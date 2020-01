L’architecte est à la fois un artiste et un technicien de haut niveau spécialisé dans l’édification des structures et l’aménagement de l’espace. Ce professionnel intervient aussi bien sur des chantiers de construction que sur des travaux de rénovation concernant des bâtiments publics et privés. Vous avez tout à votre intérêt à trouver un architecte pour la réalisation de vos projets de construction ou de rénovation.

Dans quel cas faire appel à un architecte est obligatoire ?

Les projets de construction d’une structure dont la surface plancher excède la limite fixée de 150 m² nécessitent obligatoirement l’intervention d’un architecte professionnel. Cela est effectif qu’il s’agisse de l’édification d’une maison, d’une piscine ou de travaux d’extension d’une construction existante comme l’ajout d’une véranda, d’un étage supplémentaire ou l’aménagement des combles/du grenier dans une maison individuelle.

Les avantages de solliciter les prestations d’un architecte professionnel

Au-delà des exigences administratives et juridiques, faire appel à un architecte présente de nombreux avantages, dont les suivants :

Un chantier réalisé dans les règles de l’art

L’architecte se charge de la définition des plans selon les normes, les besoins et les attentes de son client mais également de l’aspect technique concernant la construction et la réalisation des travaux. Le suivi des travaux ainsi que la vérification du chantier sont également à la charge de ce professionnel en bâtiment et en aménagement. Par ailleurs, l’architecte professionnel possède une assurance responsabilité civile professionnelle et une assurance décennale. Ces garanties couvrent les dommages et les vices cachés sur une durée de 10 ans. Solliciter un architecte vous garantit donc de la qualité du chantier et de la conformité des travaux.

Une construction sur mesure

L’architecte met son savoir-faire et ses compétences au service de son client pour la réalisation d’une construction singulière qui répond aussi bien aux exigences qu’aux normes établies. Un bâtiment dont la construction est confiée à un architecte possède une touche très personnelle qui le rend complètement original. Les propriétaires s’y sentiront parfaitement à leur aise.

Une plus value pour le bien immobilier

Un bâtiment d’architecte est toujours mieux coté qu’une simple construction. Si vous pensez à la revente, faire appel à un architecte offre davantage de plus value à votre bien immobilier. D’un point de vue technique, la mission d’un architecte est d’exploiter au mieux la surface disponible et de veiller à offrir les meilleures performances énergétiques à la construction en évaluant les données relatives à la situation géographique et au mode de vie des occupants. Pour ce faire, il choisit les matériaux et les agencements les plus appropriés. La consommation énergétique, le confort et l’agencement font partie des principaux atouts d’un logement.

À combien s’élève le coût des services d’un architecte ?

Les honoraires d’un architecte s’élèvent entre 10 % à 16 % du cout total Hors Taxe (HT) des travaux à réaliser. Certains architectes professionnels acceptent d’être rémunérés au m². Les architectes proposent aussi des forfaits selon le type de prestation. À titre indicatif, le coût de la réalisation du permis de construire varie généralement entre 1500 € et 2000 € et l’abattage d’un mur est facturé entre 2500 € et 5000 €.

Comment trouver un architecte ?

Le meilleur moyen de trouver un architecte est de se référer à un site web spécialisé, comme Keskeces, qui répertorie tous les professionnels Diplômés Par Le Gouvernement (DPLG) et Diplômés d’Etat (DE) . Vous avez la possibilité d’affiner votre requête en définissant des critères spécifiques tels que la localisation géographique et/ou les spécialités.