Le responsive desgin est le fait de rendre compatible un site internet sur n’importe quel périphérique. Ainsi, le design du site s’adapte automatiquement à la résolution d’écran de l’utilisateur. Cela permet de rendre un site internet parfaitement consultable depuis un téléphone, un mobile, un ordinateur (fixe ou portable) et même depuis une télévision connectée !

Plus d'informations sur le responsive design en cliquant ici.

Et également cette vidéo publiée sur le compte YouTube de Google :

Explications : Qu’est-ce que le Responsive Web design ? #

Le Responsive Web design est une approche qui suggère que la conception et le développement doivent répondre au comportement et à l’environnement de l’utilisateur en fonction de la taille de l’écran, de la plate-forme et de l’orientation.

Cette pratique consiste en un mélange de grilles et de mises en page flexibles, d’images et d’une utilisation intelligente des media queries CSS. Lorsque l’utilisateur passe de son ordinateur portable à son iPad, le site Web doit automatiquement s’adapter à la résolution, à la taille de l’image et aux capacités de script. Il faut également tenir compte des paramètres de l’appareil ; si l’iPad est équipé d’un VPN pour iOS, par exemple, le site web ne doit pas bloquer l’accès de l’utilisateur à la page. En d’autres termes, le site Web devrait disposer de la technologie nécessaire pour répondre automatiquement aux préférences de l’utilisateur. Ainsi, il ne serait pas nécessaire de prévoir une phase de conception et de développement différente pour chaque nouveau gadget sur le marché.