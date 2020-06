Assurer votre chat, vous préserve des mauvaises surprises et d’une grande partie des dépenses pour sa santé chez le vétérinaire. Vaut mieux prévenir que guérir ! Cette assertion trouve parfaitement sa raison d’être dans ce cas. Une assurance peut donc s’avérer très utile. Voici tout ce qu’il y a à savoir pour choisir la meilleure mutuelle pour votre chat.

Mutuelle pour chat : qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’une assurance santé pour votre chat et d’une assurance financière pour le propriétaire de l’animal. Souscrire à une mutuelle pour chat nécessite la prise en compte d’un certain nombre de paramètres. Il y va non seulement du bien-être de votre matou, mais aussi de votre quiétude. Le cout d’une souscription varie en fonction de vos besoins et des offres de chaque assureur. D’après la presse vétérinaire « L’Essentiel N°434 » à sa page 8, les dépenses moyennes (en majorité les soins de santé chez le vétérinaire) dans la vie d’un chat peuvent être très onéreuses (environ 14.663 euros).

Les différentes offres ou formules de mutuelle pour chat

Dans le but d’être apte à assurer tous les budgets, il y a différentes offres de mutuelles pour chat.

L’offre premium ou tous risques : il s’agit de la formule complète qui couvre entre 90 et 100% des dépenses qu’il s’agisse des vaccins, des vermifuges, des antiparasitaires ou des médicaments. Une cotisation mensuelle d’environ 40 euros est demandée pour souscrire à cette offre.

L’offre intermédiaire : pour une cotisation mensuelle d’environ 20 euros, les frais de santé de votre animal seront couverts entre 70 et 80%. Pour cette offre, ce sont les dépenses faites pour soigner votre chat (soins des dents, des opérations chirurgicales, pour une maladie, des examens médicaux, etc.) qui sont prises en compte. Les frais pour les soins préventifs et à la pharmacie ne sont pas couverts.

L’offre basique : encore appelée offre économique, cette offre nécessite une cotisation mensuelle d’environ 9 euros et couvre 50 à 70% des dépenses de votre chat. Parmi les choses couvertes, nous avons les dépenses faites en cas d’accident, de maladie et d’opérations chirurgicales.

Les critères de choix d’une mutuelle pour chat

Pour faire le meilleur choix, il faut se baser sur certains critères :