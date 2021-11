5/5 - (1 vote)

Il fut un temps où il était intéressant de voir ce que les autres portaient et comment ils le portaient. Imaginez : Des personnes élégantes, vaquant à leurs occupations, capturées par un photographe qui appréciait leur look hors du commun. C’était unique et inspirant. Puis le « street style » est apparu. Il ne s’agit pas du style d’une personne qui se trouve dans la rue, mais des images d’influenceurs orchestrées dont nous sommes inondés par Insta aujourd’hui. Et finalement, tout s’est un peu ressemblé.

« Il y a un écart énorme entre l’émulation [du pionnier de la photographie de style de rue] Bill Cunningham et ce qui se passe maintenant », explique Gio Staiano, un photographe chevronné des salons, qui travaille notamment pour le New York Times et Now Fashion. « Bill poursuivait dans la rue des gens qui avaient du style et qui, d’une manière ou d’une autre, mélangeaient les choses. Parfois, il faisait une pièce basée sur la couleur ou les similitudes de ce que les gens portaient ; c’était intéressant. »

C’était, en un mot, authentique : Cette femme traversait réellement la route ; cet homme attendait réellement un ami à la sortie d’un restaurant ; cette personne était réellement au téléphone avec quelqu’un. Mais tout cela a changé. Aujourd’hui, il n’est pas rare qu’on demande à quelqu’un de marcher dans la rue encore et encore pour créer la photo « parfaite », apparemment « naturelle ».

« Les médias sociaux ont eu un impact énorme [sur ce phénomène] », explique Dvora, photographe de style de rue, qui a régulièrement photographié pour Vogue.co.uk. « La mondialisation laisse place à moins d’individualisme ». Et c’est une observation astucieuse. Les looks complets (une tenue entière directement issue du défilé), autrefois réservés aux pages des magazines, sont désormais une mode du « street style ». Combien d’images de street style voyez-vous sur votre flux de médias sociaux qui représentent non seulement le même type de tenue (soit polie, soignée et impeccable, soit criarde et surchargée) mais aussi la même position, le même visage, le même… tout ?

À tel point qu’il est désormais possible de se rendre sur des sites comme ASOS pour trouver ses tenues préférées « à voler » parmi « les meilleurs looks street-style de 2018 ». Vous pouvez visiter un site de mode (y compris le nôtre !) et voir n’importe quel nombre d’articles vous indiquant où acheter des pièces particulières. Depuis quand le street style – censé être sous-tendu et défini par une célébration de la culture du style personnel et individuel – a-t-il pu devenir suffisamment générique pour entrer dans autant de boîtes à tendances ?

« Le changement s’est opéré au fur et à mesure que les tirages ont diminué », explique Phillip Bodenham, directeur de l’agence de relations publiques Spring London. C’est vers 2013 que le phénomène a semblé connaître un boom. Dans un article du New York Times intitulé « Le cirque de la mode », la célèbre critique de mode Suzy Menkes a décrit le « peacocking » qui se produisait en dehors des défilés. Ce qui était autrefois une arène de la mode fermée aux initiés, aux membres de la presse et aux acheteurs, s’est soudainement ouvert. C’était dans le sillage de la révolution des médias numériques et du culte du moi. Le style de rue, grâce à des sites comme The Sartorialist et Tommy Ton, a décollé, et l’idée de « vêtements réels », qu’ils le soient ou non, a atteint son apogée. Tout le monde savait qui était Anna Dello Russo, pas nécessairement pour ce qu’elle faisait, mais pour ce qu’elle portait – plumes et robes de bal – partout et à tout moment.

Il est ironique de constater que ce qui était à l’origine des tenues originales, audacieuses ou ambitieuses, a commencé à s’amenuiser parce qu’il est devenu une opportunité rentable pour l’autopromotion – pour le shopping du look, pour la sursaturation et l’homogénéisation. « Il existe une véritable différence entre les personnes élégantes et les frimeurs », a écrit Mme Menkes dans son article, notant que c’était le problème à l’époque. La question qui se pose aujourd’hui est la suivante : Quand est-ce que c’est assez, assez ?

Je pense qu’il est inévitable de s’inspirer d’Instagram de nos jours », déclare Quinlan, « mais il est tellement clair de distinguer ce qui est authentique de ce qui relève du « marketing d’influence ». Je suis toujours rebutée si les gens semblent excessivement sponsorisés. » Et il n’est pas difficile d’identifier les marques ou les modèles qui vont faire fureur auprès de l’ensemble des adeptes du style de la rue : généralement brillants et colorés, avec une cloche ou un sifflet qui se prête à la nouveauté passagère. Tout cela semble aller à l’encontre du paysage actuel de la mode, qui est celui de la personnalité, de la diversité, de l’individualité, de la créativité et de tout ce que le mot « vrai » signifie, ou signifiait autrefois.

Dans sa critique de la dernière collection Balenciaga, pre-fall 2018, la critique de mode de Vogue Runway, Sarah Mower, a tenu à dire ceci : « Eh bien, juste une réflexion, mais les ennuyeux pantalons en tweed sont-ils la chose la plus intéressante de cette collection Balenciaga ? ». Elle n’a pas voulu le dire comme un affront, mais parce que « il y a une nette attraction émotionnelle vers un design non-messy. Des choses simples, bien coupées, qui ont l’air bien à nouveau. »

C’est vrai. Mais pourquoi est-ce que ça semble bien ? Peut-être parce que ça semble réel. C’est réel ! Vous portez un costume pour travailler, pas un slip boudoir et des plateformes imposantes, ou des manches qui restent coincées dans les portes et une chemise qui se noue de trop nombreuses façons. Alors, avons-nous vraiment encore envie de nous habiller comme les stars du street style ? La fin de cette revue a peut-être déjà répondu à notre question : « Il est peut-être temps que l’ennuyeux redevienne intéressant. »

