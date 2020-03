5 / 5 ( 2 votes )

Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) constituent aujourd’hui l’un des moyens les plus sûrs pour investir dans l’immobilier. Initiées en 1960 et consacrées dans le droit français par la loi du 31 décembre 1970, elles présentent le meilleur rapport rendement/risque en matière d’investissement immobilier. Elles sont adaptées aussi bien aux investisseurs, débutants que chevronnés. Les SCPI sont donc idéales pour vous si vous recherchez un placement avantageux. Dans cet article, nous allons découvrir 4 des nombreux avantages d’investir dans une SCPI.

Une rentabilité élevée

Le premier avantage des SCPI est leur rendement élevé qu’il soit à court, moyen ou long terme. Selon les statistiques, le rendement des SCPI est largement supérieur à celui des produits immobiliers classiques. En 2018, le rendement moyen des placements SCPI était de 4,40 %. Ce rendement est allé jusqu’à 4,6 % pour le compte de l’année 2019. Selon les prévisions de cette année 2020, si vous investissez dans une SCPI, vous pouvez obtenir un rendement moyen de 5 %. Ces revenus vous seront régulièrement versés sous la forme d’acomptes sur le dividende selon votre choix, soit par mois, par trimestre, par semestre ou par an. Ce qui est encore intéressant avec les SCPI, la société de gestion s’occupe de tout pour vous : formalités administratives, acquisition du patrimoine, travaux et entretiens du patrimoine… Vous ne prenez rien en charge ! Toutefois, le rendement dépend de plusieurs facteurs : le type de SCPI, le niveau de loyer, les charges et surtout de la société à laquelle on confie son compital (minimum 1000 euros). À l’heure actuelle, il existe plus de 150 SCPI en France. L’une des références est cette scpi qui propose des placements simplifiés, 100 % transparents, sans surcoût et sans engagement minimum. Son modèle est adapté pour vous si vous êtes un investisseur débutant, intermédiaire ou confirmé.

Une diversification du portefeuille

À côté du rendement élevé, se trouve la diversification de l’investissement. Les SCPI permettent de diversifier les placements au niveau patrimonial et géographique. Elles vous donnent donc la possibilité d’investir, à la fois, dans plusieurs types d’actifs immobiliers aussi bien en France qu’à l’étranger (Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Portugal…). Vous pouvez faire des placements sur-mesure dans des bureaux, des murs de magasins, des logements, des centres commerciaux et bien d’autres d’actifs immobiliers où vous voulez. Rappelez-vous que la diversification du portefeuille est une règle d’or en matière d’investissement, car elle permet à la fois de minimiser les risques et de maximiser la rentabilité sur le long terme. La diversification du portefeuille est adaptée aussi bien pour ceux qui ont un petit budget que ceux qui ont un gros budget.

Une fiscalité favorable

Si l’immobilier est l’un des secteurs où il faut investir en France, il est également l’un des plus pompés par la fiscalité. Les produits immobiliers classiques sont souvent assoupis par des dispositifs fiscaux énormes. Cela constitue parfois un casse-tête pour les investisseurs. Cependant, avec les SPCI, la réalité est différente. Vous avez la possibilité de bénéficier d’une fiscalité avantageuse dans certaines conditions. Selon les 3 cas ci-dessous, vous pouvez avoir une réduction colossale sur votre fiscalité.

SCPI Pinel

Si vous faites un platement dans une SCPI Pinel, vous avez droit à une réduction d’impôt de 12 %, 18 % ou 21 % selon votre capital. Mais, la limite de la réduction est fixée à 300.000 euros. Ce dispositif est en vigueur depuis 2016 et vous pouvez en bénéficier si vous optez pour une SCPI Pinel.

SCPI de déficit foncier

La SCPI de déficit foncier offre la possibilité de réduire le montant des revenus fonciers par la déduction des charges générées par les travaux de rénovation des biens acquis par la société de placement que vous choisie. En cas d’excédent, vous bénéficiez d’une déduction sur votre revenu. Le montant limite est fixée à 10.700 euros.

SCPI Malraux

Ce type de placement vous permet de bénéficier des défiscalisations personnalisées si vous avez un budget d’investissement bas ou des actifs immobiliers à moindre risque. Si vous remplissez les conditions, vous aurez droit à une baisse d’impôt de 22 % pour la première et de 30 % pour les années suivantes, bien sûr, selon votre capitale.

Un mode de financement à crédit adapté

Les SCPI bénéficient actuellement d’un financement à crédit privilégié. Si vous désirez investir dans une SCPI par emprunt, vous aurez droit à des conditions et à des taux avantageux. Le plus intéressant, est que, les revenus tirés des loyers vous permettront de rembourser une partie du crédit, ce qui soulage vos mensualités d’emprunt.