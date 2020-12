5 / 5 ( 1 vote )

Connaissez-vous l’adage : « La chaussure médicale est à l’infirmière ce que la chaussure de sécurité est à l’artisan du bâtiment » ? Certes, les réglementations en vigueur imposent le port de chaussures professionnelles dans le secteur médical. Il n’empêche que cet accessoire s’avère extrêmement utile pour garantir le confort, le bien-être et la sécurité des médecins, des aides-soignants ainsi que des infirmiers.

L’époque où l’on devait se cantonner aux sabots médicaux au design désuet est d’ores et déjà révolue. Aujourd’hui, ces chaussures médicales professionnelles se réinventent pour s’adapter au goût du jour et compléter harmonieusement la tenue de celui ou celle qui les porte. Dans cet article, découvrez ces sabots médicaux contemporains qui restent conformes aux normes de qualité et de sécurité en vigueur.

Sabot médical : les normes à respecter

Selon les dispositions en vigueur, un sabot de sécurité en milieu médical doit respecter la norme EN ISO 20347:2012. Cette mention atteste de :

la résistance du sabot d’hôpital au glissement

la performance des matériaux

En effet, en fonction de leur résistance au glissement, on peut classer les sabots médicaux en 3 catégories :

les sabots à semelles SRA

les sabots à semelles SRB

les sabots à semelles SRC

En ce qui concerne la performance des matériaux, un sabot médical conforme aux normes doit impérativement résister à l’abrasion, au déchirement, à la flexion et à la traction. À ces critères s’ajoutent l’ergonomie ainsi que la résistance à la vapeur d’eau. Sur le marché actuel, vous trouverez aussi des sabots médicaux aux propriétés antistatiques. Certains modèles ont même la capacité d’absorber les chocs au niveau du talon. Toutes ces caractéristiques sans exception résultent d’un excellent choix de matériau.

Lorsqu’on parle de normes à respecter, on fait aussi allusion au confort et à l’hygiène. En effet, les standards veulent que les talons d’un sabot médical n’excèdent pas 4 cm. Pourquoi ? Tout simplement parce que le personnel hospitalier reste souvent debout. Des talons trop hauts peuvent occasionner des maux de dos et des douleurs au niveau des pieds. Les chaussures médicales professionnelles, comme les sabots, respectent aussi des normes d’hygiène strictes. Par exemple, elles doivent être impérativement autoclavables et porter la mention EN ISO 19954. Ce dernier atteste de la durabilité du sabot et de sa résistance à de multiples nettoyages (y compris le nettoyage au lave-linge à une température de 40 °C).

Sabots médicaux contemporains : des couleurs pour plus de fun

Aujourd’hui encore, presque tous les sabots médicaux se déclinent en une couleur unie. Blanc, noir, gris, bleu… À vous de choisir en fonction de vos préférences personnelles et de votre style vestimentaire (car oui, il est tout à fait possible d’accorder vos sabots d’hôpital avec votre tenue). Vous pouvez dès à présent arborer fièrement des modèles avec des couleurs ainsi que des motifs plus esthétiques et plus féminins. La preuve, sur les sites spécialisés dans la vente de chaussures médicales, vous trouverez des sabots de sécurité aux tons plus clairs : prune, mauve, rose, vert, fuchsia, bleu ciel…

Pour rivaliser d’ingéniosité, certains fabricants vont jusqu’à proposer des sabots médicaux à motifs. Fleurs, papillons, personnage de dessins animés, flamands roses… Ce ne sont pas les possibilités qui manquent. Il vous suffit de choisir un motif en totale harmonie avec votre poste de travail, votre style et votre personnalité. Pourquoi opter pour un sabot médical au design contemporain ? D’abord, pour rehausser votre style. En effet, avec les bonnes combinaisons, vous pouvez très bien mettre en avant votre look, quel qu’il soit. Les plus ingénieux parviennent même à créer un look personnalisé avec seulement une blouse et des sabots d’hôpital soigneusement choisis.

Petite précision : avant d’acheter un sabot médical coloré, assurez-vous que ce dernier soit autorisé dans votre établissement. Le fait est que certaines zones d’un établissement de santé respectent des normes de sécurité et d’hygiène plus strictes que d’autres. N’oubliez pas non plus que même si votre chaussure médicale professionnelle arbore une couleur plus moderne et plus fun, elle doit toujours se conformer aux normes de santé, d’hygiène, de qualité et de sécurité en vigueur.

Un design de sabot coloré adapté à toutes les générations

Désireux de répondre au plus près à la demande des médecins, des infirmiers et des aides-soignants, les fabricants de chaussures médicales professionnelles ne se sont pas contentés d’innover en matière de couleurs. Le design des sabots médicaux d’aujourd’hui a également fait l’objet d’une amélioration significative. En effet, les sabots d’hôpital se déclinent sous plusieurs variantes. Bien entendu, tous respectent les réglementations et les normes en vigueur.

Le sabot autoclavable

On reconnaît facilement un sabot médical autoclavable par sa forme et son design. Il offre une aération latérale des pieds, de quoi optimiser votre confort. Il se démarque également par sa propriété antistatique ainsi que par la présence de semelles à voûte plantaire anatomique antidérapante. Les sabots autoclavables peuvent être nettoyés à haute température (environ 90 °C).

Le sabot de bloc opératoire

Comme son nom l’indique, le sabot de bloc se porte essentiellement dans une salle de chirurgie ou d’opération. Cela ne vous empêche pas pour autant de les porter dans un laboratoire. La stérilisation en autoclave à plus de 140 °C constitue le trait de caractère principal de ce type de sabot médical professionnel.

Le sabot style « crocs »

Les sabots style crocs font aujourd’hui de plus en plus d’adeptes. On apprécie particulièrement leur côté léger, et qui dit chaussure médicale légère, dit plus de confort. À cela s’ajoute des propriétés antimicrobiennes et antiodeurs. Certains sabots façon crocs sont même recyclables. La majorité des sabots médicaux de type crocs sont fabriqués avec de la Crolsine, une résine cellulaire spécifique.

Le sabot basket

Le sabot basket se veut plus confortable et plus esthétique que les crocs. Cela s’explique peut-être car il est totalement fermé. Doté de semelles plates et antidérapantes, ce modèle de sabot médical garantit un confort optimum tout au long de la journée.