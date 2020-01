Vous êtes cadre habitant au Québec ? Vous recherchez un emploi en lien avec vos compétences, expériences professionnelles et passions, mais vous ne savez pas comment procéder ? Ne vous inquiétez pas ! À travers cet article, nous allons découvrir les différentes méthodes pour trouver le job qui vous ressemble.

Rédiger un CV et un profil LinkedIn attrayant

La recherche de tout emploi commence par la rédaction du CV. Le CV est la pièce maîtresse d’un dossier de candidature à un emploi. Retenez que les entreprises reçoivent de nombreuses candidatures pour chaque offre d’emploi. Si vous postulez à un emploi, vous devez vous démarquer de la masse au moyen de votre CV. Pour y arriver, vous devez rédiger un CV personnalisé dans un ton bref et précis. Sur le CV, mettez vos expériences professionnelles en avant et précisez vos compétences et réalisations concrètes. Dans la même logique, vous devez créer un profil LinkedIn percutant. Votre profil doit avoir une page de couverture attractive, une photo de profil claire, vos compétences et des liens cliquable.

Passer par les agences de placement de personnel

Après avoir mis en place un CV et un profil LinkedIn percutant, commencez maintenant la recherche d’emploi proprement dite. En tant que cadre, vous devez commencer votre recherche d’emploi par les agences de placement de personnel. Les agences de placement de personnel sont expertes dans le recrutement de cadres. Elles vous donneront accès à la liste des entreprises à la recherche de candidats. Elles vous accompagneront également durant tout le processus de votre recrutement. Avec une agence de placement, vous bénéficierez d’une collaboration agréable et d’une discrétion absolue pour toutes vos démarches. Vous aurez donc tout ce qu’il vous faut pour décrocher l’emploi qui vous ressemble.

Passer par les chasseurs de tête

Si vous n’avez pas pu trouver un emploi grâce aux agences de placement, tentez votre chance avec les chasseurs de tête. Un chasseur de tête est un professionnel du recrutement dont la mission consiste à trouver le profil idéal pour le compte des entreprises. Très souvent, ce sont les chasseurs de tête qui contactent les candidats, mais vous pouvez aussi les contacter pour leur présenter votre CV et vos motivations. Si vous avez un parcours professionnel intéressant, les chasseurs de tête que vous contacterez n’hésiteront pas à vous proposer des emplois qui vous correspondent. À vous de jouer !

Consulter les sites d’emplois

L’informatique a révolutionné la recherche d’emploi depuis plusieurs années. Il suffit juste de se connecter à Internet pour trouver des sites qui publient des offres d’emplois. Au Québec, il existe des sites d’emploi généraux qui postent des annonces de recrutement couvrant tous les secteurs d’activités, mais aussi des sites spécialisés dans les domaines tels que la communication, l’informatique, l’immobilier, l’agro-alimentaire, l’e-commerce, etc. Pour dénicher un emploi rapidement, consultez d’abord les sites spécialisés avant de penser aux sites généraux.

Mettre vos contacts à contribution

Vos contacts constituent aussi un excellent moyen qui peut vous permettre de trouver un emploi pour cadres. Pour cela, parlez de votre recherche d’emploi à vos anciens collègues, amis professeurs, et même les membres de votre famille. Ce beau monde qui vous entoure et vous connaît bien, peut vous aider à trouver votre job de rêve si vous les impliquez réellement.