La téléphonie IP est devenue le canal de transport des données de communication des particuliers ainsi que des professionnels. Les appels téléphoniques réalisés sur internet sont devenus pour beaucoup d’entreprises le moyen de réaliser des économies sur leur facture télécom. Savoir ce que c’est que la téléphonie IP ainsi que son mode de fonctionnement vous donnera surement envie de l’adopter pour votre entreprise.

Généralités sur la téléphonie IP

La voix IP ou VoIP (Voice Over IP) est une technique qui permet la transmission des voix sur des réseaux IP filaires ou non ainsi que sur des réseaux mobiles. La téléphonie IP est alors un ensemble de systèmes de communication qui repose sur la technologie VoIP qui est un acronyme. La VoIP se charge de transformer les voix en lot de données et l’envoie ensuite à travers internet.

La réalisation d’appels téléphoniques gratuits est rendue possible parce qu’elle fonctionne avec internet à condition que les deux personnes qui communiquent aient la même application. Pour que votre entreprise bénéficie de ce système de communication, vous devez obtenir un nouveau numéro stocké dans le cloud. Ceci permettra à votre entreprise de communiquer (réaliser et recevoir) des appels de vos clients via la technologie VoIP.

Comment fonctionne la téléphonie IP ?

La technologie IP fonctionne de deux manières différentes. Elle peut fonctionner via un modem, de téléphone à téléphone ou par la téléphonie Wi-Fi (il vous suffit d’être à proximité de la box fournie par votre FAI et de disposer d’un téléphone adéquat). Il existe un certain nombre de protocoles que vous pouvez utiliser pour implanter la téléphonie dans votre entreprise. Il s’agit de Session Initiation Protocol (SIP) de la Real-time Transport Protocol (RTP), Real-Time Transport Control Protocol (RTCP), Secure Real-time ou Transport Protocol (SRTP).

Cette approche de la téléphonie ip vous permettra de réaliser de conséquents bénéfices. Elle présente des avantages ainsi que quelques inconvénients.

Les avantages de la téléphonie IP

Si vous prenez la décision d’adopter la technologie de téléphonie IP pour votre entreprise, vous bénéficierez :

D’une réduction des coûts : le tout premier avantage qu’offre la VoIP est son prix absolument bas. Le coût des appels à l’intérieur de l’entreprise est gratuit et ceux en dehors de l’entreprise sont hyper moins cher par rapport aux lignes traditionnelles.

D’une image internationale : grâce au numéro international dont vous disposez, vous pouvez développer votre affaire en dehors de votre pays. Ce numéro dont vous disposez vous permettra de rester en contact avec vos clients et vous gagnerez en visibilité. Ces derniers ne se douteront pas que vous n’êtes pas une entreprise locale.

Diverses possibilités : avec la téléphonie IP, vous avez la possibilité de rajouter à votre ligne téléphonique de nouvelles fonctionnalités comme : des messages de bienvenue, la configuration d’horaires, la distribution intelligente des appels, enregistrement des appels, statistiques des appels reçus, émis… etc.

Les inconvénients de la téléphonie IP

Ils sont entre autres :

La mauvaise qualité des appels (les voix métalliques, les interruptions ou les retards)

L’absence d’un dispositif spécifique (difficulté de trouver un dispositif de téléphonie IP qui favorise les déplacements).

Difficile accès cas de coupure d’électricité (parce vous perdez votre connexion internet en cas de coupure, vous avez du mal à récupérer les appels de vos clients).

Intégrer la technologie IP dans votre entreprise ne vous serait que bénéfique. Non seulement vous gagnerez en visibilité et en mobilité, mais vous feriez également d’importantes économies.