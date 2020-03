5 / 5 ( 1 vote )

La gravure au laser est un processus polyvalent qui produit des résultats cohérents. Cette technologie est le plus souvent appliquée pour créer des marques profondes sur des surfaces dures. La gravure laser est une technique efficace pour les pièces qui subiront une usure élevée, telles que les pièces automobiles, les meubles ou même les dispositifs médicaux.

La gravure au laser est également une méthode utilisée pour personnaliser des objets. Il existe de nombreuses façons de graver des matériaux, mais les lasers se sont développés pour devenir le processus le plus fiable, efficace et rentable sur le marché. Capable de fournir des résultats avec une qualité beaucoup plus élevée, il n’est pas surprenant qu’il soit rapidement devenu un élément de base de nombreuses industries.

Un accent sur la qualité

Si les entreprises doivent rechercher des processus efficaces, elles doivent se concentrer sur la qualité. Trouver des méthodes qui sont à la fois efficaces et fournissent les résultats nécessaires peut être difficile, mais la gravure au laser dépasse largement cet objectif.

En faisant appel à des professionnels dans le domaine, vous pouvez obtenir des gravures claires, lisibles et permanentes. Que ce soit pour créer des gravures sur l’acier inoxydable ou encore rendre plus attrayant un objet spécifique, la gravure au laser garantit un meilleur résultat.

C’est un choix responsable

L’accent est aussi mis sur la sécurité, tant que pour les travailleurs que pour les consommateurs. En remplaçant les méthodes traditionnelles qui utilisent souvent des produits chimiques nocifs, il évite aux travailleurs de fonctionner dans ces conditions.

Et compte tenu du point ci-dessus concernant l’élimination des produits chimiques, la gravure au laser est beaucoup plus respectueuse de l’environnement. Mais ce n’est pas seulement durant le processus qu’il y parvient, mais aussi après. Il laisse en effet très peu de déchets, car la plupart sont vaporisés. D’ailleurs, les déchets qui restent sont généralement sous forme de poussière de particules.

Méthode sans contact

L’autre avantage de la gravure au laser est qu’il s’agit d’une méthode sans contact. Cela signifie que le faisceau laser ne touche pas physiquement le matériau sur lequel il est appliqué, mais s’appuie plutôt sur la chaleur pour obtenir les résultats souhaités. C’est un grand avantage par rapport aux méthodes plus traditionnelles, car il a supprimé les dommages par abrasion qui étaient souvent laissés sur les matériaux.

Au lieu de cela, seule la partie ciblée par le laser sera vaporisée et la zone environnante restera intacte. Cela garantit un résultat remarquable. De plus, chaque matériau est différent. Par exemple, certains métaux comme l’aluminium et le laiton peuvent être plus difficiles à travailler étant donné leur nature réfléchissante. Certains systèmes peinent donc à surmonter le fait que le faisceau peut être réfléchi, endommageant le laser.

Une solution très efficace

La gravure au laser est une méthode incroyablement efficace. Il permet de multiples résultats. Certains des systèmes les plus modernes sont également capables de réaliser plus d’un processus.

Par exemple, la gravure présente de nombreuses similitudes avec le marquage, qui laisse une marque au niveau de la surface plutôt qu’une gravure. Souvent, certaines pièces comportent à la fois des gravures et des marquages.