La pandémie de coronavirus continue de faire beaucoup de mal à l’économie mondiale et cela fait déjà un an que le krash financier a impacté les marchés.

Selon les experts, il ne serait pas étonnant de plonger dans une crise boursière comme cela fut le cas en 2008 lors de la crise des « subprimes ». La question de la protection des placements financiers se pose alors avec acuité. La crise du coronavirus n’est-elle pas bénéfique pour certains secteurs d’activités ? Et comment protéger ses placements financiers durant le krach coronavirus ?

Les meilleurs placements en temps de crise du covid-19

Logiquement, une crise sanitaire peut directement profiter aux entreprises d’équipements de protection, concentrées pour produire toujours plus afin de réduire le risque de pénurie de stocks. D’ailleurs, les sociétés de fabrication de gants et de masques ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de plusieurs centaines de millions d’euros, suite à la demande toujours plus croissante. Par conséquent, les actions de grandes sociétés comme Delta Plus group peuvent être très intéressantes pour les investisseurs.

Investir dans l’or en ce temps de crise du covid-19 peut être une bonne solution, d’autant plus que la volatilité signe son retour, partiellement comme conséquence de la corrélation entre le marché de trading et le coronavirus. En tant que valeur refuge, les investisseurs peuvent acheter les lingots et pièces d’or et les revendre. Vous gagnerez alors à investir dans les sociétés minières aurifères qui profitent de cette incertitude économique ; nous pouvons citer par exemple Newmont Mining ou encore Barrick Gold.

Conseils pour protéger son portefeuille boursier

Pour éviter que votre portefeuille soit impacté par les incertitudes dues à la crise du coronavirus, vous gagnerez à suivre les conseils suivants :