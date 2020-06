5 / 5 ( 1 vote )

Votre sécurité et celle des autres usagers de la route dépendent aussi en partie à l’état de vos phares de voiture. C’est une pièce qui s’use avec le temps et mérite un entretien ou une restauration. Voici de simples astuces et efficaces pour raviver l’éclat de vos phares.

Pourquoi devez-vous nettoyer vos phares ?

Pour un véhicule en mouvement, un conducteur doit s’assurer de l’éclat de ses phares pour sa sécurité et celles de ses passagers. Circuler dans la nuit avec des phares défectueux peut vous coûter une amende et l’interdiction de conduire. Lors de la vente de votre voiture, l’opacité des phares peut faire office d’une contre-visite. En effet, pour que ce détail ne fasse pas défaut dans une vente, il existe des kits de nettoyage sur le marché. Par contre, il est judicieux d’opter pour des astuces naturelles et économiques puisque les produits industriels sont plus coûteux. Découvrez comment s’y prendre !

Comment nettoyer les phares du véhicule avec du dentifrice ?

Cela peut vous paraître absurde, mais c’est bien possible. Quand vos phares sont ternes, c’est une astuce très efficace, mais pas quand ils sont opaques ou abîmés. Grâce à ses particules abrasives, le dentifrice corrige les rayures et les griffures. Portez vos choix sur des dentifrices de type « white » ou « bright ». Voici comment l’utiliser :

Nettoyer et dégraisser le phare ;

Mettre le dentifrice sur le phare ;

Frotter le phare à l’aide d’une brosse ;

Rincer le phare et séchez-le. Et c’est fait !

Comment nettoyer les phares du véhicule avec un nettoyant fait-maison ?

Vous lirez dans certains articles des recettes DIY pour le nettoyage de vos phares. Mais il existe bien des recettes facilement réalisables qui vous permettent d’économiser. La plus courante est composée du bicarbonate de soude, du savon, et du vinaigre blanc. En effet, il suffit de mélanger les trois ingrédients dans un récipient contenant de l’eau chaude et nettoie à l’aide d’une brosse. Rincer à l’eau froide et astiquer les phares avec un chiffon propre.

L’astuce du produit anti-moustique pour rénover ses phares

Incroyable, mais vrai ce produit fait des miracles en rénovant les phares de votre voiture. Certes, son côté abrasif n’est pas son point fort, mais il est très efficace. Voici quelques pratiques qui rendraient étincelants vos phares : pulvérisez le produit (un aérosol pour moustiques par exemple) sur les phares et frottez-les avec un chiffon propre. Vos phares seront éclatants et pas besoin de les rincer ou de les sécher. Il est à noter que c’est un entretien léger et non complet.

Le kit rénovateur des phares

Vous avez la possibilité de trouver ces kits en lignes et dans les magasins. Un kit est généralement composé de : produits de nettoyage et de polissage, de feuilles à papier de verre et des tampons applicateurs pour les systèmes. Le mode d’utilisation consiste à dégraisser le phare à l’aide d’un produit qui convient. Ensuite, pour le ponçage, utiliser du papier à poncer qui s’utilise du plus gros grain au plus petit grain. Enfin, il faudra lustrer les phares avec du chiffon pour un éclat sans faille.