La carrosserie regroupe l’enveloppe métallique qui recouvre un véhicule. C’est grâce à elle que la voiture peut transporter les passagers dans les meilleures conditions. La carrosserie désigne la partie de votre voiture qui endure les intempéries et les coups en cas d’accident. C’est pour cette raison qu’il faut bien l’entretenir et en cas de problème, il est plus judicieux de la faire réparer par un expert.

Quand la carrosserie n’assure plus son rôle convenablement

Tout en offrant du confort aux utilisateurs, la carrosserie a aussi pour rôle de les protéger des aléas de la conduite. Elle agit comme une sorte de bouclier qui vous protège en cas d’accident. Pour ce faire, la carrosserie est soumise à des normes de sécurité que les fabricants de véhicule doivent obligatoirement respecter avant de les mettre en vente. Un autre rôle de la carrosserie est de soigner l’apparence de votre véhicule. C’est sur elle que les regards se posent en premier lieu. C’est elle qui permettra de différencier la voiture. Elle permet aussi de véhiculer une certaine image de marque. Quand la carrosserie est abîmée ou bien qu’elle ne peut plus assurer ses fonctions suite à un accident, vous n’aurez d’autres choix que de procéder à une réparation carrosserie auto. La réussite de cette opération va reposer sur plusieurs critères.

Les dommages qui nécessitent la réparation de la carrosserie

La réparation carrosserie voiture est recommandée quand celle-ci représente des dommages à savoir les taches et les rayures superficielles, les bosses et les impacts de grêle ainsi que les trous et les éraflures, qu’elles soient grandes ou petites. Hormis l’aspect esthétique de votre véhicule, ces dégâts peuvent aussi influencer votre confort et votre sécurité. Il est possible de restaurer soi-même certains de ces dommages, mais quand elles sont trop importantes, le mieux c’est de confier la mission à un carrossier expérimenté. Il possède les équipements nécessaires à la réussite des travaux de réparation. De plus, il faut bien qu’il n’y ait aucune différence sur toute la surface de la carrosserie après sa remise en état. En effet, il se pourrait que le dommage ait uniquement lieu sur une partie de la carrosserie. Du coup, vous n’êtes pas obligé de rénover son intégralité pour économiser de l’argent et gagner du temps. Le carrossier professionnel peut alors réparer la partie endommagée tout en s’assurant qu’elle soit identique à la précédente. Sinon, vous pouvez aussi profiter de cette restauration pour relooker votre voiture.

La réparation de la carrosserie en 5 étapes

Les travaux à effectuer varient en fonction de l’état de la carrosserie de votre voiture. En général, la réparation se passe en quelques étapes.

Evaluer les dégâts et établir un devis

La réparation carrosserie commence par l’inspection des dommages. Ce sera en fonction de ces dégâts que le carrossier peut déterminer les travaux à effectuer et estimer le coût du dépannage. Il va alors vous fournir un devis réparation carrosserie que vous devez valider avant qu’il touche à votre véhicule.

Le démantèlement des pièces

Cette étape consiste à retirer les pièces détachées réutilisables et nettoyer chaque partie du véhicule. Ce sera à partir de cette étape que le carrossier peut aussi déterminer s’il y a des pièces supplémentaires qu’il faut acheter. La commande de ces pièces n’aura lieu qu’après une révision du devis.

Refaire la carrosserie pour redonner un coup de jeune au véhicule

Lors de cette étape, le carrossier va travailler sur la structure interne et externe de votre véhicule. Il va alors corriger les dommages et réparer les aciers de carrosserie pour que votre voiture retrouve sa splendeur. La remise à neuf de la carrosserie nécessite généralement l’utilisation d’outils spécifiques comme le banc de redressage et le marbre.

La peinture et le polissage

Elle aura lieu dans une cabine de peinture. Le polissage consiste à retirer les traces et les différentes imperfections en utilisant de la pâte à polir. L’opération peut se faire à la main ou avec une machine appelée polisseuse. Cette étape passe avant l’application de la peinture. Selon vos besoins et l’espace à réparer, le carrossier peut repeindre une partie ou plusieurs éléments de votre véhicule, voire son intégralité.

Réassembler les pièces et nettoyer le véhicule

C’est la dernière étape des travaux de réparation. Après le montage, le carrossier va nettoyer l’ensemble de votre véhicule afin qu’il soit opérationnel à sa sortie du garage. C’est notamment l’avantage de confier votre véhicule à un expert.

Déjà qu’il possède les compétences nécessaires à la réalisation de son travail, il assurera aussi le bon fonctionnement de votre voiture. De plus, vous n’auriez pas besoin de trop dépenser pour bénéficier d’un service de qualité. Il faut uniquement frapper à la bonne adresse et pour ce faire, n’hésitez pas à comparer plusieurs offres en demandant plusieurs devis. La demande peut se faire en ligne et le devis est généralement gratuit et sans engagements. Vous devez aussi vous assurer qu’il s’agit d’un vrai expert en dépannage de carrosserie et les avis clients peuvent vous aider à y voir plus clair.