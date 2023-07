Rate this post

Les molosses, également connus sous le nom de Molossoïdes, sont une catégorie canine qui comprend plusieurs races. Ce ne sont pas uniquement des chiens de grande taille, il existe aussi de petits molosses. Pour précision, ce nom vient du peuple des molosses, qui vivaient durant la période antique dans l’Épire. Ils avaient de gros chiens de combat qui ont fini par porter leur nom.

Un molosse, ou chien de type molossoïde, qu’est-ce que c’est exactement ?

Le Molosse était l’une des quatre catégories de chiens d’une classification créée par le vétérinaire Jean-Pierre Mégnin au XIXe siècle. Cet expert a réparti les animaux selon des caractéristiques physiques précises. Par conséquent, le molosse se distingue par les traits suivants :

une tête et un corps larges,

un court museau,

de courtes oreilles tombantes,

de longues babines épaisses.

La majorité des molosses font partie du groupe 2 de la Fédération cynologique internationale (chiens de type Pinscher et Schnauzer, molossoïdes, bouviers suisses, chiens de montagne…), tandis que certains font partie du groupe 9 (chiens d’agrément et de compagnie). Dans la catégorie des chiens molosses, on trouve des races comme le mastiff, le bullmastiff et le pitbull. Ces canins se caractérisent par leur force et leur taille intimidante qui en font de bons chiens de garde.

Les molosses sont-ils vraiment des chiens dangereux ?

Les molosses étaient auparavant élevés pour la garde et la protection. Par conséquent, on peut penser qu’ils sont méchants de nature. Toutefois, il convient de rappeler que tous les canins ont une personnalité unique.

L’une des raisons pour lesquelles les molosses ont une mauvaise image est qu’ils sont territoriaux. En effet, si quelqu’un ou quelque chose pénètre sur leur territoire et qu’ils le perçoivent comme une menace, ils peuvent se montrer agressifs ou essayer d’attaquer. Toutefois, ce comportement est souvent lié à un manque de socialisation ou de dressage et ne constitue donc pas un caractère agressif naturel chez eux. Ainsi, avec un dressage adéquat et une socialisation, beaucoup de molosses sont en mesure de contrôler leurs instincts territoriaux.

Les avantages d’avoir un chien molosse

Les molosses, notamment les bullmastiffs, les mastiffs et les pitbulls sont connus pour être agressifs par moment et surtout, difficiles à dresser. Ce n’est donc pas une race qui convient à tout le monde. Cependant, si vous souhaitez avoir un compagnon loyal et protecteur, le molosse peut faire l’affaire. En effet, c’est un excellent animal de compagnie et il est toujours prêt à vous protéger en cas de situations dangereuses.

C’est aussi un chien qui nécessite relativement peu d’entretien. La pratique d’exercices ainsi qu’un toilettage régulier seront largement suffisants. Dès lors, le molosse est un bon choix pour ceux qui recherchent un chien grand et robuste.

La loi de janvier 1999 classe certains chiens d’attaque, de garde et de défense (classes 1 et 2) parmi les canins dangereux. Toutefois, à la lecture du texte officiel, il est souvent compliqué de savoir exactement si votre chien de type molossoïde est dangereux ou non. Dans tous les cas, vous devez prendre le soin de vous renseigner suffisamment et de vous conformer aux règles en vigueur. Pour rappel, les contrevenants peuvent subir des sanctions pénales et financières.