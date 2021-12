5/5 - (1 vote)

Si le trafic de votre site Web chute soudainement et que vous constatez une baisse correspondante des classements, il est fort possible que vous soyez à l’origine d’une pénalité Google. Google a signalé en 2014 que plus de 400 000 actions manuelles sont prises à l’encontre de sites Web chaque mois par son équipe chargée du spam web (1), et ce n’est vraiment qu’une fraction du nombre total. De nombreux autres sites web sont pénalisés lorsque Google déploie de nouvelles mises à jour algorithmiques de Penguin ou Panda.

Une baisse soudaine et inexpliquée du classement peut être désastreuse pour les détaillants, car elle peut empêcher les visiteurs de trouver et d’acheter vos produits, mais vous pouvez vous remettre d’une pénalité de Google. La première chose à faire est de déterminer la cause de la pénalité.

Actions manuelles et pénalités algorithmiques

Google pénalise généralement les sites Web de deux manières. L’équipe chargée de la lutte contre le spam peut identifier un problème sur votre site et prendre une mesure manuelle, ou vous pouvez subir une baisse automatique de votre classement en raison d’une mise à jour de l’algorithme de recherche de Google. Dans les deux cas, vous devrez trouver la cause profonde de cette baisse (2). Plus d’informations à ce sujet sur ce site.

Pénalités manuelles

La première chose à faire est de vous connecter aux Outils Google pour les webmasters et de vérifier si vous avez reçu des notifications de Google. Si vous avez reçu une pénalité manuelle, vous trouverez un « avis de liens non naturels détectés » ou un message similaire qui explique que Google a découvert des liens entrants de faible qualité pointant vers votre site. Parmi les exemples de liens non naturels ou de faible qualité, on peut citer ceux qui ont été achetés pour obtenir du PageRank ou qui semblent faire partie d’un système de liens. Indépendamment de ce qu’ils ont trouvé, votre travail consiste à résoudre le problème et à soumettre votre site Web à un réexamen pour les résultats de recherche de Google.

Si vous ne trouvez aucun message dans les Outils pour webmasters de Google, le problème nécessitera un examen plus approfondi des modifications apportées récemment par Google et de leur impact sur votre site.

Modifications algorithmiques

Pour découvrir le type de pénalité auquel vous êtes confronté, vous devez retrouver la période pendant laquelle votre classement a baissé et la faire correspondre à une date à laquelle Google a mis en place une nouvelle mise à jour de sa fonctionnalité de recherche.

Il existe deux principales pénalités liées aux algorithmes de Google : Panda et Penguin. Panda est axé sur la qualité du contenu. Il empêche les sites Web dont le contenu est dupliqué ou très mince d’être bien classés dans les résultats de recherche. Penguin s’intéresse aux liens retour et vise à identifier les sites Web qui tentent de manipuler les classements en utilisant des liens entrants de faible qualité pour donner l’impression que le site fait davantage autorité qu’il ne le fait réellement. La plupart des mises à jour de Penguin et de Panda sont relativement mineures, mais quelle que soit l’ampleur du changement, chaque site Web est vulnérable aux règles établies par Google dans le but d’offrir une meilleure expérience aux utilisateurs.

Une recherche rapide sur des sites tels que Search Engine Land (3) et Search Engine Journal (4) permet souvent d’obtenir des informations sur une mise à jour récente de l’algorithme. Moz tient un registre des mises à jour organisé par année, avec des articles qui mettent en évidence les changements (5). Vous devriez également suivre Matt Cutts, responsable de Google Webspam, et Google Webmasters sur les médias sociaux. Si un changement récent est intervenu chez Google et qu’il affecte des sites Web comme le vôtre, il y a de fortes chances que quelqu’un du secteur du référencement écrive à ce sujet.

Problèmes liés à Penguin

La cause première de la plupart des pénalités est constituée par les backlinks, également connus sous le nom de liens entrants. Ceux-ci restent un facteur important qui influence les classements, et comme le référencement est devenu de plus en plus compétitif, certains spécialistes du marketing essaient d’acquérir des liens par des moyens non naturels qui entraînent des pénalités.

Exemples de sites Web de mauvaise qualité à éviter :

Google a pénalisé ou interdit – Si vous avez des liens entrants provenant de sites Web contre lesquels Google prend des mesures pour violation des directives, vous devez vous en débarrasser.

Sites Web dont le contenu est dupliqué – Si un site Web présente des segments de contenu dans un domaine ou dans plusieurs domaines dont le contenu est dupliqué ou très similaire, Google déterminera probablement que le site Web est de faible qualité.

Sites Web qui n’ont rien à voir avec votre secteur d’activité – De nombreux sites Web obtiennent inévitablement des liens de sources qui n’ont rien ou presque rien à voir avec votre secteur d’activité. Si le lien semble complètement aléatoire, sans aucun contexte, il peut paraître défavorable à Google.

Spam de commentaire et liens de forum – Ces liens pénaliseront presque certainement votre site Web. Les personnes qui déposent des liens dans les sections de commentaires de blogs et les profils de forums ne sont pas seulement ennuyeuses ; elles violent activement les directives de Google et en paieront probablement le prix.

» Les liens entrants provenant de sites d’annuaires et de sites de partage de signets sociaux sont de faible qualité. «

Sites Web avec très peu de contenu – Auparavant, les liens retour provenant d’annuaires en ligne étaient excellents car ils étaient relativement faciles à obtenir et ils donnaient un coup de pouce à votre référencement. Ce n’est plus le cas. Les liens entrants provenant d’annuaires et de sites de partage de signets sont de faible qualité et si vous en avez, vous devriez utiliser une balise nofollow pour vous assurer qu’ils ne nuisent pas à la qualité de votre site.

Liens globaux du site – Si vous avez des liens provenant de barres latérales, de pieds de page et de widgets, cela semble suspect. Vous devez les éviter.

Liens publicitaires – Tout lien provenant d’un contenu sponsorisé ne devrait pas transmettre de PageRank. Si vous avez des liens publicitaires vers votre contenu, veillez à utiliser une balise nofollow pour vous assurer que vos classements ne seront pas affectés.

Tactiques destinées à tromper les moteurs de recherche – Les sites Web qui cachent des liens ou du texte dans leurs scripts, ou qui utilisent des redirections, des pages de passage et du contenu généré automatiquement doivent être évités.

Les pénalités de Google peuvent être coûteuses. La meilleure façon de maintenir un bon classement de votre site Web est de connaître et de suivre les directives pour les webmasters de Google (6). Veillez à ce que votre contenu et votre profil de liens retour soient de grande qualité et vous continuerez à bénéficier d’une relation saine avec les utilisateurs et les moteurs de recherche.

