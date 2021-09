Coin de détente et de retrouvailles entre amis par exemple, le jardin est un espace essentiel dans la configuration de votre maison. Pour profiter au maximum de l’atmosphère d’apaisement qu’il procure, vous devez sélectionner avec soin le mobilier qui va venir l’agrémenter. Découvrez ici les tendances design des meubles de jardin pour l’été 2021.

Le salon de jardin sous toutes ses formes

Le salon de jardin est incontournable pour bénéficier d’un confort optimal en extérieur. Le salon en bois, le salon en métal et le salon en résine tressée font partie des modèles tendance de cet été.

Le salon de jardin en bois

Si vous résidez dans une région chaude, ce salon est la meilleure option pour aménager votre jardin. C’est un choix parfait pour créer l’ambiance tropicale adaptée à l’été et aux journées ensoleillées. Plusieurs types de bois peuvent être utilisés, comme le rotin (imputrescible et léger), le teck (résistant aux champignons) ou l’eucalyptus (présentant un bon rapport qualité-prix).

Pour créer une ambiance plus cosy, vous pouvez ajouter une table basse circulaire qui contraste avec les bords géométriques des fauteuils de votre salon. Par ailleurs, si vous souhaitez créer un cadre chic pour de fréquents repas de famille, vous pourrez vous orienter vers une table à rallonge avec des chaises assorties.

Pour jouer sur les rondeurs et les lignes géométriques et créer un espace de vie extérieur design et tendance, vous pouvez choisir une table de jardin chez Alice’s Garden pour vos moments de famille. Plusieurs configurations géométriques vous seront proposées, comme la table ronde ou la table rectangulaire. Vous pourrez également vous tourner vers une table combinant divers types de matières comme une table en bois avec rallonge en eucalyptus ou une table ronde en fibre de ciment et piètrement bois en U.

Le salon de jardin en métal

Si vous souhaitez créer une atmosphère moderne et rustique, ce type de salon est une excellente option. Le salon de jardin en métal peut être construit en époxy, en aluminium, en acier galvanisé ou en fer forgé. Les salons en aluminium sont réputés légers et résistants aux intempéries. De plus, ils ne nécessitent aucune protection. Les modèles en fer forgé se démarquent souvent par leur style un peu rétro (anglais, belle époque, romantique…). Les salons en époxy sont quant à eux les moins chers, mais aussi les plus sensibles.

En plus de votre salon en métal, vous pourrez créer une ambiance bistrot en installant des chaises hautes autour d’une table haute au plateau rond. La table bistrot de jardin et les chaises assorties sont bien souvent constituées de métal comme l’acier ou encore d’un mélange de bois et de métal.

Vous pouvez aussi choisir un meuble pliable ou empilable, relativement léger et peu encombrant. Il est aussi possible d’installer une table de jardin de forme ronde ou rectangulaire avec des chaises de jardin aux lignes élégantes, comme on peut trouver sur les terrasses de café.

Le salon de jardin en résine tressée

Légers et intemporels, les salons de jardin en résine représentent la solution idéale pour créer une ambiance qui conjugue confort et design. Les salons de jardin en résine existent en plusieurs déclinaisons. Ils peuvent avoir une finition tressée, injectée ou moulée. Le salon de jardin en résine tressée est celui qui présente la plus belle finition, mais c’est aussi le plus cher des salons en résine.

C’est donc le type de salon idéal pour créer un coin lecture dans votre jardin. Vous pouvez opter pour des sièges enveloppants. Dans un style minimaliste, vous pouvez choisir des meubles en résine sans accoudoirs. Les salons de jardin en résine moulée sont moins chers. Enfin, le salon en résine injectée ou plastique se caractérise par sa résistance et sa légèreté. De plus, il existe en de nombreuses couleurs et formes.

Quels accessoires associer à votre salon de jardin ?

Certains éléments peuvent aussi être utiles dans vos moments de détente dans le jardin.

La voile d’ombrage

Il s’agit d’un équipement parfaitement adapté pour créer une zone ombragée dans votre jardin. Contrairement aux autres dispositifs anti-UV, la voile d’ombrage est considérée comme étant la plus pratique. En effet, il apporte plus de 90% de protection selon sa matière et de sa couleur. La voile d’ombrage existe en plusieurs configurations.

La toile triangulaire est l’idéal pour créer une ambiance plus raffinée et élégante. Ce dispositif est la meilleure option pour agrémenter un petit balcon ou une terrasse avec un coin repas. Si votre jardin est plus grand, il faudra opter pour une voile d’ombrage carrée ou de forme rectangulaire.

Le parasol

Le parasol est une alternative au voile d’ombrage. Il en existe trois catégories. Les parasols droits sont les plus connus. Ce sont de grands parapluies équipés d’un pied central. Avec un parasol déporté, la toile est suspendue au-dessus de vous, mais le pied ne vous dérange pas. Si vous disposez d’une piscine, c’est la solution parfaite pour vous reposer sur votre terrasse, tout en vous protégeant du soleil.

Quant aux parasols muraux, ils sont fixés au mur grâce à un bras articulé. Cette solution est très pratique pour un balcon. Vous pouvez aussi l’utiliser dans un jardin en le suspendant dans un coin de votre terrasse.

Le pouf d’extérieur

Le pouf d’extérieur et le coussin de sol accompagnent à merveille les salons de jardin. Ils sont souples et très confortables et s’adaptent à la morphologie de chacun grâce à leur composition en polystyrène. Vous pouvez placer votre coussin d’extérieur sur la pelouse de votre jardin ou sur votre terrasse. Il vous permettra de vous reposer et de lire en toute sérénité.

Le transat

C’est une chaise longue qui vous permettra de vous allonger et de profiter pleinement du soleil pour bronzer, vous détendre ou vous reposer. Vous pouvez l’utiliser au bord de votre piscine, sur votre balcon ou dans votre jardin.

Le transat de jardin est notamment parfait pour les moments de lecture ou de sieste en plein air. Il se décline sous différentes versions (chaises longues pliantes, déplaçables, fixes) en fonction de l’usage que vous souhaitez en faire. Il est même possible de l’agrémenter d’accessoires pour le parfaire. Souvent habillé de textile dernier cri, il résiste aux UV, aux tâches et à l’eau.

Le hamac

On distingue trois principales familles de hamacs de jardin. Le hamac de jardin en corde est un modèle d’origine mexicaine. Il est très confortable et conçu en polyester, en nylon ou en coton. Il offre une bonne répartition du poids et dispose d’une excellente élasticité. Son maillage aéré favorise une bonne circulation de l’air, ce qui procure de bons instants de repos.

Le hamac de jardin en toile est un modèle d’origine brésilienne. Il est extrêmement confortable puisque la toile de coton a la capacité d’épouser parfaitement les courbes du corps. D’ailleurs, l’absence de barres transversales augmente la sensation de confort.

Quant au hamac de jardin matelassé, il se compose de deux épaisseurs de tissu entre lesquelles a été insérée une fine couche de polyester. Il s’agit d’un hamac familial idéal pour les temps frais. Par ailleurs, le hamac de jardin matelassé est généralement réversible, un petit plus déco très appréciable !

Il existe aussi d’autres alternatives. Le hamac-chaise est par exemple une nacelle suspendue par un seul et unique point d’attache. Il offre une assise profonde pour s’y installer confortablement et soulager le dos.