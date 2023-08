5/5 - (1 vote)

Outre le fait de vous maintenir éveillé, le café présente de nombreux autres avantages. Le café est riche en caféine, qui est extraite des graines, des feuilles et des fruits de la plante. La caféine a la capacité de stimuler le système nerveux et vous permet d’être plus productif. En outre, la caféine améliore l’endurance, la coordination et la digestion. Si vous recherchez un café pour donner un vrai boost d’énergie, alors restez sur cet article.

Quelle préparation vous procurera le plus de caféine ?

Si l’on considère la teneur en caféine en milligrammes par millilitre (mg/ml), la méthode de l’espresso offre le plus de caféine, jusqu’à 4,2 mg/ml. Cette concentration est presque trois fois plus élevée que celle des autres méthodes, telles que les machines à café et l’infusion à froid, qui s’élève à environ 1,25 mg/ml. Les machines à café à filtre et à piston offrent près de 50 % de cette concentration.

Plusieurs raisons expliquent pourquoi la méthode espresso permet d’extraire la quantité maximale de caféine. La mouture la plus fine permet un meilleur contact entre le café et l’eau. En outre, comme l’espresso a recours à la pression, davantage de composants sont projetés dans l’eau. L’augmentation du temps d’extraction n’a pas d’impact sur la caféine. En réalité, celle-ci est libérée au début du processus d’infusion, car elle est plus soluble dans l’eau et son extraction est facile.

Ajoutez des épices à votre café

Pour un véritable boost, pensez à ajouter des épices à votre café. On pense notamment à la cannelle qui garantit un grand apport en antioxydants et stimule le système immunitaire. Elle présente aussi des propriétés bénéfiques pour les fonctions cardiaques et cérébrales. Des spécialistes tels que MaxiCoffee vous permettent de choisir l’équipement le plus adapté pour la préparation d’un café délicieux ainsi qui différents types de cafés selon vos goûts.

Il y a aussi le curcuma, cette épice dorée de plus en plus plébiscitée dans les préparations de café. Vous trouverez d’ailleurs dans les coffee shops du café au curcuma (golden coffee). En outre, cette épice a des propriétés détoxifiantes, antioxydantes et anti-inflammatoires.

Vous pouvez aussi ajouter du gingembre à votre café. Non seulement sa saveur est agréable, mais il comporte aussi de nombreuses vertus.

Arabica ou Robusta ?

Chaque type de café a une saveur et un caractère uniques. Les goûts diffèrent selon le climat, le sol, l’altitude, la méthode de séchage des grains et la technique de torréfaction. Il existe donc de grandes différences entre deux types de cafés et beaucoup de consommateurs ont du mal à se décider. Mais, sachez qu’il n’est pas obligatoire de choisir entre ces deux types de cafés, car ils se complètent parfaitement. Par conséquent, vous pouvez boire un mélange de café Arabica et Robusta. Alors que les Français privilégient l’Arabica pour son arôme et sa saveur, les Italiens préfèrent la force et l’intensité d’un agréable espresso préparé avec du Robusta.

Consommez une tasse de Robusta le matin au réveil et prenez un Arabica à l’heure du déjeuner. Toutefois, évitez de prendre du café après le déjeuner ou bien optez pour un bon décaféiné. Pour ce dernier, les bons torréfacteurs rincent les grains de café à plusieurs reprises avec de l’eau afin d’éliminer de grandes quantités de caféine tout en préservant l’arôme.