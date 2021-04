À la recherche de votre moitié, votre grand amour ou du partenaire idéal pour partager votre vie ? En raison de la crise sanitaire actuelle, il peut être difficile de rencontrer une personne. Les sites de rencontres peuvent ainsi vous aider à trouver la perle rare. Créés dans les années 90, ils permettent en effet de faciliter les relations. Pour cela, les plateformes mettent à votre disposition des profils de célibataires, détaillant leurs professions et hobbies ou encore présentant une description très exacte de la personne. Toutefois, il existe une multitude de sites de ce type sur internet et tous ne sont pas toujours fiables. Pour orienter votre choix, nous vous proposons les meilleurs sites de rencontres du moment.

Comment choisir le bon site de rencontre ?

Chaque plateforme spécialisée dans les rencontres sur internet possède ses points forts et ses points faibles. Toutefois, il est possible de faire un tri parmi ces derniers pour ne s’inscrire que sur les sites offrant une qualité de service irréprochable.

Référez-vous à cette liste des meilleurs sites de rencontres pour faire le bon choix. La modération des profils est un critère important pour les utilisateurs. Cela leur permet d’éviter de discuter avec des personnes malintentionnées alors qu’ils cherchent véritablement un partenaire sérieux. Pour sélectionner le meilleur site de rencontre, prenez le temps de vous informer sur son histoire. La longévité du site peut être un gage de fiabilité de ce dernier. Mais vous pouvez également prendre en compte ces différents points :

Déterminer le type de rencontre que vous souhaitez (amicale, flirt, rencontre amoureuse…),

Définir les critères de recherche chez la personne idéale pour vous (âge, situation matrimoniale),

Le système d’affichage des profils (par points communs, type de relation recherchée, compatibilité…),

La qualité du service de modération et du service client,

Le tarif d’inscription et d’abonnement.

Lorsque vous aurez en main ces différentes informations, il ne vous restera plus qu’à comparer les sites de rencontres et faire votre choix final.

Le top 4 des meilleurs sites de rencontres

Il existe un large choix de sites de rencontres sur internet. Certains sont généralistes et accueillent des personnalités diverses, allant des hétérosexuels aux bisexuels et transgenres. Mais il y a également des plateformes spécialisées qui regroupent une catégorie de personnes en particulier.

Elite rencontre

De nos jours, Elite Rencontre figure parmi les sites de rencontres de référence. Il est reconnu comme étant destiné aux célibataires ayant un certain nombre d’exigences. Les critères d’inscription sur le site sont strictes, afin de vous assurer de trouver facilement la personne qui correspond à vos attentes.

Un test de personnalité gratuit vous est notamment proposé au début de votre inscription. Ce dernier a pour but d’orienter votre profil vers les personnes ayant les mêmes centres d’intérêt que vous. Par ailleurs, les exigences du site permettent de faire un tri parmi les membres du site et ainsi éviter les faux profils.

Meetic

C’est en 2001 que ce site a été lancé, aujourd’hui il connaît un véritable succès. « Meetic » est en effet un poids lourd dans la catégorie des sites de rencontres de qualité. Vous pourrez y trouver des personnes venant des différents coins de la France. Sur ce site, vous pourrez prendre le temps de discuter avec quelqu’un avant de décider de vous rencontrer. Mais il est aussi possible de tenter votre chance en participant à des évènements pour célibataires. Ces derniers sont organisés dans tout le pays, avec des thèmes et des activités variés. L’objectif est de vous permettre de rencontrer des personnes ayant les mêmes passions que vous, le tout en face à face.

Meetic reste une valeur sûre parmi les différents sites de rencontres en service. La plateforme a en effet su allier le monde réel et le digital. Vous éviterez ainsi de tomber sur des faux profils ou des personnes malintentionnées. De nombreux couples ont déjà été créés grâce à cette plateforme, pourquoi pas vous ? L’inscription est simple et rapide et vous donnera accès à des milliers de profils de célibataires à la recherche de l’amour.

AttractiveWorld

Si vous craignez les profils « fake », tournez-vous vers un site qui favorise les rencontres sérieuses. Sur « AttractiveWorld », vous ferez partie d’une communauté de membres impliqués, mais surtout sérieux. Ces derniers sont en grande majorité inscrits pour entamer des relations durables et trouver l’amour. Vous y trouverez certainement une personne qui correspondra à vos attentes.

La particularité de la plateforme de rencontres AttractiveWorld est qu’elle est composée de profils haut de gamme. Ces derniers sont triés sur le volet, affichent leurs véritables photos et vérifiés par une équipe de modérateurs expérimentée. Il est aussi possible que les profils des nouveaux membres soient soumis à des membres premium. Ce sont ces derniers qui valideront les comptes s’ils répondent aux critères du site. La plupart de ses membres sont diplômés et possèdent une très bonne situation sociale. Les membres inscrits sur AttractiveWorld peuvent proposer des événements exclusifs pour la communauté. De cette manière, les personnes derrière les profils pourront se rencontrer et débuter une relation hors du site internet.

eDarling

Vous souhaitez rencontrer des célibataires à la recherche de l’amour dans votre ville ou votre région ? Le site « eDarling » vous offre de nombreuses opportunités pour trouver la personne adaptée à votre profil rapidement. Il est en effet doté d’un outil de comptabilité pour augmenter vos chances de faire une rencontre. Ce logiciel a été conçu avec des psychologues expérimentés afin de déterminer du mieux possible les caractères de chaque membre.

Sur ce site, les propositions de profils de célibataires vont ainsi reposer sur des algorithmes. Cependant vous pourrez choisir de vous-même si vous souhaitez commencer une discussion avec la personne ou non. Comme le site précédent, vous devrez vous soumettre à un test de personnalité au moment de votre inscription. Celui-ci sera indispensable pour compléter votre profil et les présenter aux autres membres. Trouver le bon site est important pour rencontrer une personne fiable. Mais vous devez également penser à bien établir votre profil et soigner votre présentation. Quoi qu’il en soit, restez vous-même.