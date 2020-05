L’évier est quotidiennement utilisé par bon nombre de personnes qui ont tendance à le négliger, voire oublier qu’il a besoin d’entretien jusqu’à ce qu’il nous le réclame par des odeurs. Parfois même, il nous lâche parce qu’à force de laisser les restes de nourriture s’accumuler, il se bouche et bienvenu les dégâts. Votre évier ou bouché ou détérioré ? Découvrez dans cet article, trois astuces infaillibles pour le réparer.

Nettoyez le tuyau installé en bas de l’évier

Parfois, des résidus s’incrustent dans le tuyau de l’évier ou du lave-vaisselle s’en qu’on ne s’en rende compte. Des résidus de repas, de la graisse, des os, des miettes de chiffons et autres. Commencez par retirer ou ouvrir le tuyau et ensuite, débarrassez-le de tous les résidus que vous y trouverez. Vous pouvez en profiter pour vérifier si votre tuyau n’a pas été bouché par du tartre.

Utilisez du vinaigre blanc pour le nettoyage

Une fois que vous êtes sûr d’avoir correctement vidé le tuyau, remettez les choses en place et revenez vers votre évier. Versez du vinaigre blanc dans l’évier et laissez agir pendant au moins une trentaine de minutes. Pendant ce temps, portez de l’eau à ébullition et versez-le dans l’évier après l’action du vinaigre. En effet, le vinaigre vous débarrasse de toutes les graisses qui logeaient dans l’évier et l’eau chaude à son tour, se chargera du rinçage complet. Après cette opération, fini les mauvaises odeurs, les moisissures et les graisses.

Utilisez le bicarbonate de soude

Vous avez également la possibilité d’ajouter du bicarbonate de soude au processus de nettoyage de votre lave-vaisselle. Pour ramener votre évier à neuf, versez-y un peu de bicarbonate de soude et laissez reposer 15 minutes. En effet, le nettoyage au bicarbonate vient compléter le nettoyage au vinaigre blanc dans le but de donner de l’éclat à votre évier.

Avec une éponge imbibée de vinaigre, frottez correctement l’évier ainsi que la surface et les tuyaux qui se trouvent en bas. Pour les bords de l’évier, les coins et recoins difficiles à atteindre avec une éponge et le bas, nous vous recommandons d’employer une brosse à dents. Quant au rinçage, utilisez toujours de l’eau chaude

Comme vous l’aurez constaté, avec ces méthodes, il est impossible que votre évier ne retrouve pas ses beaux jours. Une dernière astuce pour éloigner définitivement les odeurs désagréables, déposez souvent un morceau de citron dans l’évier.