Depuis quelques années, les rencontres libertines et le triolisme ont fait de plus en plus d’adeptes et constituent un moyen efficace de pimenter les relations de couple. Internet a largement participé à cet engouement en se plaçant comme une plateforme privilégiée pour trouver des partenaires partageant les mêmes fantasmes. Cette pratique fait fi des différents tabous mais il y a néanmoins quelques codes à connaître pour s’adonner à ces différents fantasmes. Alors où et comment trouver des partenaires pour une rencontre coquine sans lendemain ? Que faut-il savoir avant d’accepter un rendez-vous pour un soir ?

Rencontres sans lendemain : les questions à se poser avant de se lancer

Si vous vous sentez l’âme libertine mais que vous n’avez jamais osé sauter le pas auparavant, il faut vous poser la question. Quel est votre but ? Que recherchez-vous réellement à obtenir avec une relation coquine sans lendemain ? Il s’agit d’une question qui paraît simple, mais avec l’avènement d’internet et des milliers de possibilités qui s’offrent aujourd’hui aux libertins, il se peut que vous soyez surpris. De nombreux sites internet proposent de faire des rencontres coquines avec des femmes sexy dans toutes les régions de France : triolisme, échangisme, infidélité… La notion de consentement est bien évidemment très importante, tous les partenaires sont libres de refuser, rien n’est forcé.

Les rencontres coquines sur internet sont généralement des rencontres sans lendemain, une parenthèse agréable ou un simple coup d’un soir. Ainsi, il faut se faire à l’idée que votre partenaire ne croisera plus jamais votre chemin après votre petit interlude coquin. Néanmoins, il y a des personnes qui sont à la recherche d’un sexfriend ou d’« un(e) ami(e) avec des avantages » mais il s’agit plus de rencontre libertine que de rencontre coquine. C’est une relation qui durera un peu plus, mais dont l’objectif n’est pas d’aboutir à une grande histoire d’amour puisque les partenaires ne sont là que pour partager et assouvir leurs désirs communs de temps en temps. Il vaut donc se faire à l’idée que les rencontres coquines ne sont pas le meilleur moyen de trouver l’amour avec le grand A, même si cela reste une possibilité, aussi infimes soient les chances.

Rencontres sexy libertines

Le libertinage est un terme qui se prête à beaucoup d’interprétations et de préjugés. La plupart des profanes se contentent d’avis préconçus et tirent des conclusions hâtives, ce qui leur en donne une image erronée, très au-delà de la vérité. Il y encore trop de personnes qui associent le libertinage à la débauche sexuelle alors qu’être un libertin ou une libertine signifie tout simplement avoir un certain état d’esprit. C’est celui qui aime le sexe et qui aime le partager avec d’autres personnes sans en éprouver de la honte ou sans que celui soit considéré comme répréhensible. Le libertin ne refoule pas ses sentiments et ses envies et pour cela, il fréquente les lieux qui y sont dédiés comme les clubs spécialisés ou encore les endroits propices aux rapprochement comme les saunas, les hôtels…

Ainsi, loin de l’image glauque ou sordide qui semble ancrée dans l’esprit de certaines, personnes, le libertinage ne comporte pas cette idée de dépravation. Il s’agit simplement de rechercher du plaisir et bien entendu, d’en donner, en mettant un accent particulier sur le sens de la responsabilité. S’il s’agit d’un couple, les deux partenaires se mettent d’accord pour pimenter leur vie sexuelle, chacun est consentant. D’ailleurs, le libertinage peut tout à fait être un moyen de tisser des solides liens de confiance entre les deux partenaires. C’est dans en connaissant tous ces détails que vous pouvez vous lancer sereinement dans les rencontres coquines et assouvir vos fantasmes.

Comment organiser une rencontre coquine pour un soir ?

Ce ne sont pas tous les couples qui peuvent s’adonner au libertinage. En effet, la confiance est un impératif absolu, et rares sont les partenaires qui peuvent réellement se targuer d’avoir une confiance aveugle envers et l’autre. Ainsi, la plupart du temps, faire des rencontres coquines est souvent proposé par l’un partenaires, lequel devra convaincre sa moitié et éventuellement, la rassurer. Pour diverses raisons, ce n’est pas toujours gagné d’avance, surtout si la vie de couple était plutôt tranquille jusque-là.

Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, les hommes sont souvent ceux qui manifestent de la jalousie. C’est un réflexe tout à fait naturel et qui peut se manifester à l’idée que votre moitié puisse vivre une expérience sexuelle avec un autre partenaire que vous. Ainsi, avant de vous lancer dans les rencontres sexy et coquines, il faut communiquer de façon claire et peser tous les pour et les contres. Si les partenaires du couple parviennent à un accord réciproque, le libertinage ou le triolisme leur ouvrira la voie à des expériences épanouissantes et très enrichissantes.

Où trouver des partenaires pour une rencontre coquine sans lendemain ?

Le moyen le plus facile pour trouver des partenaires pour des rencontres coquines aujourd’hui est d’aller sur internet. En effet, il existe un très grand nombre de sites libertins dans l’hexagone mais avant de choisir entre tel ou tel site, il faut bien scruter ce que les membres recherchent. Avant tout, il faut s’inscrire sur le site ou la plateforme, et si vous êtes en couple, il est conseillé de faire une inscription à deux pour qu’aucun ne se sente lésé. Après l’inscription et les vérifications d’usage, il se peut qu’un droit d’entrée au club soit demandé aux nouveaux membres. C’est au cours de cette étape que la vigilance est de mise car les arnaques sont très nombreuses sur le net. Il faut toujours penser à vérifier la fiabilité de la plateforme et si possible, se faire parrainer par une personne qui y est déjà membre, si ce genre de système est possible.

Quelles sont les diverses pratiques dans les rencontres coquines ?

Quel que soit votre fantasme sexuel, à moins qu’il ne soit très spécial ou répréhensible, vous pourrez trouver quelqu’un avec qui le partager sur internet. En effet, les différentes plateformes et sites se spécialisent dans des genres particuliers : plans à trois, infidélité, aventures homosexuelles, rencontre d’un soir, échangisme … Il ne vous restera plus alors qu’à bien sélectionner votre partenaire, bien vous renseigner à son sujet et fixer un lieu de rendez-vous. L’option des clubs libertins est également très prisée car elle permet de s’adonner à diverses pratiques comme l’échangisme, le libertinage, le triolisme, le voyeurisme… L’entrée se fait sous présentation d’un mot-de-passe et l’anonymat de chacun est rigoureusement préservé.