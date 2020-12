5 / 5 ( 1 vote )

Le voyage en caravane est plaisant à bien des égards. Il permet de faire du tourisme itinérant, de séjourner en plein air, tout en maintenant un confort de vie. Cependant, pas toutes les voitures sont équipées pour tracter une telle charge. Vous avez une caravane ou une remorque que vous mettez sur les routes pendant les vacances, les congés ou le temps d’un week-end ? Découvrez l’essentiel à savoir pour tracter une caravane avec une voiture.

Préparation : bien choisir la pneumatique

Vous avez l’habitude de voyager en caravane pour passer vos vacances en pleine nature ? Si oui, vous savez sans doute qu’il est capital de bien préparer votre véhicule avant de prendre départ. Ce réflexe permet de limiter au maximum les éventuels problèmes qui pourraient survenir. Par exemple, l’utilisation de pneus de qualité aide à éviter un tant soit peu les crevaisons et de limiter votre consommation en carburant. Vous pouvez choisir vos pneus pour caravane sur Internet ou dans un magasin physique en fonction de la saison et des routes à parcourir. Choisissez des pneus adaptés aux routes enneigées si vous prévoyez d’en fréquenter. Certains pneus sont 4 saisons et vous permettent de voyager à tout moment de l’année, cependant il est préférable pour les conditions extrêmes d’adapter votre pneumatique. L’état technique du véhicule doit également être vérifié. Le système d’éclairage, le fonctionnement de la batterie, la bouteille de gaz, etc. doivent donc être contrôlés. Aussi, avant le voyage, il est important d’avoir une idée du type de voiture à utiliser pour un éventuel tractage.

Utiliser la voiture adaptée au tractage

Pour tracter une caravane, vous devez utiliser la voiture adéquate. L’idéal serait d’employer un véhicule doté d’un moteur diesel. Et pour cause, la voiture à utiliser pour tirer la caravane doit avoir un moteur disposant d’un puissant couple. Sur ce plan, les automobiles à motorisation diesel supplantent celles à motorisation essence. De même, le véhicule tracteur doit être adapté au gabarit de la caravane ; les petites automobiles sont d’office disqualifiées pour cette opération.

Privilégiez pour le tractage un 4×4, un pick-up, un SUV ou un break. Ce type de voiture est doté d’une bonne transmission, offrant ainsi une excellente stabilité sur toutes sortes de routes. Aussi, le poids à vide de l’automobile de tractage doit être plus élevé que celui de la caravane chargée. Pour tracter facilement la caravane, il est conseillé d’utiliser un véhicule équipé d’un programme de stabilité électronique. Afin d’éviter les risques de tête-à-queue, vous pouvez opter pour une auto ayant les roues motrices à l’avant ou quatre roues motrices.

Avoir un permis de conduire adapté

La conduite d’un ensemble constitué d’un véhicule tracteur et d’une caravane ou d’une remorque n’est pas à la portée de tout le monde. La législation impose que l’on dispose d’une certaine catégorie de permis. Pour tracter une caravane, vous devez être titulaire de l’un des permis ci-dessous.

Permis B

Si vous avez le permis B, vous avez l’autorisation de conduire un véhicule de tractage. En revanche, le poids de la caravane ou remorque ne doit pas excéder les 750 kg. Vous pouvez tracter une caravane avec le permis B auto classique si la somme de l’ensemble (caravane + véhicule tracteur) ne dépasse pas 3 500 kg.

Permis B96

Lorsque le total des poids de la caravane et de la voiture est compris entre 3 501 et 4 250 kg, c’est le permis B96 qui est valable pour le tractage. Si vous avez déjà le permis B, vous pouvez acquérir le permis B96 en suivant une formation de 7 heures dans une école de conduite. Assurez-vous que l’établissement de formation a obtenu le label qualité du Ministère de l’Intérieur (Label DSR).

Permis BE

Vous aurez besoin du permis BE pour déplacer un ensemble dont le poids se situe entre 4 251 et 7 000 kg. En tant que titulaire d’un permis B ou B96, vous pourrez suivre une formation et passer un examen pour obtenir le permis BE. Toutefois, vous serez dispensé de l’examen du Code de la route si vous avez obtenu un permis depuis moins de 5 ans.

Permis C1E

Ce permis s’applique à tout conducteur voulant tracter une caravane ou une remorque pesant plus de 750 kg à vide. Il est utile pour vous si vous avez déjà un permis poids lourds vous autorisant à conduire des tracteurs qui pèsent entre 3 500 et 7 500 kg.

Employer un système d’attelage

Le tractage d’une caravane ne saurait se faire sans l’usage d’un système d’attelage. C’est ce dernier qui permet de relier la caravane au véhicule tracteur. De façon générale, à l’achat, certaines voitures neuves sont accompagnées de systèmes d’attelage pour différents modèles de caravane. Si vous utilisez une voiture qui dispose encore d’un tel système, vous n’aurez aucun mal à y fixer la caravane. Par contre, s’il s’agit d’une voiture d’occasion ou qui a un certain âge, vous devez y poser un crochet d’attelage.

Pour garantir une bonne résistance au système d’attelage, il doit être installé au châssis de l’automobile. Cette installation ne peut être effectuée que par un professionnel. Il existe trois systèmes de crochet d’attelage, à savoir :

le crochet soudé au châssis,

le crochet amovible installé au châssis,

le crochet rétractable à partir de l’habitacle.

Le système d’attelage à utiliser ou à installer dépend du modèle du véhicule tracteur. Le crochet rétractable est le plus efficace, mais il n’est disponible que sur les véhicules de certaines marques.

Bien répartir le poids dans la caravane

Il peut s’avérer quelque peu complexe de tracter une caravane. Pour vous faciliter la tâche, vous devez bien répartir le poids dans le véhicule. Commencez alors par faire une estimation du poids de tous les objets. Ensuite, effectuez le chargement selon le poids de chaque élément. Les charges lourdes doivent, par exemple, être posées entre les essieux.

Les objets qui ont un poids considérable, tel que le réfrigérateur, ne doivent pas se retrouver à l’arrière. Pour optimiser la répartition et garantir l’équilibre de la caravane, vous aurez besoin de calculer le poids en flèche de la caravane. Ce poids doit équivaloir à 7 % du PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) si la caravane pèse, au plus, 1 200 kg. En revanche, il doit correspondre à 5 % du PTAC si le poids de la caravane est supérieur à 1 200 kg.

Pour finir, vous devez respecter les règles de sécurité lors du tractage d’une caravane. Il est par exemple interdit de faire voyager des personnes dans l’habitacle de la caravane. Le voyage doit se faire à bord de la voiture de tractage ou à bord d’une autre automobile.