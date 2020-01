5 / 5 ( 1 vote )

Au Québec, l’endettement est un sujet au cœur de l’actualité. Suite à de grandes difficultés financières, plusieurs ménages ou entreprises se trouvent dans l’obligation de contracter des prêts en vue de remonter la pente. En effet, selon les résultats d’une étude réalisée par Desjardins, le nombre de faillites personnelles a augmenté de 3,4 % au Québec en 2013. Pour Hélène l’économiste Bégin, le niveau de dette des Québécois a augmenté sans compter leur capacité d’épargne qui connait une chute depuis plusieurs années. L’endettement est donc un problème social au Québec et ses conséquences touchent un grand nombre de personnes exerçant en tant que particulier ou professionnel. Toutefois, il est toujours possible de se libérer de ses dettes financières en suivant rigoureusement un plan de remboursement et en parlant à un professionnel en insolvabilité. Découvrez dans les lignes suivantes 4 conseils clefs qui vous aideront à éliminer vos dettes plus facilement.

Acceptez votre situation et agissez maintenant

La première démarche pour éliminer une dette est d’en reconnaître l’existence. En acceptant votre situation et étant conscient que les intérêts du prêt s’accumulent au fur et à mesure que le temps passe, vous allez mettre en place un plan de remboursement pour éviter de payer des intérêts que vous auriez pu éviter si vous agissez plus tôt.

Évaluez votre budget et économisez

Pour éliminer plus rapidement vos dettes, il est impératif que vous accordiez moins d’importance aux dépenses inutiles du quotidien, ou encore que vous cherchiez toujours à opter pour des services ou produits moins onéreux en les comparant avant de les acquérir. Pour y arriver, il est important que vous évaluiez votre budget mensuel pour situer vos revenus et dépenses afin de vous en servir pour mieux planifier vos dépenses quotidiennes et le plan de remboursement. N’hésitez pas à utiliser le budget en ligne mensuel sur dettes.ca pour évaluer votre situation financière.

Informez-vous sur votre dossier

Ne perdez pas de vue votre dossier de crédit. En effet, il est important de demander au moins une fois par an, une copie de votre dossier de crédit aux agences d’évaluation afin de surveiller l’évolution des intérêts de votre prêt dans le temps.

Parlez à un syndic en faillite

Au Québec, des professionnels en insolvabilité, connus sous l’appellation de syndics de faillite exercent légalement pour aider les personnes en situation de surendettement à se libérer de leur dette. Que vous exerciez en tant que particulier ou professionnel, n’hésitez pas à consulter un syndic de faillite afin de bénéficier de son expertise pour éliminer vos dettes et retrouver une stabilité financière.

Expérimentée de plusieurs années dans les solutions de l’endettement, la société Groupe Leblanc propose d’être votre allié pour éliminer vos dettes. Composé d’une équipe professionnelle de syndics de faillites habilités par le Bureau du surintendant des faillites, Groupe Leblanc propose un service complet en appui avec des outils à la pointe de la technologie pour vous aider à mettre fin à vos problèmes financiers. Proposant des solutions personnalisées pour éliminer vos dettes et rétablir votre stabilité financière, l’enseigne fournit des prestations partout dans le Québec en succursale, par téléphone ou en vidéo-consultation.