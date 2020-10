5 / 5 ( 2 votes )

Lorsque vous disposez d’un site internet, l’objectif principal que vous visez est d’engager les internautes dans une relation avec votre marque, pour in fine accroitre votre taux de conversion. Pour atteindre cet idéal, vous devez vous appuyer sur le marketing de contenu, qui est le principal axe de votre stratégie éditoriale. Le content marketing est une stratégie web éprouvée, dont les avantages sont multiples, à condition de savoir la mettre en place. Comment ? Aperçu des possibilités !

Le marketing de contenu, indispensable pour votre stratégie éditoriale

Le marketing de contenu n’est rien d’autre qu’une stratégie éditoriale en ligne, qui se base sur la création et la publication de contenus. Il a pour objectif de susciter l’intérêt des internautes et d’optimiser votre taux de conversion, à travers une relation de proximité entre votre marque et vos futurs clients. Grâce à la rédaction de contenus pour le référencement, le content marketing vous permet de gagner en visibilité sur les moteurs de recherche.

Pour la grande majorité des marques et entreprises, notamment celles qui opèrent en B to B, le marketing de contenu est devenu au fil du temps indispensable. Cette tendance s’est accentuée ces dernières années, faisant du content marketing l’un des principaux leviers d’acquisition de trafic sur internet. Elle est une approche pérenne, qui vient renforcer les canaux de communication classiques.

En mettant en place une stratégie éditoriale efficace, vous ciblez plus facilement votre audience, personnalisez votre message à l’endroit des internautes. Une bonne stratégie éditoriale facilite les interactions avec vos consommateurs actuels et vos cibles. Grâce à des contenus pertinents, vous créez avec vos cibles, un lien émotionnel, favorisant ainsi leur loyauté envers votre marque.

Les étapes de mise en œuvre d’une stratégie éditoriale efficace

Pour que vous puissiez atteindre votre objectif de croissance, votre stratégie éditoriale doit prendre en compte plusieurs aspects.

Définir vos objectifs et cibles

Définir vos objectifs est la première étape d’une stratégie éditoriale. Souhaitez vous écrire pour distraire, vendre, informer, gagner en notoriété ? Ensuite, il faudra identifier vos cibles et les étudier avec précision. S’agit-il d’entreprises ou de particuliers ? De clients ou de prospects ? Au besoin, vous pouvez intégrer à votre réflexion des critères sociaux, démographiques et comportementaux.

La définition de votre cible prend aussi en compte la connaissance de leurs habitudes, leurs problématiques. Ce n’est qu’en procédant ainsi que vous pourrez répondre à leurs besoins et attentes en termes de contenus. Votre ligne éditoriale, vos messages et supports de communication seront fonction de vos cibles.

Définir votre ligne éditoriale

Une fois que vous disposez des informations essentielles (supports préférés, habitudes sur le web, habitudes d’achat, centres d’intérêt, potentiels freins à l’achat) sur vos cibles, il faudra établir une ligne éditoriale à même de les intéresser. Cette dernière doit évidemment être en harmonie avec votre secteur d’activité, tout en ayant un intérêt pour vos cibles.

Ici, il importe que vos contenus ne soient pas uniquement portés sur votre entreprise. Répondez à des questions que les internautes peuvent se poser, proposer des tutoriels, des guides, des articles sur des sujets qui font l’actualité dans votre domaine. Si vos contenus doivent être de qualité, il importe également qu’ils soient optimisés pour le web.

Nous vous suggérons par ailleurs de porter attention aux formats éditoriaux (blogs, vidéos, newsletters, réseaux sociaux). Il sera également nécessaire d’être actif sur les réseaux sociaux, de susciter la curiosité et l’engagement de votre audience et de partager vos contenus.