Une batterie à décharge lente, comme son nom l’indique, est une batterie qui se décharge lentement. Cette propriété lui permet de fournir durablement de l’énergie. Ce qui fait d’elle, la meilleure batterie pour un camping-car. Cette batterie est composée d’un séparateur de cellule, d’un boîtier, d’un bouchon, des électrodes et d’une plaque. Elle permet de maintenir en activité les différents équipements électroniques à bord d’un véhicule de loisir. Cependant, savez-vous vraiment pourquoi elle est le meilleur choix pour votre camping-car et comment la choisir ? Découvrez la réponse dans le corps cet article.

Pourquoi préférer une batterie à décharge lente pour son camping-car ?

Avant de choisir sa batterie à décharge lente, il est judicieux de comprendre tous les avantages que ce dispositif offre aux campings-caristes. Il s’agit d’un dispositif qui améliore la qualité des voyages en camping-car. Cette batterie de camping-car est rechargeable avec un panneau solaire. Ce qui rend son utilisation encore plus pérenne. Cette fonctionnalité permet au camping-car d’être complètement autonome en énergie et d’assurer un voyage serein. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle est également appelée batterie solaire.

Contrairement à une batterie de démarrage, la batterie à décharge lente continue à fonctionner même dans les situations de décharge profonde. De plus, cette batterie camping-car a une durée de vie plus importante que celle d’une batterie classique.

Quels sont les différents types de batteries à décharge lente ?

Il existe plusieurs types de batteries à décharge lente et ceci, en raison des technologies utilisées pour leur conception. Il s’agit notamment des batteries comme :

Batterie plomb : il s'agit des batteries « plomb ouvert » et batteries « plomb fermé ». La batterie à décharge lente de type plomb ouvert est la plus répandue et son fonctionnement nécessite un apport d'eau distillée. Par ailleurs, elle exige une surveillance lors de sa charge qui doit se faire lentement. Quant à la batterie « plomb fermé », elle fonctionne exactement comme la batterie plomb ouvert, mais ne nécessite pas l'utilisation d'eau distillée.

Batterie AGM : cette batterie est étanche et ne demande pas beaucoup d’entretien. Elle peut être rechargée assez rapidement. Cependant, bien qu’ayant une grande capacité de décharge lente, il est préférable d’éviter qu’elle le soit complètement. Car, cela pourrait l’endommager.

Batterie gel : ce type de batterie à décharge lente est rempli de gel. Son avantage réside dans sa capacité à maintenir toutes ses potentialités. De plus, elle résiste bien aux températures extrêmes.

Batterie lithium : elle est peu utilisée en raison de son coût très élevé. Cette batterie ne présente pas de perte de capacité d’usage due à la décharge ou à la charge. De plus, elle a un temps de recharge très rapide. Les batteries lithium ne nécessitent aucun entretien. Toutefois, elles ne supportent pas les fortes chaleurs.

Quels sont les critères de choix pour bien choisir une batterie à décharge pour son camping-car ?

Pour bien choisir une batterie à décharge lente, il est important de prendre en considération certains critères de choix. Cependant, comparer les différentes offres avec un comparateur spécialisé comme Watteo demeure la première chose à faire pour opérer un bon choix.

Le nombre de cycles

Le nombre de cycles est un indicateur important pour déterminer approximativement la durée de vie pratique d’une batterie à décharge lente. Plus le nombre de cycles est grand, plus la batterie a une durée de vie plus grande. Par ailleurs, le nombre de cycles varie en fonction du type de batterie. Ainsi, pour :

la batterie plomb : le nombre de cycles varie entre 400 et 500,

la batterie AGM : le nombre de cycles varie entre 600 et 700

la batterie Gel : le nombre de cycles varie entre 800 et 900,

la batterie lithium : le nombre de cycles est généralement de l’ordre de 2500.

La durée de vie

Plus la batterie à décharge lente a une longue durée de vie et mieux c’est. La batterie alimentée au panneau solaire de type plomb a une durée de vie qui varie entre 4 et 5 ans. Celle de type AGM a une durée de vie d’environ 10 ans tandis que celle de type Gel 12 ans. La batterie lithium remporte la première place en matière de longévité en offrant environ 20 ans de garantie d’utilisation.

La capacité et la tension

En prélude à tout achat de batterie à décharge lente, il faut vérifier les informations sur sa capacité. Le choix de la capacité doit se faire en considérant les besoins en énergie des équipements du camping. Toutefois, une capacité minimum de 200 ampères/heure est un bon choix. Pour ce qui est de la tension, la plus courante est 12 Volts. Cette tension est suffisante pour le démarrage du camping et pour l’utilisation de ses équipements.

En somme, une batterie à décharge lente est ce qu’il faut pour l’autonomie de votre camping-car. Cependant, pour faire un bon choix de batterie, il faut comparer les offres sur un comparatif Watteo. Il faut surtout se baser sur les critères de choix en la matière.