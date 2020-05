Après le succès rencontré par la saison 1 de la série « The Witcher », Netflix a lancé le tournage de la saison 2 qui sera probablement disponible en 2021. Vous êtes un fan de cette série ? Vous avez hâte de découvrir les intrigues que réserve la 2e saison ? Vous voulez retrouver le sorceleur, Yennefer et Ciri pour découvrir ce que le destin leur réserve ? Cet article apporte des réponses à vos interrogations.

Rappel sur The Witcher saison 1

La première saison de la série a été construite autour de 3 personnages principaux. Il y a un chasseur de monstre connu comme le sorceleur, Geralt de Riv. Ce dernier appartient à un groupe de personnes génétiquement modifiées. Il est donc différent des humains.

D’un autre côté, on retrouve Yennefer, une ancienne bossue méprisée de tous qui possède des pouvoirs magiques. Devenue une puissante et redoutable magicienne, elle est torturée et hantée par son désir de devenir mère à n’importe quel prix.

Et enfin, il y a Ciri, une princesse qui ignorait qu’elle a des capacités magiques. Cette saison a pris fin lorsqu’il est devenu manifeste que les histoires de ces trois personnages sont liées.

Qui sont les nouveaux acteurs de la deuxième saison ?

En plus des acteurs principaux, de nouveaux visages apparaîtront à l’écran dans la saison 2 qui s’annonce. Au nombre des nouveaux protagonistes qui peuvent être de la partie, il y a :

Kristofer Hivju (Tormund dans The Game of Thrones) dans le rôle de Nivellen , un humain maudit, mi-homme mi-monstre à tête d’ours ;

, un humain maudit, mi-homme mi-monstre à tête d’ours ; Yasen Atour dans le rôle de Coen, un sorceleur ;

Agnes Bjorn qui sera Vereena, une bruxa qui est la dernière compagne de Nivellen ;

Paul Bullion (a joué dans Peaky Blinders) qui sera lui aussi un sorceleur, Lambert ;

Thue Ersted Rasmussen (vu dans Fast and Furious 9) qui sera Eskel, un sorceleur ;

; Aisha Fabienne Ross (vue dans The Danish Girl) qui interprète Lydia, la secrétaire de Vilgefortz ;

Mecia Simson qui sera Francesca, une ancienne magicienne.

Depuis février 2020, le tournage de la nouvelle saison de la série Netflix The Witcher a débuté. On s’attend à huit épisodes comme pour la saison 1.

À quoi peut-on s’attendre dans The Witcher saison 2 ?

Bonne nouvelle ! Dans la saison 2, vous ne verrez pas autant de flash-backs comme dans la première saison. La structure narrative de la saison 2 sera beaucoup plus simple. Le scénario se focalisera plus sur la princesse Ciri. La série tournera autour de sa survie, la canalisation et le contrôle de ses pouvoirs ainsi que sa relation avec Geralt. Ses liens avec les elfes seront aussi explorés.

On aura également plus d’informations sur les dirigeants de l’empire du Nilfgaard et l’empire lui-même. De plus, Geralt devra assurer la protection de Ciri en l’amenant à la demeure des sorceleurs. On pourra en savoir davantage sur la vie de Geralt et les événements qui l’ont amené à devenir ce qu’il est. Attendez-vous à voir de nouveaux pouvoirs, des monstres, mais aussi de nouvelles sorcières.

Dans la saison 2 de « The Witcher », on pourra découvrir l’histoire qui lie Geralt, Yennefer et Ciri. Le tournage qui a commencé en février 2020 prendra environ sept à neuf mois pour que les 8 épisodes soient prêts à être diffusés. Cette saison sera certainement sur Netflix en 2021. En attendant ce moment, pourquoi ne pas nourrir votre imagination en regardant une nouvelle fois la saison 1 ?

