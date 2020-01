5 / 5 ( 1 vote )

Des films et des séries, il y en a une multitude qui est produite chaque année. Néanmoins, certains suscitent plus d’intérêt que d’autres. Ainsi, chaque année avec son lot de meilleurs films. Si vous êtes à la quête d’un bon film à visualiser, voici notre top 4 des meilleurs films de l’année 2019.

Alita : Battle Angel

De Robert Rodriguez, Alita : Battle Angel représente plus de 2 heures d’action et de science-fiction avec Rosa Salazar, Jennifer Connelly et Christoph Waltz.

Un jour, Alita se réveille sans un seul souvenir de sa personnalité. Pire, elle est désormais dans le futur. Fort heureusement, elle reçoit un accueil chaleureux de la part de Ido, un médecin qui dès l’instant où il aperçoit la jeune femme, comprend immédiatement qu’il y a une très forte personnalité derrière ce corps fragile de cyborg qu’il avait sous ses yeux. C’est après avoir été cible des impitoyables et dangereuses forces dirigeantes de la ville d’Iron qu’Alita, découvre enfin tout ce qui concerne son passé.

Le Chant du Loup

Film d’action, de guerre et Thriller, le Chant du Loup est un film d’Antonin Baudry. D’une durée de 1h56min, ce long métrage riche en action et en suspense fait partie des films ayant suscité beaucoup d’intérêt en 2019. Les acteurs principaux sont Omar Sy, François Civil et Mathieu Kassovitz.

Il s’agit de l’histoire d’un jeune capable de reconnaitre tous les sons qu’il entend. Il devient donc responsable de tout à bord d’un sous-marin nucléaire. Pourtant réputé infaillible, il est arrivé que son Oreille d’Or lui fasse défaut au point ou tout son équipage se retrouve en grand danger de mort. Il se lance alors le défi de regagner la confiance de ses coéquipiers, mais cette expérience le conduit dans un problème bien plus grave.

Parasite

Ce film aborde l’histoire d’une famille pauvre et au chômage (la famille Ki-Taek) qui commence à s’intéresser au mode de vie d’une autre famille très nantie dénommée Park. Au fil du temps, leur fils réussit à obtenir un job pour lequel, il est chargé de donner des cours particuliers en anglais chez la prestigieuse famille Park. Ce fut le début de tout un tas de tractations et d’une aventure unique.

Parasite est un Thriller d’une durée de 2h12min réalisé par Joon-ho Bong. Avec des acteurs comme Park So-Dam, Woo-sik Choi et Kang-Ho Song.

Dragons 3 : Le monde caché

Dragon 3 est un film aventure et animation de 1h 44mn, réalisée par Dean DeBlois. Comme acteurs principaux, on retrouve Donald Reignoux, Féodor Atkine et Florine Orphelin.

Harold a enfin rejoint Astrid et Krokmou comme chef de Berk. Il devient ainsi, non seulement un dragon, mais aussi un leader dans la race. Désormais, leur plus grand rêve de voir les dragons et les vikings vivres en paix entre eux s’est réalisé. Tout se bouleverse lorsque le village subit une menace des plus dangereuses avec l’apparition subite d’une Furie Éclair obligeant ainsi, Harold et Krokmou à s’en aller du village en destination d’un monde caché.