Choisir une nouvelle assurance auto n’est pas chose aisée ! En effet, l’offre est particulièrement vaste et nécessite certaines connaissances pour y voir plus clair. Dans cet article, nous vous proposons de faire le point sur les différents critères qui vous aideront à choisir une assurance auto adaptée à vos besoins. Franchise, prime d’assurance, garantie… Vous allez tout savoir et tout comprendre, pour faire le bon choix.

Quand faut-il changer d’assurance auto ?

La loi Hamon vous permet de changer de contrat d’assurance auto à tout moment, après un an de souscription. Si votre offre ne vous convient pas, ou si vous avez trouvé une assurance auto moins onéreuse, il vous suffit d’envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à votre assureur, pour résilier votre contrat. Sachez que vous pouvez également changer d’assurance auto lorsque vous changez de voiture.

Quelles que soient vos motivations, vous devez prendre le temps de faire le point sur vos besoins, mais aussi de comparer son assurance à d’autres offres, afin de choisir le contrat qui vous semble le plus approprié.

Faire le point sur vos besoins

Tous les conducteurs n’ont pas besoin de la même protection ni des mêmes garanties. Le contenu de l’assurance auto varie, en fonction :

Des trajets que vous avez l’habitude d’effectuer. Connaître le nombre de kilomètres parcourus par mois peut vous aider à déterminer le type de protection nécessaire.

Du type de véhicule que vous possédez. Est-il neuf ou d'occasion ? Combien de chevaux fiscaux possède-t-il ?

De vos habitudes en matière de conduite. Faites-vous du covoiturage ? Avez-vous l'occasion de prêter votre véhicule ?

De votre profil d'automobiliste. Êtes-vous jeune conducteur ou au contraire, un automobiliste aguerri ?

Connaître les garanties proposées par les assurances auto

La protection offerte par les assurances auto se décline en trois catégories : la responsabilité civile, la responsabilité civile étendue, ainsi que l’assurance tout risque. Découvrez leurs spécificités.

La responsabilité civile

Aussi appelée assurance au tiers, la responsabilité civile est la protection minimale obligatoire en France, pour tout automobiliste. En cas d’accident, seuls les dommages corporels et matériels subis par un tiers seront pris en charge par l’assurance auto. Vous utilisez rarement votre véhicule ? Celui-ci a peu de valeur ? Dans ce cas, la responsabilité civile peut être envisagée.

La responsabilité civile étendue

La responsabilité civile étendue vous offre une couverture plus complète que l’assurance au tiers. On retrouve plusieurs garanties supplémentaires : la garantie bris de glace, incendie ou vol, par exemple.

L’assurance tout risque

Comme son nom l’indique, cette assurance auto vous couvre pour presque tous les sinistres. Elle comprend la responsabilité civile et la couverture des dommages corporels et matériels subis par votre véhicule, même lorsque vous êtes responsable en cas d’accident. Cette assurance auto est complète. En revanche, c’est la plus onéreuse.

Les garanties complémentaires

Votre assurance auto peut être complétée par d’autres garanties : la garantie dommages collision, la garantie tempête, la garantie panne mécanique, mais aussi la garantie “contenu du véhicule” ou la garantie prêt de volant. Choisissez celles qui vous semblent les plus appropriées, en fonction de votre profil et de vos habitudes.

Les exclusions de garantie

Les exclusions de garanties mentionnent les différents sinistres qui ne pourront pas être pris en charge par l’assureur. Ces exclusions sont mentionnées de façon très précise dans le contrat d’assurance.

Se renseigner sur le montant de la franchise de l’assurance auto

La franchise, c’est le montant fixe que vous devez verser en cas de sinistre et qui n’est pas pris en charge par l’assurance auto. Plus la franchise est élevée, plus la prime d’assurance diminue, et plus la couverture offerte par l’assurance est faible. À l’inverse, une franchise faible vous garantit une meilleure protection de la part de l’assureur. C’est donc à vous de déterminer la solution qui vous convient le mieux, en fonction de votre budget.

La prime d’assurance auto : un autre critère à ne pas négliger

La prime d’assurance auto, c’est le loyer de votre assurance auto, c’est-à-dire la somme d’argent que vous allez verser tous les mois à votre assureur en échange de sa protection. Nous venons de le voir : pour faire baisser la prime d’assurance, il est possible de négocier le montant de la franchise. Là encore, c’est à vous de prendre la décision la plus adaptée.

Faire des demandes de devis, pour comparer les différentes offres proposées

Vous connaissez maintenant les garanties dont vous avez besoin, pour profiter d’une bonne couverture et d’une assurance auto en accord avec votre budget. Maintenant, pour vous aider à faire un choix, il vous suffit de comparer les offres proposées. Pour cela, plusieurs solutions s’offrent à vous : utiliser un comparateur disponible sur Internet (après avoir pris connaissance de votre profil, il vous propose une liste des différentes offres), ou réaliser une demande de devis directement sur le site des assureurs. Comparez les garanties proposées, ainsi que le montant de la prime, et trouvez le contrat qui vous semble le plus approprié.