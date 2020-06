5 / 5 ( 1 vote )

De nombreuses personnes rêvent aujourd’hui de monter un business en ligne pour gagner de l’argent sur internet. Très rapidement, elles sont confrontées à une multitude d’obstacles. Cependant, il existe une solution infaillible qui permet de réussir rapidement dans le domaine : se former.

Le site Massive Business regroupe par exemple plusieurs formations qualitatives qui permettent à tous ceux qui aspirent à l’entrepreneuriat web de lancer promptement leur propre business rentable sur internet. Voici un tour d’horizon de ces formations.

La formation « Affiliation Pro »

L’affiliation est l’un des business en ligne les plus plébiscités. Pour cause, le projet ne nécessite qu’un budget négligeable et il est facile à mettre en place. Concrètement, il suffit de recommander des produits d’autrui aux internautes pour récupérer des commissions sur chaque vente effectuée.

La formation « Affiliation Pro » de Massive Business permet de découvrir les différentes techniques et astuces qui permettent de réussir brillamment ce type de business. Elle vous aide à gagner de l’argent sans site internet et sans que vous ayez à créer votre propre produit.

Vous trouverez sur internet de nombreux avis vidéo.

Le programme « Trafic Massif »

Pour générer de l’argent sur internet, vous avez besoin d’un trafic qualifié pour votre site internet. Grâce à la formation « Trafic Massif » du site Massive Business, vous allez apprendre pas à pas les meilleures techniques de référencement à appliquer pour obtenir rapidement de nombreux visiteurs qualifiés sur votre site internet.

La formation « Facebook Ads Marketing Evolution »

Les campagnes publicitaires sur Facebook sont un moyen efficace pour booster son business en ligne et gagner plus d’argent sur internet. Mais pour rester rentable, il est important d’utiliser les bonnes techniques. C’est ce que vous apprendrez dans la formation « Facebook Ads Marketing Evolution ». Elle regroupe une multitude d’astuces et de solutions qui vous permettront de dénicher des audiences ciblées sur Facebook, trouver rapidement vos premiers clients, créer des campagnes irrésistibles et bien plus.

Le programme « Email Marketing Evolution »

Les emails sont le nerf de la guerre pour les business en ligne. Il est indispensable d’avoir une liste de contacts qualifiés pour pouvoir gagner de l’argent en envoyant des emails. Mais comment avoir une telle liste de contacts ? Le programme « Email Marketing Evolution » du site Massive Business dévoile en détail toutes les astuces que vous pouvez mettre en place pour étoffer votre liste de contacts qualifiés. De plus, grâce à cette formation, vous saurez comment concevoir et gérer de façon automatique vos séquences d’emails pour optimiser vos ventes.

Des formations conçues par Pierre-Xavier Rocchesani

Si les formations du site Massive Business sont aussi intéressantes et complètes, c’est parce qu’ils ont été conçus par un expert du business en ligne : Pierre-Xavier Rocchesani. Pierre-Xavier est un coach efficace qui se démarque sur plusieurs aspects.

Le parcours de Pierre Xavier

La plupart des formateurs sur le web n’ont connu le succès qu’en coachant d’autres personnes sur la démarche à suivre pour être un entrepreneur qui réussit sur internet. Ce n’est pas le cas de Pierre-Xavier. Il a d’abord monté des business rentables en ligne avant de créer des formations. Son principal objectif est de partager les connaissances qu’il a acquises pendant de nombreuses années avec ceux qui débutent sur internet.

Pierre-Xavier commence sa carrière sur internet dès ses 22 ans en créant un site internet de vente de jeux vidéo. Le site était bien référencé et bien conçu. Pierre créa alors l’agence de communication « Iris Media » qui lui a permis de mettre ses compétences aux services des Corses dans sa région d’origine.

Bien qu’il réussit brillamment dans le marketing numérique, Pierre-Xavier décida de renouer avec le coaching. En réalité, il était à l’origine coach sportif. Ainsi, pour offrir à sa clientèle un contenu de qualité, il s’est formé aux diverses techniques de communication et sur l’utilisation de nombreux outils. Très rapidement, il devint populaire et il décida de former d’autres coachs :

Thérapeutes ;

Consultants ;-

Phytothérapeutes ;

Naturopathes…

Après les réussites que Pierre-Xavier a réalisées avec ses premiers produits de coaching, il étoffe son catalogue avec d’autres formations dans le domaine de la création et du développement des entreprises sur le web. Ce sont ces accompagnements spécialisés qui sont présentés sur le site Massive Business.

Les qualités de Pierre-Xavier en tant que coach

Pierre-Xavier Rocchesani est un coach unique en son genre. Il dispose des compétences idoines pour amener ses coachés à obtenir rapidement des résultats. Contrairement à d’autres formateurs, la réussite de Pierre-Xavier est bâtie sur une riche expérience. Il est à la fois expert SEO, SEA, Emailing et Copywriting, mais aussi un spécialiste de l’affiliation et du commerce électronique. C’est le fruit d’un travail acharné sur plusieurs années.

Il montre le chemin d’un tel succès à ses apprenants sans en cacher le moindre détail. Par ailleurs, il est rigoureux quant à la qualité de ses produits de formation. C’est pour cela qu’il offre pour chacun d’eux un réel support client.

