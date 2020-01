Noël approche à grands et c’est plus que jamais le moment de trouver les activités idéales pour faire passer aux enfants des moments exceptionnels. Certes, il existe plusieurs activités à pratiquer, mais il est important de trouver ce qui fera le mieux le bonheur de vos bouts de choux. Voici quelques endroits à visiter avec vos enfants pour Noël.

Effectuer une plongée familiale à la piscine

Ici, il ne s’agit pas de n’importe quelle piscine, mais une piscine à balles géantes. On le sait tous, les piscines à balles font le bonheur de bon nombre de personnes et surtout des plus petits. Nager avec une multitude de boules, il n’y a rien de plus amusant pour que toute la petite famille s’amuse à la folie. Entre les bonbons, les beignets, les chouchous, les magnifiques bouées de plusieurs couleurs et bien d’autres accessoires pour amuser les touts petits, vous pouvez être sûr de faire passer une journée inouïe avec votre petite famille.

Visiter le Musée des Arts Forains

Le musée des arts forains est un endroit qui ravira vos enfants parce que toutes les 30 minutes, un spectacle y est donné. Vous aurez l’occasion de découvrir de la danse Tanoura, des projections numériques, du théâtre mécanique, des photos burlesques et féériques, le Derviche tourneur et plein d’autres activités qui conviendront à toute la famille. Dans ce musée se déroulera le Festival du Merveilleux 2019, du 26 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Prenez rendez-vous afin d’y découvrir un carnaval de folie avec les enfants dès l’âge de 5 ans. D’ailleurs, le thème de cette année pourrait susciter bien des curiosités, car c’est ni plus ni moins « les folies carnavalesques de l’époque de Louis XIV ». Les cortèges de chars, les chevaux de cavalerie, les carrosses, les marionnettes géantes et les personnages costumés, pas de risque d’être ennuyé ou désœuvré.

Un tour à la maison de rêve de Barbie

La maison de Barbie fait sa grande descente en France pour une première fois. Noël est donc l’occasion rêvée pour faire découvrir cette maison grandeur nature à vos enfants. Barbie est un personnage mythique des séries animées et il quasiment impossible de ne pas faire rougir vos enfants de joie en le leur faisant découvrir. Prenez donc rendez-vous du 4 novembre au 31 décembre aux Galeries Lafayette Paris Haussmann. Barbie et tous les accessoires de sa demeure, de la cuisine en passant par la chambre, le dressing et sa piscine en dehors de la maison, tout y est pour faire rêver les enfants.

Visiter les babouins

La Noël des animaux est également célébré au parc zoologique. Alors, du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020, vous pouvez vous y rendre avec vos enfants pour admirer les loups, les babouins et leur habileté sans oublier les lynx. Et pour faire le bonheur de ces derniers, vos enfants devront réaliser des gourmandises sucrées ou salées (selon leurs gouts) afin de nourrir les animaux et de profiter de ces moments de pur bonheur.