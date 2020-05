Pour ceux qui ont des chiens, il est fréquent de constater que ces derniers se grattent à des moments donné. Cela est normal. Mais dès que ce grattage semble être très très fréquent alors que vous le nettoyez assez régulièrement, vous devez vous poser des questions. Surement que votre chien souffre de la présence des bactéries qui se sont incrustées, ou de la sécheresse de la peau. Eh oui, même eux peuvent avoir des problèmes de peau malgré que les poils semblent être une couverture pour eux. Tout le long de cet article, nous verrons quelques astuces que vous pourriez mettre en pratique pour soulager un tant soit peu vos compagnons fidèles.

Les différentes astuces contre les effets d’une peau sèche au niveau des chiens

Avant de commencer, sachez qu’une peau sèche en générale est le résultat du manque d’hydratation de la peau. Certains diront qu’on ne peut pas passer des crèmes aux chiens mais comment on peut leur hydrater la peau. Cette question est toute légitime. Mais sachez que pour hydrater la peau, on n’a pas forcément besoin de passer une crème. Cela peut passer aussi par l’alimentation. En effet, les aliments que nous mangeons ne servent pas qu’à donner de l’énergie à l’organisme, ils jouent d’autres fonctions supplémentaires grâce aux nutriments, aux éléments nutritifs qui s’y trouvent.

1er lot d’astuce :

Pour donc aider votre chien, vous pouvez par exemple mettre quelques gouttes d’huile d’olive ou de lin dans son repas tous les jours. Soyez quand même astucieux afin que l’huile ne soit pas de trop. A force de le faire, le problème sera corrigé de l’intérieur. Une autre astuce qui a fait ses preuves, est celle du massage à la vitamine E. Oui la vitamine E est reconnu pour ses vertus nourrissantes et hydratante. Pour cette raison, localisez les endroits que le chien gratte le plus souvent, puis mettez-y quelques gouttes de la vitamine E en capsule et massez correctement jusqu’à ce que cela pénètre la peau. Cela ne sera pas facile du moment où les chiens ne restent pas toujours tranquilles. Mais vous trouverez bien un moyen pour le faire. A défaut de la vitamine E, vous pouvez asperger du vinaigre de cidre mélangé avec de l’eau sur les parties concernées.

Une autre astuce qui sera plus facile à appliquer, est celle du bain avec les flocons d’avoine. Dans l’eau destinée à laver votre compagnon, mettez-y des flocons d’avoine, ou de la poudre d’avoine si vous en trouvez. Si vous le faites régulièrement, les zones sèches se réguleront.

2ème lot d’astuce :

Vous pourriez faire infuser de la camomille ou préparer du thé vert que vous mettrez dans un spray. Une fois prêt, vous pourrez pulvériser les zones que le chien a tendance à gratter de trop. Faites cela au moins deux fois dans la journée, et vous verrez qu’il y aura du changement au bout de quelques jours.

Le gel d’aloès verra aussi n’est pas à négliger. En effet, passez sur les parties localisées, ce gel qui va adoucir et corriger en même temps le problème de peau. Pour finir, essayez aussi l’astuce du curcuma. Faites une pâte de curcuma que vous allez passer au chien. N’oubliez pas que c’est uniquement les zones que vous remarquez qu’il gratte de trop que vous allez mettre le produit fabriqué.

Au cas où vous n’auriez pas le temps de faire tout cela, vous pouvez leur prendre des compléments alimentaires sous conseils d’un vétérinaire. Cela va non seulement régler le problème de grattage mais va leur apporter d’autres éléments dont ils ont le plus besoin.