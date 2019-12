5 / 5 ( 1 vote )

Un gommage régulier pour la peau est l’idéal pour avoir une peau douce et nettoyée en profondeur. Se gommer la peau permet de la débarrasser des cellules mortes qui l’empêchent de respirer. La peau s’éclaircit, et les grains de peau s’affinent grâce à une amélioration de la circulation sanguine qui régénère les cellules de la peau. Plusieurs types de gommages à base de produit naturel permettent de la nettoyer de la meilleure des manières. Ces ingrédients sont à portée de main et ont des effets bénéfiques sur la peau. Ils sont donc mélangés afin d’activer les cellules de la peau pour un effet plus lisse, plus douce et plus clair. Le gommage naturel coûte moins cher et ne présente aucun risque pour la peau.

Le gommage exfoliant

Pour tout type de peau, le gommage exfoliant est l’idéal pour éliminer les peaux mortes et redonner vie à la peau. Elle permet d’ouvrir les pores pour laisser la peau respirer et mieux absorber les crèmes hydratantes ou votre traitement pour la peau. La peau a besoin d’être hydratée pour rester jeune et belle. En appliquant un gommage sur la peau, le soin hydratant pénètre en profondeur pour nourrir votre épiderme. L’ingrédient naturel indétrônable en qualité de gommage reste le miel. C’est un bon exfoliant qui peut servir dans la fabrication des recettes de gommage pour tout type de peau.

Le gommage pour peau grasse

Pour nettoyer une peau un peu ou trop grasse, un gommage à base de miel ou d’argile verte est adéquat. Avec la combinaison de certains ingrédients, vous pourrez purifier votre peau et faciliter la régénération de vos cellules. La recette exfoliante à base de miel s’obtient grâce à la combinaison de trois ingrédients. En prenant une certaine quantité de miel, vous devrez rajouter la même quantité de sucre et d’huile d’olive pour obtenir une recette qui nettoie et nourrit votre peau. À l’aide de vos doigts ou d’une éponge exfoliante, appliquez le mélange sur tout votre corps ou sur la zone à gommer. Après application, laissez agir une trentaine de minutes et rincer avec de l’eau chaude. L’eau ne doit pas être bouillante mais juste à température idéale pour ne pas brûler la peau. Une fois le traitement terminé, votre peau brillera de mille feux. Une autre astuce consiste à gommer la peau avec de l’argile verte, deux jaunes d’œufs, un peu de citron et du sel de mer. Ces ingrédients purifient la peau en profondeur et permettent à l’épiderme de rayonner, débarrasser de toutes ces cellules mortes.

Le gommage pour peau sèche

Le miel est un ingrédient nourrissant primordial pour le traitement des peaux sèches. Avec du café et du miel, vous pouvez procéder au massage de votre peau pour la nourrir, l’hydrater et la nettoyer. Vous pouvez ajouter quelques gouttes d’huile d’olive pour plus d’efficacité. L’autre recette pour peau sèche se fait à base de yaourt nature, d’huile de coco, de miel, de café et de flocons d’avoine. Ce mélange nettoie convenablement la peau et permet de l’hydrater à la racine pour un effet peau satiné garantit.