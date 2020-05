Depuis un bon bout de temps, la végétalisation a le vent en poupe. Auparavant, ce procédé atypique se résumait à la présence de végétation sur les murs ou toitures et se retrouvait principalement dans les habitations des particuliers. Désormais, l’idée même d’insérer des plantes dans la conception architecturale d’un bâtiment est présente dans tous les projets d’aménagement, dont la modernisation des espaces de travail. En effet, de plus en plus de sociétés optent pour un modèle de végétalisation dans leurs espaces, car l’insertion de plantes dans le milieu professionnel apporte de grands bienfaits dans le cadre du travail. Tour d’horizon des avantages apportés par la végétalisation pour les entreprises.

Végétaliser l’espace de travail pour améliorer le bien-être des employés

Les Français figurent parmi les employés européens les moins satisfaits en ce qui concerne le bien-être au travail. Selon une étude menée sur le sujet, trois points importants ont un impact sur le bien-être du salarié au sein de l’espace de travail. Il s’agit des tâches à réaliser au quotidien, de l’attention qui lui est accordée, ainsi que le cadre de travail dans lequel il évolue. La nature et les plantes jouent un rôle prépondérant pour ces deux derniers points.

Écopâturage, terrasses végétalisées, toitures et murs recouverts de végétation, plantes d’intérieur… ce ne sont pas les techniques de végétalisation qui manquent. Ainsi, de nombreuses entreprises choisissent de travailler avec Atech, une équipe de professionnels œuvrant dans la végétalisation et le mobilier de fleurissement pour faire entrer la nature dans les lieux de travail.

Si la moyenne mondiale se situe à 71 %, seulement 68 % des Français ont déclaré être satisfaits de leurs conditions de travail. Pour cause, ils voient leur environnement comme peu accueillant. Ce sentiment disparaîtrait en optant pour la végétalisation de l’espace de travail. Près de 97 % des citoyens français déclarent qu’être en contact avec les végétaux, les jardins et les plantes apporte un équilibre à leur quotidien. Ce constat s’applique également à l’entreprise où il a été observé que le bien-être est étroitement lié aux espaces verts.

Une meilleure qualité de l’air et un souci esthétique pour vos bureaux

Dans les années 70 et les années 80, la NASA a mené des études qui démontrent des capacités dépolluantes des végétaux. Ce phénomène s’appelle bio épuration. En effet, les matériaux de décoration et de construction ainsi que ceux utilisés pour le mobilier, le bricolage ou encore l’entretien de l’habitat se composent de COV (composés organiques volatils). Ces derniers se révèlent une grande source de pollution. Il s’agit surtout des substances telles que le formaldéhyde, le benzène, le trichloréthylène, le xylène, ou encore le toluène.

Les plantes épurent les espaces grâce aux échanges gazeux entre elles et l’environnement dans lequel elles se trouvent. Les feuilles émettent de la vapeur d’eau en échange des substances polluantes absorbées. Ainsi, les entreprises améliorent le taux d’humidité de leurs lieux de travail et le taux d’oxygène. En fonction du type de pollution auquel les employés sont exposés au bureau, vous pouvez opter pour différents types de plante. Chaque plante possède en effet des vertus pouvant contrecarrer un type de pollution spécifique.

D’autre part, la végétalisation apporte une touche esthétique à vos espaces de travail. En effet, la présence de verdure rendra votre entreprise plus vivante et accueillante. Par ailleurs, pour les open spaces, les plantes permettront de délimiter les espaces. Vous avez dans ce cas le choix entre une cloison végétale ou des plantes d’intérieur à installer pour séparer chaque zone de votre open space.