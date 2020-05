Le confinement a entraîné de nombreux ralentissements d’activité notamment au niveau des livraisons, ce qui a entraîné des répercussions économiques importantes pour les entreprises. Maintenant que les restrictions de déplacement se lèvent peu à peu, il est temps de rebooster votre activité et de se rappeler au bon souvenir de vos clients. Mais il vous semble un peu difficile de relancer votre business ? Vous avez plus que jamais besoin de faire connaître votre entreprise ? Vous pouvez par exemple offrir des cadeaux à vos clients, un geste qui est toujours apprécié particulièrement quand il s’agit d’un objet “utile”. Dans cet article, découvrez quelques idées d’objets publicitaires qui feront certainement mouche !

Cadeau client utile : une gourde personnalisée

Si beaucoup d’entreprises investissement dans des objets publicitaires, c’est pour assurer la communication à travers des supports marketing. Cette méthode a toujours connu un bon succès, car les gens apprécient naturellement les cadeaux et assurent eux-mêmes la diffusion, ce qui permet de faire votre publicité de manière indirecte.

Très dans l’air du temps “écofriendly”, les gourdes personnalisées viennent remplacer les verres en plastiques, les mugs intransportables et les bouteilles jetables. Finie l’ère du “tout jetable”, la mode est au réutilisable et au lavable : faites entrer votre entreprise dans ce cercle vertueux en les offrant à vos clients en guise de cadeau d’affaires ! Diffusez vos valeurs d’entreprise et inscrivez-vous dans la tendance, cela donnera de vous une première image très positive. En plus d’être écologique et économique, vous allez pouvoir jouer sur l’originalité d’une gourde personnalisée pour diffuser votre image, un logo ou encore un message. La gourde est un accessoire dont on se sert au quotidien, qu’on emporte avec soi partout et que l’on sort dans tous les lieux, assurant ainsi une bonne diffusion à votre logo. Jouez sur l’envie des Français de prendre soin de soi et de la planète !

Une gourde réutilisable, légère et isotherme est un cadeau utile et pratique, qui peut s’inscrire par exemple dans une logique d’encouragement à prendre son vélo pour venir au travail, ou à offrir en sponsor pour un événement sportif lorsque ce sera de nouveau possible ! Personnaliser une gourde ne nécessite pas un gros budget, alors que cela constitue un moyen efficace pour vous démarquer dans votre domaine d’activité. Il existe de nombreux modèles et des formes variées permettant d’offrir un large choix de cadeaux pour vos clients, vos prospects ou encore vos partenaires en affaires.

D’autres idées de cadeau d’entreprise qui font leur effet

On a souvent l’habitude d’offrir des objets publicitaires lors des salons d’affaires ainsi que d’autres événements du même genre. Pourquoi attendre la prochaine foire si on peut le faire maintenant ? La sortie du confinement est un bon prétexte pour offrir des cadeaux ! Il existe de nombreux articles originaux personnalisables sur lesquels vous pouvez diffuser votre image et votre message. L’important est que la nature de l’objet publicitaire et sa personnalisation soient en accord avec l’image de votre marque et vos valeurs.

Les stylos et les carnets personnalisés

Il n’y a rien de tel que des stylos et des blocs-notes personnalisés comme objets promotionnels. On en a toujours besoin, pour prendre des notes, planifier des tâches ou s’organiser pour la reprise du travail. Qu’il s’agisse d’entreprises, d’associations ou de particuliers, ce sont des accessoires qui sont toujours utiles au quotidien ainsi qu’au bureau pour les réunions et la gestion de l’emploi du temps. On se sert d’ailleurs tous de stylos, que ce soit à la maison ou au bureau ! Même en télétravail, on a toujours besoin d’un stylo de temps à autre. Et à quoi servirait un beau stylo personnalisé sans un carnet ou un bloc-notes original sur lequel écrire ? Voilà pourquoi vous devez inclure ces cadeaux professionnels attrayants dans votre liste d’objets publicitaires. Avec un peu d’humour ou pour rendre service, accompagnez votre cadeau d’un petit message pour souhaiter un bon déconfinement à vos clients !

Les goodies et les objets technologiques

Dans la pratique de certains métiers, il est devenu indispensable voire impossible de travailler sans se servir d’un ordinateur. Il en va de même pour tout ce qui se rapporte à l’informatique et aux différents accessoires de technologie, tels que les téléphones portables. Tout cela facilite la communication entre particuliers, mais aussi dans l’entreprise, ce qui constitue un excellent moyen de publicité pour vous.

Vous pouvez offrir des clés USB, ou encore des chargeurs sans fil pour téléphones portables par exemple. Ce genre de cadeau publicitaire est très à la mode et se révèle aussi indispensable. Optez pour des styles originaux afin de faire la différence et vous démarquer de vos concurrents : vous pouvez par exemple faire graver le logo de votre entreprise au laser. Certains objets publicitaires sont même équipés d’un éclairage interne !

Les batteries externes sont particulièrement plébiscitées : vos clients en ont en effet besoin dès qu’ils sont en déplacement, en voyage d’affaires ou même dans les transports en commun, en cette période de reprise du travail. Ce genre de batterie de secours s’avère toujours très utile dans de nombreuses situations, et de plus, elle se prête volontiers pour dépanner. Votre logo bien visible en guise de signature passera ainsi de main en main en rendant bien des services !

Des idées classiques qui restent toujours à la mode

La plupart des cadeaux que nous avons cités sont certainement à la mode, mais l’idée reste d’arriver à toucher toutes les catégories de clients. Si certains apprécient la high-tech, d’autres pourraient préférer des idées de cadeaux utiles plus classiques, tels que les parapluies ou les casquettes.

Les cadeaux textiles comme les sacs ou les T-shirts restent des valeurs sûres pour véhiculer votre image, en particulier pour des événements comme un salon professionnel, un événement associatif ou encore sportif. En attendant la levée complète des restrictions du confinement, vous pouvez combiner des idées plus classiques avec des méthodes de publicité plus modernes pour atteindre le maximum de gens grâce à vos cadeaux promotionnels.

Par ailleurs, il n’y a pas de mal à opter pour des objets plus rétro, tels que des montres à gousset personnalisées. Il suffit d’adopter le bon style en accord avec votre image et éventuellement un événement lié afin d’attirer l’attention. Rappelons que le but n’est pas de simplement offrir des cadeaux pour offrir des cadeaux, mais surtout de vous permettre de vous rapprocher autant que possible de votre clientèle (et par la même occasion de la fidéliser).