Il arrive toujours un moment dans la vie d’un homme où il se retrouve confronté à des problèmes d’érection. Que ce soit temporaire ou permanent, l’homme peut évidemment perdre confiance en lui et commencer à douter de sa virilité. De même, si le problème persiste dans le temps, le couple peut en prendre un coup. L’homme a honte et la femme ne comprend pas pourquoi son partenaire n’arrive plus à tenir jusqu’au bout, ou pense qu’il n’a tout simplement plus envie d’elle. Il est alors urgent d’agir pour retrouver une vie sexuelle épanouissante.

Baisse de la libido : quand faut-il consulter ?

Il faut savoir avant toute chose que chaque homme est différent et qu’il n’existe pas une cause unique à la baisse de libido et aux problèmes d’érection. D’ailleurs, cela peut arriver à n’importe quel âge même s’ils deviennent plus fréquents en vieillissant. Le problème en devient vraiment un lorsqu’il se répète à chaque rapport sexuel et qu’il dure depuis au moins 3 mois. Avant cette période, il ne sert à rien de s’inquiéter. Rassurez-vous, vous n’êtes pas un cas isolé, les troubles de l’érection touchent en moyenne 10 % des hommes.

Lorsqu’un homme souffre de troubles érectiles et d’une baisse de libido, il n’a certainement pas envie d’aller le crier sur tous les toits. Il peut être gênant pour lui de consulter son médecin habituel. C’est la raison pour laquelle des services de téléconsultation ont été mis en place pour aider les hommes à soigner leurs problèmes intimes. Ils assurent la discrétion, la confidentialité et sont aptes à donner des conseils.

Quelles sont les causes de la baisse de libido ?

Les causes sont multiples et peuvent se combiner entre elles. Tout d’abord, il y a évidemment le poids. Plus vous êtes en surpoids et plus vous avez des risques d’avoir des problèmes d’érection. Ensuite, il y a toutes les maladies qui sont liées aux hormones comme l’hypothyroïdie ou un taux de testostérone trop faible. Il faut savoir qu’à partir d’un certain âge, le taux de testostérone va naturellement baisser et cela peut jouer un rôle sur la durée de l’érection. Bien entendu, les hommes qui souffrent de diabète, d’hypertension, de cholestérol et de maladies chroniques sont plus souvent concernés. L’alcoolisme, la consommation de drogue et de tabac peuvent entraver votre libido et créer des troubles érectiles sur le long terme. Cela est rare, mais il se peut que vous ayez un défaut organique qui empêche la bonne irrigation. Certains médicaments sont aussi susceptibles de provoquer des troubles érectiles, c’est notamment le cas des médicaments pour les nerfs et des antidépresseurs.

Chez les hommes les plus jeunes, le problème vient la plupart du temps d’un problème psychologique. Au début de la vie sexuelle, les hommes ont tendance à se mettre la pression pour satisfaire au mieux leurs partenaires. Or, cette pression crée un stress qui peut devenir un véritable blocage psychologique. De même, une fois qu’un homme a connu un trouble érectile, il a peur que cela se reproduise et angoisse à l’idée de passer à l’acte. Il se peut aussi que l’homme n’ait tout simplement pas envie d’avoir des rapports parce qu’il rencontre des difficultés dans sa vie personnelle.

Que peut-on faire en cas de baisse de la libido ?

Pour retrouver du désir et régler les problèmes d’érection, plusieurs méthodes sont envisageables. L’efficacité dépend des causes et de la volonté de l’homme en question. Il n’existe pas de traitements à proprement parler pour soigner les troubles érectiles. Il faut tout d’abord soigner les causes.

En parler avec son partenaire

Il ne faut pas avoir honte d’en parler à votre partenaire. Tout comme vous, il a pu se retrouver gêné par la situation. Si aucune discussion n’est mise sur la table, il se peut qu’il commence à se sentir mal aimé et qu’il perde confiance en lui. Pourtant, dans la majorité des cas, le partenaire n’y est pour rien. Si toutefois des problèmes relationnels existent entre vous, il peut être préférable d’en parler une bonne fois pour toutes. Dans tous les cas, vous devez demander à votre partenaire de ne pas vous juger et de ne pas vous mettre la pression. Il se peut même qu’il vous aide en vous accompagnant et en vous soutenant dans cette épreuve difficile à assumer. De même, il n’y a pas que l’acte final qui peut lui donner du plaisir et vous devez en être conscients tous les deux pour éviter la frustration.

Voir un psychologue

Si vous pensez que votre problème est dû à un blocage psychologique, à une dépression, à une peur venant du passé ou à des problèmes relationnels, vous devriez peut-être consulter un psychologique. Parfois, il suffit d’une séance pour s’aider psychologiquement et retrouver sa libido. Si votre couple souffre de la situation, vous pouvez proposer à votre partenaire de commencer une thérapie de couple qui pourra peut-être vous aider à retrouver confiance lors d’un rapport sexuel.

Essayer les méthodes naturelles

Pourquoi ne pas essayer de recourir à des méthodes naturelles pour retrouver du désir ? De toute façon, vous n’avez rien à perdre. Au contraire, l’effet placebo peut vous aider à retrouver confiance en vos performances. En Asie, les hommes utilisent du ginseng comme stimulant sexuel depuis des centaines d’années. De même, l’arginine est connue pour favoriser l’afflux de sang qui est indispensable pour avoir une érection. Le tribulis terretris est quant à lui réputé pour augmenter la production de testostérone dans le sang.

Recourir aux médicaments

Comme dit précédemment, il n’existe aucun traitement durable pour les troubles de l’érection. Les médicaments disponibles sur le marché ont uniquement pour vocation de provoquer une érection capable de tenir le temps d’un rapport, c’est-à-dire sur le court terme. Il en existe 4 : le traditionnel viagra, le spedra, le levitra et le cialis. Il ne faut pas hésiter à en parler à un professionnel de la santé ou à un pharmacien pour trouver celui qui correspond le mieux à votre problème et à votre état général de santé.