Rate this post

En Île-de-France, et plus précisément à Paris, le prix du mètre carré augmente à une vitesse folle. En se basant sur ce constat alarmant, il serait malencontreux de perdre de la place parce que votre logement est totalement encombré. Avec la location d’un box de stockage à Paris, il est désormais facile d’entreposer ses encombrants dans un espace individuel et sécurisé.

Regagner de la place grâce à la location de votre box de stockage

Vous envisagez de changer l’ensemble de votre mobilier ? Vous êtes à la recherche d’un espace de rangement pour temporairement stocker vos appareils électroménagers ? Désireux de vider tous vos placards pour refaire votre garde-robe ? Avec la location d’un box de stockage à Paris, il est désormais possible de désencombrer votre logement en un clin d’œil.

Votre box de rangement peut être utilisé à de nombreuses fins. Vous pouvez vous en servir pour ranger des bouteilles de vin, des cartons de déménagement, du mobilier ancien, des archives et même de petits véhicules motorisés du type quad. Vous l’avez compris, la location d’un box de stockage à Paris rime avec liberté quasi absolue.

Quelle taille choisir pour mon espace de rangement ?

Les espaces de rangement disponibles dans un centre de self-stockage à Paris sont disponibles en fonction d’une grande variété de taille. Par exemple, si vous habitez dans un appartement de type T4, il faudra choisir une box de stockage d’au moins 10 m². Pour choisir le bon espace d’entreposage, pensez à demander conseil à votre centre de self-stockage.

Après avoir signé mon contrat de location, quand puis-je occuper mon espace de rangement ?

La location d’un box de rangement à Paris est fortement appréciée pour son aspect flexible et pratique. Une fois que vous avez signé votre contrat, vous pouvez immédiatement entreposer vos biens. Et nul besoin ici de vous rappeler que les centres de self-stockage sont accessibles 24h/24 et 7j/7. Et pour faciliter le déplacement de vos affaires, retrouvez différents matériels de manutention : chariots, tire-palettes et autres diables.

Combien dois-je payer pour la location de mon box de stockage ?

Il n’existe pas de prix fixe pour la location d’un box de stockage à Paris. La taille de votre box, sa localisation dans la région parisienne et la saison de la location sont les principaux points qui auront une influence certaine sur le prix de votre espace de rangement. Il faut également préciser que les box situés au rez-de-chaussée ont tendance à coûter plus cher que les espaces de rangement situés à l’étage. Pour profiter d’une estimation précise, l’idéal est de demander un devis pour votre box à louer à Paris.

Quel est le prix d’une assurance pour mon box de stockage à Paris ?

Le prix de votre assurance dépend du type de biens entreposés, de votre localisation géographique et de la solution de stockage que vous aurez choisie. Pour assurer des biens d’une valeur de 2.500 €, vous aurez en moyenne à payer entre 10 et 15 € par mois pour assurer votre box de self-stockage. Au besoin, pensez à vérifier si votre assurance habitation permet d’assurer les biens en dehors de votre logement. Si c’est le cas, vous êtes susceptible de ne payer aucuns frais en plus.