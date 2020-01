Aujourd’hui des milliers d’endroits existent pour passer des vacances formidables en famille. Toutefois, certains se distinguent parmi toutes les possibilités existantes compte tenu du rapport qualité-prix du séjour. En effet, beaucoup de familles préfèrent effectuer des vacances exceptionnelles sans pour autant vider leurs comptes bancaires. Zoom sur quelques endroits idéaux pour des vacances en famille.

Le Danemark

Au Danemark, vous effectuerez non seulement des vacances inouïes en famille, mais vos finances n’agoniseront pas non plus. A Copenhague par exemple, vous aurez l’occasion de découvrir des endroits magnifiques et surtout le parc d’attractions « Les Jardins de Tivoli ». Créée depuis 1843, ce parc propose divers concerts, une excellente restauration, des feux d’artifice et sa beauté est éblouissante. Vous pourrez également visiter Legoland au centre de Jutland non loin de Billund, un parc d’attractions adapté aux préados qui propose diverses expériences très intéressantes. Il n’y a pas de quoi s’ennuyer dans un pays comme le Danemark !

La Thaïlande

Si vous n’avez jamais visité la Thaïlande par le passé alors, vous risquez d’en faire votre destination par excellence parce que c’est un pays très chaleureux en accueil. Vous allez vivre un séjour simple et inoubliable comme si vous étiez chez vous. De la cuisine qui est hyper savoureuse, à la beauté de la nature et surtout des plages en passant par les singes, les temples et autres, vous serez subjugués par la beauté de ce pays. Vous aurez l’occasion de découvrir Bangkok, de visiter les merveilleuses plages de l’ile Koh Chan et d’effectuer des balades en Kayak. Mieux, pour les fans de faune, vous y découvrirez des camps d’éléphants en montagne. Des activités familiales, vous n’en manquerez certainement pas en Thaïlande.

La ville de Kerala en Inde

L’Inde dispose de plusieurs endroits pour des vacances en famille uniques. Elle est connue pour sa densité hors pair parlant de plages, de trains, de sa faune imposante, de tous les palais dont elle dispose, il existe toutes sortes de choses à découvrir pour ne pas s’ennuyer. Et pour plus de magie naturelle et de simplicité, nous vous recommandons de visiter Kerala. C’est une région très discrète, naturelle et paisible et vous pouvez être sûr que les mets qui y sont cuisinés sont excellents et peu épicés. Vous y découvrirez des plages ourlées de palmier, faire des sorties en bateaux, visiter les parcs nationaux et faire des tas d’activités décontractantes et épanouissantes.

La ville de New York

New York est une ville époustouflante. Il y tant et tant de choses à y découvrir que tout votre séjour ne suffirait pas à les expérimenter. Avec ses immeubles gigantesques et magnifiques qui se dressent à perte de vue, il suffit d’un tour dans la ville pour passer une journée inoubliable. Vous avez le World Trade Center qui fait l’objet de toutes les convoitises auprès des touristes. Des endroits très populaires comme Central Park, les musées, la High Line et n’oubliez pas déguster les bons plats de la ville new-yorkaise comme les hot dogs, les pizzas et autres.