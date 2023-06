5/5 - (2 votes)

La mise en place d’un entrepôt de stockage temporaire est très répandue pour les entreprises et industries lorsqu’elle font face à des défis d’augmentation des stocks lors de période forte mais aussi lorsque celle-ci connaissent une forte croissance. Cette structure temporaire permet une réactivité de ces entreprises et in fine, sur leur compétitivité.

Pourquoi utiliser un entrepôt de stockage temporaire ?

Les entreprises et les industriels peuvent utiliser un entrepôt de stockage temporaire pour plusieurs raisons :

Transition entre deux lieux : Lors d’un déménagement ou d’une transition entre deux sites, un entrepôt de stockage temporaire peut être utilisé pour stocker les marchandises en attente de leur transfert vers le nouvel emplacement. Cela permet de libérer de l’espace dans les locaux actuels et de faciliter la transition en organisant le stockage de manière temporaire.

Période forte : Dans certains secteurs d'activité, il peut y avoir des périodes de forte demande, comme les fêtes de fin d'année ou la période des soldes. Un entrepôt de stockage temporaire peut être utilisé pour gérer ces pics de demande, en stockant temporairement des marchandises supplémentaires avant leur distribution aux clients.

Stockage d'inventaire excédentaire : Si vous disposez d'un inventaire excédentaire, un entrepôt de stockage temporaire peut être utilisé pour stocker ces marchandises jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires. Cela peut être particulièrement utile si vous prévoyez une augmentation future de la demande ou si vous attendez une période de vente spéciale.

Réparation ou rénovation des locaux : Lorsque vos locaux doivent subir des travaux de réparation ou de rénovation, un entrepôt de stockage temporaire peut être utilisé pour stocker les marchandises pendant cette période. Cela permet de protéger vos produits et d'assurer la continuité de votre activité pendant les travaux.

Gestion des retours : Si vous traitez un grand nombre de retours de produits, un entrepôt de stockage temporaire peut être utilisé pour trier et stocker ces marchandises en attente de leur traitement. Cela facilite le processus de gestion des retours et permet de mieux contrôler les stocks.

Test de nouveaux marchés : Si vous envisagez d'explorer de nouveaux marchés ou de lancer de nouveaux produits, un entrepôt de stockage temporaire peut être utilisé pour stocker les marchandises liées à ces initiatives. Cela vous permet de tester la demande et d'ajuster votre approche avant de prendre des décisions à plus grande échelle.

Mettre en place un entrepôt de stockage en 9 étapes

Définir les besoins de l’entreprise

Il faut, tout d’abord, identifier les besoins spécifiques de votre entreprise en termes de stockage temporaire. Cela comprend la quantité de marchandises à stocker, la durée du stockage, les conditions de stockage nécessaires (température, humidité, etc.) et les exigences de sécurité.

Trouver l’emplacement

Vous devez disposer de l’espace nécessaire pour implanter cet entrepôt de stockage temporaire. Assurez-vous que l’emplacement est facilement accessible pour les véhicules de transport et qu’il offre des équipements de manutention adéquats.

Évaluer les infrastructures nécessaires

Il est également indispensable d’évaluer les infrastructures nécessaires pour l’entreposage temporaire, telles que les rayonnages, les palettes, les chariots élévateurs, les systèmes de surveillance, etc. Évaluez également si des installations spéciales sont nécessaires pour certaines marchandises, comme des zones de stockage réfrigérées. Lorsque vous faites appel à une entreprise spécialisée dans les structures modulaires démontables, celle-ci peut vous aider à optimiser correctement votre projet.

Aménager l’espace

Il est également important d’optimiser l’espace de stockage de manière efficace en installant les rayonnages ou les systèmes de stockage appropriés. Veillez à ce que l’espace soit suffisamment sûr pour les travailleurs et les visiteurs, en respectant les normes de sécurité et les réglementations en vigueur.

Mettre en place des procédures de gestion des stocks

Élaborez des procédures claires de gestion des stocks, y compris le suivi des entrées et sorties, la rotation des stocks, les procédures d’inventaire, etc. Utilisez éventuellement des systèmes de gestion des stocks informatisés pour faciliter le suivi et la gestion des stocks.

Assurer la sécurité

La mise en place de mesures de sécurité adéquates pour protéger les marchandises stockées et les travailleurs est également une étape clé de votre projet. Cela peut inclure des systèmes de surveillance, des contrôles d’accès, des extincteurs d’incendie, des dispositifs de sécurité pour les marchandises de valeur, etc.

Organiser la logistique

Établissez des procédures logistiques efficaces pour le chargement et le déchargement des marchandises, ainsi que pour leur expédition ultérieure. En planifiant à l’avance cette partie, vous optimisez l’efficience de votre nouveau entrepôt de stockage temporaire démontable.

Former le personnel

Enfin, il est important de s’assurer que le personnel responsable de l’entrepôt de stockage temporaire est formé aux procédures de gestion des stocks, aux mesures de sécurité et à l’utilisation des équipements de manutention.