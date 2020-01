Vivre dans une habitation plus confortable, réaliser des économies d’énergie, accroître la valeur de son patrimoine…différentes raisons peuvent vous motiver à solliciter des professionnels de la rénovation. Mais êtes-vous conscient des travaux et aménagements qu’ils sont capables d’effectuer ? Nous vous énumérons les principaux dans les prochaines lignes.

Les travaux de toiture

En premier lieu, vous pouvez recourir à des couvreurs expérimentés pour protéger ou valoriser votre toiture. On distingue deux opérations que sont la réfection et la rénovation de toiture. Ce qui les distingue ? La première est généralement mise en oeuvre à la suite d’une dégradation conséquente de la couverture. Dans le cadre d’un remplacement de couverture, vous pouvez faire appel à divers matériaux dont le shingle et les incontournables tuiles. Quand l’état de la toiture n’exige pas des réparations de grande ampleur, une simple rénovation peut être envisagée. Cela implique notamment le nettoyage et l’application d’un hydrofuge pour éliminer toute forme d’impureté et maximiser la longévité de la couverture.

Les travaux de façade

Inexorablement, la façade d’une habitation subit les agressions climatiques et voit son apparence se dégrader. Quand vous observez la multiplication de mousses, lichens ou que vous détectez la présence de fissures, il est temps de solliciter une une entreprise de travaux de rénovation ! Dans un premier temps, l’un de ses artisans se déplace et réalise un état des lieux de l’habitation. Dans un second temps, des techniciens initient le processus de rénovation dont les modalités dépendent de l’étude concrétisée en amont. Il peut s’agir entre autres de pulvériser un antimousse pour faire disparaître les organismes en profondeur. Différents revêtement de façade vous sont proposés si vos murs s’avèrent trop abîmés. Nous faisons par exemple allusion à l’enduit en finition grattée ou talochée et au revêtement plastique épais qui permet d’obtenir une surface imperméable.

Les travaux d’isolation

Votre demeure peut être resplendissante en apparence mais souffrir de problèmes d’isolation. Si tel est le cas, vous êtes notamment contraint d’exploiter excessivement le chauffage. Fort heureusement, des solutions permettent d’y remédier. Nous songeons tout d’abord aux techniques d’isolation des combles telles que l’isolation par soufflage et l’isolation sous-rampants. Ce sont ensuite l’isolation thermique par l’intérieur (ITI) et l’isolation thermique par l’extérieur (ITE), des travaux qui ont l’avantage d’être éligibles à diverses aides financières. Quid de la réglementation actuelle concernant l’isolation thermique ? Les professionnels à qui vous demandez un devis sont à même de vous apporter un éclairage.

Chauffage, ventilation et énergie solaire

Par ailleurs, vous pourriez envisager d’autres travaux pour améliorer le confort et alléger vos factures d’énergie. Remplacer une chaudière vieillissante par une pompe à chaleur Air / Eau vous offre de multiples avantages. Ce type d’équipement s’adapte à la plupart des systèmes de chauffage existant, il est facile à installer et il présente une dimension écologique certaine. Pour solutionner des problèmes d’humidité, nous vous suggérons la ventilation par insufflation, système aussi silencieux que performant. N’oublions pas de mentionner l’un des équipements qui tirent partie des énergies renouvelables, c’est le chauffe-eau thermodynamique solaire. Il conjugue un encombrement minimal à une simplicité d’utilisation déconcertante.