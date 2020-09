5 / 5 ( 1 vote )

Le pèlerinage de Lourdes est un événement qui rassemble chaque année des fidèles venus des quatre coins du monde. Qu’ils soient chrétiens ou non, ils se dirigent tous vers ce sanctuaire marial afin de bénéficier des nombreuses grâces octroyées par la mère de Dieu. Visiter Lourdes est aussi l’occasion appropriée pour revenir avec des souvenirs précieux. Ces derniers vous permettront de continuer à vivre votre dévotion, une fois rentré chez vous. Ils sont aussi un excellent moyen permettant de faire vivre la ferveur aux personnes qui n’ont pas la chance ou les moyens de pouvoir se rendre à Lourdes. Cet article vous propose un petit guide sur le sujet.

Quels souvenirs garder après votre visite à Lourdes ?

Vous ne pouvez visiter Lourdes sans rentrer avec un souvenir de bonne qualité. Parmi les articles que proposent des fournisseurs spécialisés, vous pourrez choisir notamment parmi :

les statuettes de la Vierge Marie

les fioles d’eau bénite de Lourdes

de Lourdes les textiles religieux et la maroquinerie

la carterie

les rosaires ou chapelets

les bijoux religieux et notamment les médailles

et notamment les médailles les bougies

les produits gourmands

Les statues de la Vierge Marie

À Lourdes, vous avez la possibilité d’acheter différents types de statues de la Vierge Marie et des statues de la Vierge Miraculeuse. Différentes tailles sont disponibles, des petits modèles de 8 cm à ceux plus grands, de 20 et 30 cm ou plus. Ces statues sont confectionnées à partir de matières comme la résine, le métal et la porcelaine. Elles peuvent également être ornées de diverses décorations.

Afin de remercier la Vierge pour une guérison ou une prière exaucée, vous pouvez par exemple choisir une statue de la Vierge Marie décorée d’arabesques, ou une autre statue en résine colorée sur rocher. Certains modèles en résine sont lumineux et peuvent s’éclairer joliment dans la nuit. De plus, de nombreux sites vous permettent d’acheter une statue de la Vierge Marie en ligne si vous n’avez pas la possibilité de vous rendre directement dans une boutique physique sur place, à Lourdes.

À ces statues de la Vierge Marie, vous pouvez aussi ajouter des statues d’Anges et de Saints. En plus de vous servir personnellement de souvenirs, elles seront appréciées par vos proches, parents ou amis.

Les fioles d’eau bénite

L’eau de Lourdes est aussi parmi les souvenirs que vous pouvez garder de votre pèlerinage en ce lieu saint. Les flacons sont commercialisés sous diverses formes. Vous pouvez ramener l’eau de Lourdes, en gobelet ou même en bidon. Cette eau de source, qui provient directement de la Grotte de Massabielle, est réputée pour ses vertus miraculeuses.

Les textiles et la maroquinerie

Parmi les textiles et la maroquinerie les plus populaires chez les pèlerins, on retrouve les t-shirts, les sweat-shirts, les mantilles, les mouchoirs et les porte-monnaie. Faites donc votre choix au milieu de cette offre diversifiée et variée. Rendez-vous dans une boutique physique ou dans une e-boutique de Lourdes pour un achat rapide et sécurisé.

La carterie

Aimez-vous faire des collections de cartes ? Pour les férus de la carterie, des souvenirs tels que les livres et les cartes postales seront de bons choix. Puisqu’ils sont tous à l’effigie de la ville de Lourdes, ils vous permettront de garder vivants en vous l’image et le souvenir de cette ville mariale. Vous pouvez choisir des cartes postales traditionnelles ou des cartes postales 3D de l’Apparition de Lourdes.

Les produits gourmands

La piété ne rime pas forcément avec le jeûne. Les produits gourmands personnalisés de Lourdes vous permettront de vous régaler. Vous pouvez opter par exemple pour les bonbons cailloux du gave, et les pastilles menthe à l’eau de Lourdes. Il existe également des coffrets gourmands “Lourdes”. Toutes ces gourmandises possèdent la particularité d’avoir été confectionnées par des artisans locaux.

Les goodies religieux

De nombreux articles se retrouvent dans cette catégorie. Vous pouvez par exemple jeter votre dévolu sur les magnets et pins de Lourdes, les porte-clés, les mugs et tasses, les objets de décoration et de nombreux accessoires. En les offrant à votre entourage en guise de souvenirs, vous leur permettrez de bénéficier des grâces en lien avec votre pèlerinage dans cette ville sainte. Ces petits objets du quotidien peuvent facilement être emportés et vous accompagner au bureau, en voyage…

Pourquoi effectuer un pèlerinage à Lourdes ?

Aller à Lourdes, c’est demander à la Vierge Marie que l’on souhaite qu’elle intervienne dans notre vie, et de surcroît que nous la lui confions. Les personnes de toutes les confessions religieuses se rendent à Lourdes pour admirer la beauté de ce lieu qui a été le témoin d’un événement de foi et d’espérance. Le calme et la sérénité en ces lieux sont en effet, propices au ressourcement, à la prière profonde, à une rencontre accomplie avec Dieu à travers la Vierge Marie.

Vous découvrez à Lourdes tous ces objets de foi comme le chapelet, la statue de la Vierge Marie, les images, qui constituent le charme et l’un des intérêts d’une visite en ce lieu. Certaines personnes, dépendantes ou qui n’arrivent pas à effectuer le déplacement elles-mêmes, ont aussi la possibilité d’acheter une statue de la Vierge Marie en ligne, afin de rester en union de prière avec les pèlerins.

Comment réussir votre pèlerinage à Lourdes ?

Comme pour tous les voyages, tout ce qui concerne l’habillement, la restauration et la santé doit être programmé avec soin. Une préparation spirituelle est aussi nécessaire afin de profiter pleinement des nombreux moments de grâces que vous vivrez à Lourdes.

Cette préparation vous permettra de vivre profondément les différents programmes journaliers prévus pour les pèlerins. La procession aux flambeaux, et la visite de la Basilique du Rosaire et de la grotte sont autant d’activités qui pourront impacter votre vie si vous les avez bien vécues. À l’entrée du sanctuaire, une liste indique les messes qui sont programmées dans les nombreux lieux de culte de Lourdes. Il y a également des messes internationales qui rassemblent des fidèles venus du monde entier.

Si vous n’avez qu’une seule journée à passer à Lourdes, un programme dénommé “Pèlerin d’un jour” est proposé à tous les visiteurs. Un prêtre se chargera de vous accueillir le matin vers 8 h et vous fera une visite guidée des lieux. Vous pourrez saisir cette occasion pour réaliser le chemin de croix, accéder aux piscines des sanctuaires ou vous confesser.

Votre pèlerinage à Lourdes est une belle occasion pour renforcer votre foi. N’oubliez pas d’en rapporter de précieux souvenirs. Et même si vous n’avez pas la possibilité d’y aller par vous-même, n’hésitez pas à vous offrir des objets religieux dans des boutiques en ligne spécialistes des souvenirs de Lourdes.