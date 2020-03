Dans la vie, tout s’entretient ! Et ce ne sont pas les électroménagers de cuisine qui en feront l’exception. Le four est un appareil indispensable et très utilisé en cuisine. Et il convient de bien l’entretenir afin d’en profiter durant longtemps. Vous vous demandez quelles astuces ou quels produits utilisés pour l’entretien de votre four ? Voici quelques conseils pour bien entretenir un four !

Utiliser de l’eau savonneuse pour le nettoyage des grilles

L’entretien d’un four passe par l’entretien de tous ses accessoires. Ainsi, en premier lieu, il convient de prioriser l’intérieur en commençant par les grilles. Rassurez-vous, nettoyer les grilles est un vrai jeu d’enfant et ne vous prendra pas plus d’une demi-heure. En effet, il vous faudra juste faire sortir les grilles, les installer dans un endroit où vous pourrez les laver confortablement comme dans l’évier par exemple. Ensuite, mélangez du liquide vaisselle à de l’eau chaude et utilisez une éponge puis procédez au nettoyage des grilles.

Arrivés aux endroits où les saletés sont difficiles à nettoyer, faites usage du côté abrasif de votre éponge ou d’une brosse ordinaire.

Utiliser le bicarbonate de soude pour le dégraissage du four

Le bicarbonate de soude est toujours présent lorsqu’on parle de propreté ou d’éclat. C’est un parfait allié pour rendre sa cuisine très éclatante. Pas besoin de faire des pieds et des mains pour en trouver, car il est présent un peu partout dans le commerce et très accessible. Alors, pour entretenir l’intérieur de votre four lorsqu’il se salit, le bicarbonate de soude est ce qu’il vous faut. Voici comment s’y prendre :

Prenez 6 cuillères à soupe de bicarbonate de soude que vous mettrez dans un bol et complétez-y 2 cuillères à soupe d’eau puis mélangez. Passez la pâte que vous obtiendrez sur tous les endroits sales où ayant de graisse à l’intérieur du four. Patientez environ 8 heures de temps ou toute la nuit, le temps que le produit agisse. Une fois la durée idéale écoulée, frottez puis utilisez une éponge mouillée pour effectuer le rinçage. Vous serez impressionné par le nouvel éclat de votre four, une fois cette opération réalisée.

Quant à ceux qui possèdent de grands fours et qui arrivent avec peine à atteindre certains coins ou certains endroits du four, utilisez simplement un pinceau pour appliquer le mélange.

Utiliser du vinaigre blanc pour l’entretien de la porte du four

A force d’ouvrir et de refermer constamment votre four, de l’utiliser pour la cuisson de vos repas, c’est tout à fait normal que de taches de nourriture, des traces de doigts, des éclaboussures et autres soient présents sur la porte. La porte du four est très sale la plupart du temps. Toutefois, son nettoyage nécessite de prendre certaines précautions afin de ne pas l’abimer. Ainsi, pas de produits agressifs tolérés par ici !

Comme astuces, prenez 45 ml de vinaigre blanc auquel vous mélangerez 125 ml de bicarbonate de soude puis utilisez une éponge douce ou un linge humide pour le nettoyage. Surtout, frottez tout en douceur la porte du four et rincez ensuite avec de l’eau claire.