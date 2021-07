La location d’un voilier permet d’explorer des espaces maritimes et de se divertir en mer. La navigation y est facile et il est même possible d’y passer des nuits. Avant d’entamer des démarches pour louer un voilier, vous devez connaître les conditions de location qui varient selon chaque propriétaire ou selon chaque société.

Les conditions pour louer un voilier

Elles sont similaires dans la majorité des entreprises qui louent des voiliers à quelques particularités près. Généralement, ces conditions concernent d’une part le devis, la réservation, le tarif, les conditions de règlements et le nettoyage du voilier. D’autre part, ces conditions concernent l’inclusion d’un skipper, les assurances, la caution, l’embarquement et le débarquement, l’avitaillement et la croisière.

Le devis et la réservation

Le devis fait référence au coût de la location du voilier ainsi qu’à toutes les dépenses associées. Certaines entreprises donnent la possibilité aux potentiels clients d’établir un devis directement sur leur site. Vous pouvez sinon contacter alternative-sailing.com pour demander plus de renseignements concernant le devis de location d’un voilier.

Concernant la réservation du voilier, vous devez contacter le service de réservation afin de vous assurer que le bateau choisi par vos soins est bien disponible en location. Si c’est le cas, vous devez le réserver et verser un acompte pour le garantir. La société vous demandera quelques documents supplémentaires pour la signature du contrat de location.

Le tarif et les conditions de paiement

Chaque société de location fixe son tarif selon l’état de son voilier et selon la durée de la location. Sont inclus l’embarcation, l’équipement courant, la place au port de départ, la mise en main du voilier et l’assurance tous risques location. La société peut ajouter d’autres éléments qui compteront dans la détermination du tarif.

Les conditions de règlement varient également selon les exigences de chaque société. Aussi, le preneur du voilier se chargera des diverses consommations de carburant, de gaz et de piles. Par ailleurs, il devra retourner l’embarcation avec le plein de carburant.

L’inclusion d’un skipper

Le skipper est un professionnel qui se charge du convoyage du voilier pour un propriétaire ou un locataire de l’embarcation. Dans le présent cas, le skipper convoiera le voilier pour le compte du locataire si celui-ci n’est pas un marin ou s’il ne désire pas s’encombrer de cette responsabilité. Le locataire a la possibilité de choisir son propre skipper. Il peut aussi louer le voilier avec l’option d’inclure un skipper de la société. Dans ce dernier cas, il devra payer une rémunération par jour ainsi que la restauration du skipper.

Le nettoyage du voilier

Le preneur se charge des frais liés à l’entretien du voilier pendant toute la durée de la location. Il peut solliciter un service de nettoyage auprès de la société ou employer ses propres ressources. Généralement, les frais de nettoyage sont fixés en fonction de la taille de l’embarcation. Par ailleurs, toutes les sociétés n’admettent pas les animaux sur leur bateau, vous devez vous renseigner à ce sujet au préalable.

Les assurances du voilier

Chaque bateau doit faire l’objet d’une souscription d’assurance. Dans le cadre de la location, c’est l’assurance tous risques qui est souscrite. La société peut également proposer une assurance annulation.

La caution

Avant d’entrer en possession du bateau, vous devez verser une caution. Généralement, elle est prélevée directement sur la carte bancaire et elle vous sera retournée à la fin du contrat si aucun problème n’intervient.

L’embarquement et le débarquement

Vous pourrez embarquer sur le bateau après avoir réglé les dernières formalités administratives à la base de la société qui loue le voilier. Une fois en possession des clés et à bord de l’embarcation, vous vous assurerez que tout le matériel est au point et en état adéquat de fonctionnement. Si vous n’êtes pas un connaisseur, il vaut mieux vous faire accompagner d’un ou de plusieurs techniciens pour vérifier les composantes techniques du bateau.

Pour le débarquement, vous avez l’obligation de retourner le bateau dans son état initial après avoir effectué le plein de carburant. Surtout, respectez le délai fixé dans le contrat pour la restitution de l’appareil.

L’avitaillement et la croisière

Il peut être à votre charge ou à celui de la société qui vous loue le voilier. Quant au déroulement de la croisière, la société doit rester à votre disposition en permanence, afin de vous porter assistance en cas de problème technique.

Où partir en voilier ?

Les destinations pour une visite en voilier sont nombreuses, car il existe énormément de paysages à contempler. Cependant, certaines régions comme la Bretagne et la Martinique se démarquent et deviennent de par leurs atouts, des espaces à découvrir impérativement.

Partir en voilier en Bretagne

Vous devez partir en Bretagne à bord d’un voilier pour plusieurs raisons. D’abord, cette région regorge de paysages époustouflants et d’une faune variée. Vous croiserez d’autres bateaux tels que les bateaux de croisière et les catamarans. Ensuite, vous ressentirez des sensations uniques au contact de la mer. Vous ressentirez les mêmes émotions que celles des marins qui sont perpétuellement en mer.

Vous aurez le privilège d’accéder à des endroits inaccessibles à pied ou en voiture. Les splendides baies de Bretagne vous attendent, comme celles de :

la Côte de Granit Rose et ses beaux rochers roses ;

la baie de Saint-Malo avec sa riche histoire et ses évènements nautiques ;

la baie d’Audierne ;

la baie de Lannion et ses 7 îles, etc.

La Bretagne possède également plusieurs îles à découvrir comme l’île de Batz, l’île de Bréhat, l’île de Molène ou encore l’île d’Houat.

Partir en voilier en Martinique

Parmi les destinations idéales pour voguer en voilier, la Martinique se classe en bonne place. C’est une région dont le fond marin est riche et idéal pour effectuer de la plongée. Sa situation géographique est un avantage puisqu’elle est entourée de la mer des Caraïbes, de l’Amérique du Sud, de l’océan Atlantique et d’autres îles. De plus, vous pourrez explorer la Baie du Robert qui est une baie protégée. Elle est composée de paysages idylliques et d’îlets splendides.

Vous connaissez désormais les conditions de location d’un voilier, qui sont nombreuses et plutôt strictes. Choisissez donc votre destination et allez voguer au gré du vent et des vagues.