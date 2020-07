5 / 5 ( 1 vote )

On réagit tous différemment face à une situation aussi frustrante et rageante qu’un cambriolage. Certains se sentent désemparés rien qu’en pensant à l’intrusion d’un inconnu dans leur espace vital. D’autres encore réalisent leur vulnérabilité, car ça n’arrive pas qu’aux autres. En tout cas, tous s’accordent sur le fait qu’il s’avère nécessaire de mieux sécuriser le domicile à l’avenir. Alors, pour un particulier, quelles sont les alternatives pour se protéger contre un cambriolage ?

Installer une porte blindée et des dispositifs antieffraction est-il suffisant pour avoir l’esprit tranquille ? Ou bien est-ce le moment d’envisager l’installation d’un système d’alarme complet ? Voici un tour d’horizon des solutions actuelles pour éviter de revivre cette expérience déplaisante. Nous vous y expliquons, entre autres, comment choisir convenablement le dispositif le plus adapté à votre situation. Vous y trouverez aussi un aperçu des dernières innovations en matière de sécurité.

Améliorer la sécurité de son domicile : le système d’alarme

Une fois passé le choc de la surprise d’un cambriolage à votre domicile, vous pourriez être tenté d’aller acheter directement une porte blindée. D’autres encore sont prêts à poser des barreaux à toutes les fenêtres pour avoir l’esprit tranquille. Alors que certains choisiront à la va-vite sur le web un système de sécurité standard. Bref, vous êtes décidé à ne laisser aucune chance aux intrus en transformant votre domicile en véritable bunker.

Comprenez, cependant, que c’est à tête reposée que vous devez envisager l’installation d’un système d’alarme complet et efficace pour votre domicile. En effet, les questions de sécurité ne se décident pas sur un coup de tête. Ainsi, sans cohérence, ces éléments robustes en soi se révèlent d’une efficacité sommaire face à un système taillé sur-mesure pour votre domicile.

Il faut savoir qu’une porte blindée ou encore des barreaux permettent de décourager les cambrioleurs opportunistes. De même, une serrure à sécurité renforcée de type A2P ou une serrure à digicode suffit généralement pour retarder une effraction. Cependant, face à des malfaiteurs déterminés et équipés, ces systèmes ne résistent que quelques minutes. Ainsi, l’inéluctable se produit tout de même. D’autre part, une porte blindée peut se révéler particulièrement efficace dans le cas d’un appartement. Effectivement, avec un point d’entrée unique, les cambrioleurs n’ont d’autre choix que de s’attaquer à ce dispositif de sécurité renforcé.

Pour une maison dotée de multiples entrées, installer une porte blindée uniquement à l’entrée ne suffit pas. Et en mettre une à chaque porte extérieure revient trop cher. De même, comment sécuriser efficacement avec une porte blindée des accès stratégiques tels que l’entrée du garage ? Aussi, il se peut que le scénario se répète chaque fois que vous quittez votre domicile pour un certain temps.

Optez pour un système de sécurité dissuasif et performant

Il vous faut un système de sécurité complet capable de couvrir toutes les issues. En règle générale, on procède à la pose de caméras de surveillance orientées vers les entrées. Outre leur fonction de monitoring, ces dispositifs placés en évidence remplissent aussi un rôle dissuasif. En effet, un cambrioleur évite de se faire remarquer. Aussi, il choisira de préférence un point d’entrée qui ne sera pas forcément autant surveillé. Alors, si toutes les issues sont couvertes, un intrus éventuel réfléchira à deux fois avant de s’attaquer à votre domicile.

Ensuite, vous avez besoin d’un système de sécurité disposant d’une excellente capacité de détection. Pour cela, vous pouvez munir vos portes et vos fenêtres de détecteurs spécifiques. On trouve sur le marché des solutions complètes proposant, entre autres, des détecteurs de chocs qui réagissent à des vibrations ou à des coups. Ils se mettent en action lorsqu’un individu malintentionné essaye de forcer votre porte ou votre fenêtre.

D’autre part, un détecteur d’ouverture vient compléter les éléments de sécurité sur une porte ou une fenêtre facile d’accès. Il se déclenche comme son nom l’indique lorsque le cambrioleur arrive à ouvrir le battant. Un système performant inclut également un ou plusieurs détecteurs de mouvements à placer au niveau des endroits de passage à surveiller.

Des alarmes connectées pour une efficacité optimisée

Utilisés seuls, ces détecteurs s’avèrent totalement inefficaces. Pensez à les coupler impérativement à un système d’alarme complet pour révéler tout leur potentiel. Vous avez le choix entre un spot lumineux qui s’allume lorsque le détecteur de mouvements se déclenche. Par ailleurs, les alarmes sonores constituent également une solution courante. Plus élaborées, certaines alarmes déclenchent la diffusion d’un brouillard opacifiant lorsqu’une intrusion est détectée. Les cambrioleurs sont désorientés et sont plus occupés à trouver la sortie.

Par ailleurs, pourquoi ne pas opter pour le must en matière de sécurité, les alarmes connectées ? Avec ce type d’alarme, vous pouvez enfin planifier sereinement vos vacances et partir en toute confiance. En effet, tout le système de sécurité est géré par une console centrale qui vous alerte de toute anomalie détectée par les capteurs.

La technologie GSM rend la transmission des informations quasi instantanée. De plus, les alarmes GSM s’avèrent plus sécurisées, car elles ne souffrent pas des perturbations usuelles des lignes téléphoniques câblées. Aussi, une alarme connectée vous offre la possibilité d’avoir accès aux caméras de surveillance depuis votre mobile lorsque vous vous absentez.

Faites de la télésurveillance un atout pour la sécurité de votre domicile

D’autre part, certains modèles de console centrale disposent d’un canal de communication direct. Cela s’avère particulièrement utile sachant que, dans la majorité des cas, les cambrioleurs s’enfuient au son d’une voix inconnue. Aussi, pour compléter un système d’alarme performant, n’hésitez pas à souscrire un service de télésurveillance.

De cette manière, le système sera efficace même lorsque vous vous absentez pour aller au bureau ou lors des vacances. En effet, lorsqu’une menace est détectée, la centrale GSM avertit un opérateur. Ce dernier vérifie la nature de l’anomalie par les caméras de surveillance.

Il peut alors déclencher à distance l’interphone de la centrale, les alarmes sonores et éventuellement le brouillard pour interrompre le cambriolage. De plus, cet agent peut avertir les services de police de l’effraction en cours pour une intervention efficace 24 h/24.