque le véhicule est immobilisé,

la bombe anti givre en alternative au grattoir pare-brise, à pulvériser sur les surfaces vitrées verglacées de la voiture. Passez un coup de chiffon après le jet de produit pour un résultat optimal.

Il est vivement recommandé de ne pas conduire en hiver et notamment en cas de chute de neige. Si vous devez absolument faire un trajet en voiture, veillez à vous procurer les bons équipements d’hiver, efficaces et de qualité supérieure auprès d’une enseigne spécialisée.