Entretenir son teint n’est pas synonyme de dépigmentation. Il est important de faire cette nuance vu la recrudescence de l’utilisation des produits décapants pour améliorer le teint de nos jours. En procédant ainsi, on n’améliore aucunement le teint, mais on devient plutôt plus clair. Ce qui nuit à vos pigments naturels. Si vous êtes à la recherche des astuces naturelles et sans danger pour entretenir votre teint et le rendre brillant possible, cet article est ce qu’il vous faut !

Utiliser du jus de citron

Parmi les produits pour faire ressortir naturellement son teint, il y a le jus de citron. Surtout pas de citron simple pour ne pas souffrir d’irritation de la peau. Il suffit de faire le mélange du citron et d’eau pour utiliser du coton pour son application. Patientez 15 minutes environ et rincez-vous avec de l’eau tiède. C’est un exercice à faire au plus trois fois par semaine. En effet, ce fruit contient certains acides qui contribuent au blanchissement de la peau et jouent un rôle exfoliant sur la couche supérieure foncée de la peau. Une fois le jus utilisé, pensez à appliquer un produit hydratant sans quoi vous risquez d’avoir la peau sèche à cause du jus de citron. Lorsque vous restez fidèle à ces recommandations, très vite vous aurez du résultat.

Autres exfoliants naturels

Par ailleurs, il existe des exfoliants naturels que vous pouvez également utiliser avec des gants. Il est important d’opter pour des exfoliants doux pour le bien de votre peau. Comme autre astuce, une brosse sèche peut aussi servir d’exfoliant. Il suffit d’avoir une brosse constituée de fibres naturelles et de procéder au brassage de votre peau avant de vous rendre sous la douche. Vous serez très vite débarrassé de vos cellules mortes de la peau.

Une hydratation régulière de la peau

Une bonne hydratation de la peau est capitale lorsque l’on veut maintenir l’éclat de son teint. C’est un excellent moyen d’éviter que les cellules mortes n’encombrent votre peau et ne rendent votre teint sombre. Si vous désirez avoir un teint plus éclatant, appliquez un produit hydratant après chacune de vos douches. Évitez les produits agressifs et optez plutôt pour un hydratant non alcoolisé sans quoi, il risque de rendre votre peau sèche.

Par exemple, l’huile de noix de coco est un excellent hydratant, car très efficace pour maintenir la brillance de la peau et combattre les effets du vieillissement. Comment procéder : appliquez l’huile de coco sur tout le corps (bras, jambes, dos, etc.), une fois sorti de la douche. Patientez durant une dizaine de minutes afin que votre corps peau entièrement avant de vous vêtir.

Par ailleurs, le beurre de karité et l’huile de jojoba sont aussi des hydratants naturels très efficaces pour la peau.

Évitez autant que possible l’exposition au soleil

Il est clair que ne pas du tout s’exposer au soleil serait impossible. Toutefois, vous pouvez faire de votre mieux pour ne pas y être exposé tous les jours ou constamment. En effet, la lumière du soleil ternit rapidement la peau. Alors, pensez souvent à appliquer des crèmes solaires.