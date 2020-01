5 / 5 ( 1 vote )

Vous avez envie de réaliser une partie de jeu et vous vous installez confortablement devant votre Nintendo Switch. Et là, surprise ! Votre console ne s’allume pas. Vous aimeriez pouvoir lancer plusieurs jeux tels que The Sushi Spinnery, Zelda Breath of the Wild ou Tiny Derby, mais l’écran reste noir. L’écran de votre Nintendo Switch reste noir. Malgré tous vos essais de redémarrage, la situation ne change pas.

Il existe plusieurs raisons qui peuvent être à la base d’un tel dysfonctionnement. Découvrez dans cet article quelques actions à réaliser pour rallumer votre Nintendo Switch.

Pourquoi votre Nintendo Switch ne s’allume-t-elle pas ?

Il existe plusieurs facteurs pouvant expliquer le dysfonctionnement de votre console. Parmi les causes à l’origine de l’écran noir de votre Switch, il y en a que vous pourrez corriger vous-même. Il s’agit des problèmes de mise à jour, d’alimentation et de connectivité avec l’adaptateur secteur. Le reste du temps, il vous faudra l’aide d’un expert pour la réparation d’une Switch car la panne nécessitera des compétences particulières pour être réparée;

Ainsi, nous vous recommandons de tester en premier la charge de la batterie de la console. Ensuite, vous devrez installer la dernière mise à jour, établir une connexion directe de l’adaptateur secteur avec l’appareil, faire un test de l’adaptateur secteur, faire un autre test avec le dock et réinitialiser la console ou réaliser un hard reset.

Quelques manipulations à effectuer quand votre Switch ne s’allume plus

Il peut vous arriver de constater que votre Nintendo Switch est en mode béquille avec les Joy-Con non rattachés ou en mode portable, et que l’écran reste vierge ou que le témoin lumineux de la console est éteint. De même, il peut arriver que l’écran tactile s’éteigne lorsque vous placez l’appareil sur sa station d’accueil et que l’application s’affiche sur votre téléviseur. Dans de tels cas, voici les manipulations que vous pourrez exécuter :

Enlever la console de la station d’accueil et rattacher les Joy-Con ;

Retirer le câble HDMI de la station et du téléviseur ;

Débrancher l’adaptateur secteur de la station pour la fixer directement à la console.

Si, après ces manipulations, l’écran de votre Switch s’allume, cela voudra dire que la batterie était complètement déchargée. Rechargez-la et faites la dernière mise à jour si ce n’est pas encore fait. Si l’écran reste noir, mais que le témoin lumineux clignote, cela veut dire le niveau de charge de la batterie est encore trop bas. Poursuivez la recharge pendant 45 minutes et procédez à la dernière mise à jour.

L’écran ne s’allume toujours pas : que faire ?

Si malgré toutes les recommandations proposées ci-dessus, rien ne s’affiche sur l’écran, vous pouvez essayer de réinitialiser la console sans effacer toutes les données de sauvegarde. Pour y parvenir, réalisez un appui simultané sur les deux boutons de volume et celui de l’alimentation. Choisissez l’option qui vous est adaptée et suivez les instructions.

Si cette manipulation ne règle pas le problème, forcez le démarrage en réalisant un appui long de 12 secondes sur le bouton d’alimentation. Cependant, vous devez savoir qu’il s’agit là d’un hard reset, qui pourra altérer vos données de sauvegarde. Si la console s’allume, lancez la dernière mise à jour.

Si l’écran reste toujours noir, cela veut dire que l’adaptateur et/ou la console présentent des défaillances. Testez votre adaptateur pour voir si le problème sera réglé. Au cas où aucune de ces manipulations ne permet d’allumer votre Nintendo Switch, vous devrez vous tourner vers un expert comme CD Solution pour exposer votre problème.