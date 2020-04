5 / 5 ( 1 vote )

Bien que le monde de la technologie évolue fortement aujourd’hui, il serait dommage d’écarter la carte de visite faite avec du papier traditionnel. Cet outil de communication ne doit pas être sous-estimé, si vous voulez attirer de nouveau prospect. Voici quelques conseils qui pourront vous aider si vous voulez réussir la création de votre site Carter de visite.

Choisir le format adapté

Pour créer des cartes de visites professionnelles, la première étape que vous devez réaliser est la détermination du format idéal. Sachez que la carte de visite horizontale vous donne l’occasion de planifier les informations que vous allez inscrire sur les parties droites et gauches de la carte.

Par contre, si vous créez une carte de visite verticale, vous allez devoir inscrire vos informations les unes sur les autres.

La plupart du temps, le format le plus prisé pour une carte de visite est semblable à celui d’une carte bancaire, soit 8,5 cm x 5,4 cm.

L’un des avantages de la carte de visite réside sur sa praticité. En effet, quand tenu de sa taille, vous avez l’occasion de le glisser dans votre portefeuille.

Si vous optez pour le format double cartes, vous pourrez bénéficier d’une carte sur laquelle vous pourrez inscrire vos informations sur les deux côtés. Cependant, vous devez vous assurer que les infos inscrites sur l’un des deux côtés soient utiles.

Opter pour le bon papier

Il est important que vous teniez compte du papier que vous allez utiliser pour la conception de votre carte de visite. En effet, cela est dû au fait que cette dernière va refléter l’image de votre société. Si vous voulez privilégier le confort lorsque vous touchez la carte, il est recommandé d’opter pour du papier couché, qui se présente sous l’aspect mat ou brillant. L’épaisseur de ce papier devrait être dans les environs de 300 grammes.

Par ailleurs, si vous pratiquez un travail assez institutionnel tel qu’un kinésithérapeute, un notaire, un avocat ou autre, vous pouvez vous orienter vers un papier texturé.

Penser à l’optimisation du contenu

Passons maintenant à la conception du contenu de votre carte de visite. Sachez que vous devez écrire ce qui est vraiment essentiel. Ne vous attardez pas sur des informations qui ne sont pas importantes. Pour créer un contenu pertinent, vous devez vous poser les bonnes questions :

– Pour commencer, il est nécessaire de bien préciser le nom de votre entreprise, votre prénom et votre nom.

– Ensuite, il faut que vous inscriviez l’activité que pratique votre société, ainsi que le poste que vous détenez.

– Pour terminer, pensez à mettre vos coordonnées.

Voici ce que vous devez éviter lorsque vous créez du contenu sur votre carte de visite. Vous devez vous souvenir qu’il ne s’agit pas ici d’un encart publicitaire, donc, le mieux est de tout de suite inscrire l’essentiel. Il est mieux de dire que vous un directeur commercial plutôt que gérant. Évitez à tout prix de mettre votre photo sur votre carte de visite.

Adopter un design esthétique et attractif

Il est nécessaire de préciser que le design est un critère qu’il ne faut pas négliger lorsqu’on parle de carte de visite. En effet, celui-ci met en valeur l’identité de la société. Si vous voulez que vos clients puissent vous reconnaître facilement, il est conseillé de choisir une charte graphique identique sur tous vos documents commerciaux. Cette charte se distingue grâce aux polices, à la mise en page, aux codes couleur, etc.

Donc, pour choisir les couleurs, il va falloir que vous preniez en compte du logo de votre entreprise. Cependant, si vous voulez mettre en valeur votre activité, vous devriez choisir une couleur qui puisse bien la représenter. Par exemple, vert pour l’écologie.

Ne pas alléger les finitions

Si vous voulez pouvoir être différent de vos concurrents, il va falloir que vous assuriez la finition de votre carte de visite. Concernant ce sujet, vous aurez l’embarras du choix : vernis, brillant, mat, etc. Si vous optez pour le pelliculage brillant ou mat, vous pourrez permettre à votre carte d’être plus résistant.Si vous choisissez l’aspect brillant, vous pourrez faire ressortir les couleurs plus vives, tandis qu’avec le mat, le résultat sera plus doux.