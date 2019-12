À partir du 5ième mois lorsque les nausées matinales et autres indispositions de grossesse vous donnent un peu de répit, vous devez en profiter pour préparer le trousseau du bébé. Pour une première naissance, vous avez besoin de faire de grande course pour avoir tout pour le confort et la sécurité de votre bout de chou. Vêtements, bavoirs, biberon, stérilisateur, table à langer, accessoires de bains ou encore meuble pour sa chambre, la liste de vos achats est assez exhaustive.

Ces quelques idées sur les essentielles à avoir, vous donneront une base exploitable qui vous sera d’un grand atout pour des achats optimisés.

L’essentiel pour la garde-robe du bébé

La peau des bébés est fragile, sensible et assez vulnérable à l’aube de leur existence. Il faut prendre des vêtements dans des matières très douces et naturelles pour protéger votre bébé. Les habits du bébé doivent être de qualité mais aussi en quantité car, il faut régulièrement changer les vêtements du bébé pour son confort.

De façon générale il faut prendre comme layette: une dizaine de pyjamas en coton doux pour le protéger du froid en hiver, et en éponge pour laisser circuler l’air en été ; une dizaine de bodies et 5 paires de chaussettes minimums ; 2 bonnets ; une dizaine de bavoirs, 2 gigoteuses et deux paires de moufles.

L’essentiel pour le bain du bébé

L’hygiène est un point à prendre très au sérieux lorsque vous avez un nourrisson. Pour prendre son bain, vous avez besoin de certains accessoires pour sa sécurité et son confort. Veuillez sur votre bébé tout au long de son bain et ne le laissez seul sous aucun prétexte ni même pour vous retourner deux secondes.

Pour avoir les bons produits de bain pour bébé à portée de main, vous devez acheter : les produits de soins pour bébé comme son savon, shampoing, crème, qui doivent être naturel et parfaitement adapté à la peau fragile du bébé ; 1 thermomètre pour prendre la température de bébé lorsque vous remarquez un changement dans ses habitudes ; du coton hydrophile ; des sortie-de-bain ; une brosse pour ses cheveux ; 4 paquets de couches ; 2 gros paquets de lingettes ; sa baignoire ; une table à langer et un matelas amovible.

L’essentiel pour nourrir le bébé

Pour nourrir bébé au sein avec uniquement le lait maternel ou avec du lait infantile, vous aurez besoin de : un lot de biberon en verre, 6 tétines compatibles avec vos biberons, une chauffe biberon, un stérilisateur pour veiller au grain sur l’hygiène de votre nourrisson; un goupillon pour nettoyer et garder les biberons bien propres ; et une douzaine de bavoirs.

L’essentiel pour le lit du bébé

Tout au long de ses premiers mois, bébé passera le plus clair de son temps à dormir. Il lui faut donc un espace confortable, bien aménagé pour ses longs moments de sommeil. Une décoration apaisante et charmante est de rigueur dans sa chambre et vous allez le compléter avec des meubles tels que : un lit à barreaux dans des matériaux sécurisés ; un matelas ergonomique en mousse à mémoire de forme pour le maximum de confort ; une dizaine de draps housses ; une couverture gigoteuse ; le baby phone pour entendre le bébé ; et la sucette.