Pour bénéficier d’un excellent confort thermique en hiver, il est essentiel de bien préparer le système de chauffage. Si vous utilisez un chauffage au fioul, vous devez évaluer votre consommation afin de définir votre budget chauffage et savoir à quel moment il faudra passer votre commande. De cette façon, vous pourrez également prendre en compte les fluctuations du prix du fioul pour déterminer le montant que vous devrez consacrer à ce poste. Nous vous invitons donc à découvrir dans cet article, les divers éléments dont il faut tenir compte pour définir votre budget chauffage.

Définir son budget chauffage : l’évolution du prix du fioul

Le coût du fioul est toujours en fluctuation. En effet, le prix de cette énergie est soumis à plusieurs facteurs, notamment l’évolution du cours du pétrole répondant à la loi de l’offre et de la demande, les distances géographiques pour l’approvisionnement, les périodes de forte demande (pendant l’hiver, la forte demande en fioul a tendance à faire grimper les prix) ainsi que les conditions géopolitiques et monétaires (en sachant que le baril de pétrole est acheté et vendu en dollars). De fait, il est impossible de connaître le prix exact du fioul à l’avance pour définir votre budget de chauffage.

Cependant, il est vivement conseillé d’étudier très régulièrement l’évolution du prix de cette énergie sur le marché afin de déterminer à quel moment vous pourrez l’acquérir pour faire des économies. Afin d’être au courant de l’évolution et des tendances des prix du fuel, nous vous conseillons d’utiliser un outil en ligne permettant de consulter le prix du fioul dans votre région (en saisissant seulement votre code postal), à tout moment, actualisé en temps réel qui vous aidera à dénicher l’offre de fioul la plus adaptée à votre consommation et la plus économique. De cette manière, vous aurez la possibilité de passer votre commande au moment de l’année où les conditions sont optimales.

Estimer votre consommation de fioul

Sachez qu’il ne suffit pas de suivre l’évolution des prix de l’énergie sur le marché pour définir votre budget de chauffage. Effectivement, votre consommation de fioul ne sera pas la même que celle de la maison voisine. De nombreux facteurs influencent donc votre consommation d’énergie. Il s’agit entre autres de :

la surface de votre domicile ;

l’isolation du logement ;

; les systèmes de circulation de l’air installés dans l’habitation ;

la localisation géographique de votre maison et le climat de votre région.

Afin d’avoir un aperçu fiable de votre consommation et de décider judicieusement du moment où vous devrez passer votre commande de fuel, il est recommandé de mettre au point une technique qui vous permettra de mesurer votre consommation dans le temps. Ainsi, indépendamment de l’évolution du tarif du fioul, vous aurez une meilleure maîtrise de votre budget de chauffage.

La technique la plus fiable pour mieux maîtriser votre consommation de fioul est assez simple à mettre en œuvre. Elle consiste à faire un relevé du niveau de votre cuve, en début et en fin de mois. Créez donc un tableau dans lequel vous reporterez toutes ces données. Au bout de quelques mois, vous aurez une idée assez précise de votre consommation d’énergie mensuelle.