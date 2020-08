Le trading est une discipline qui séduit de plus en plus de monde. Les plus sceptiques se demandent encore de quoi s’agit-il réellement et surtout quelles sont les chances de s’aventurer dans cet univers sans faire fausse route. Retenez en bref qu’un trader est une personne qui investit dans des produits financiers dans l’optique de les revendre sur le marché financier. La finalité idéale pour ce type d’activité est de réaliser des gains conséquents au moment de la revente. Retour sur les principes de bases à respecter pour trader et réussir à vivre des revenus générés par cette activité.

Bien choisir sa plateforme de trading en ligne

Lorsqu’on débute dans le trading, la logique voudrait que l’on choisisse d’abord une plateforme pour y créer un compte dédié à ses activités. C’est une condition primordiale pour bien trader. Cependant, les plateformes intervenant dans le domaine inondent tellement la toile qu’il devient compliqué de déterminer celles qui offrent une stratégie marketing adaptée à ses activités et aux objectifs escomptés. Le premier critère de sélection réside au niveau de la fiabilité de votre courtier. Ceci implique que vous devez choisir une plateforme qui jouit d’un agrément des autorités du marché et d’une certification délivrée par les hautes instances votre pays d’origine.

Ensuite, à chaque trader son lot d’exigences et sa vision. Il est donc crucial de choisir une plateforme appropriée à vos besoins, vos objectifs, vos aspirations. Il ne suffit pas d’ouvrir un compte auprès d’un broker qui dispose d’une bonne notoriété.

Pour faire la bonne affaire, il faut surtout que ce partenaire propose des services qui conviennent à votre stratégie d’investissement. Il est également essentiel que votre plateforme affiche une ergonomie bien fournie, une rapidité d’exécution des tâches susceptibles d’être réalisées en son sein, des fonctionnalités et outils performants pour vous permettre d’analyser les données, de suivre le cours des marchés et de consulter votre tableau de bord en toute simplicité. Il ne faut pas non plus oublier la réactivité de l’équipe dirigeante de votre plateforme, les prix pratiqués, la sécurité mise en place pour une bonne protection des données relatives aux transactions afin d’éviter les pertes d’argent. En guise d’aide, consultez temps-réel des Futures pour choisir la vôtre parmi les meilleures plateformes de trading en ligne.

Bien définir sa stratégie d’investissement

De nombreuses formations vous permettront d’aborder le trading avec la maitrise de quelques notions basiques comme l’analyse graphique, les calculs liés aux statistiques financières (ratios) ou le choix d’une branche spécifique dans laquelle trader vous permettrait de faire des plus-values. Toutefois, le choix de votre stratégie d’investissement est lié à votre profile de trader et doit être fait sur la base de votre personnalité, vos émotions, etc. En règle généralement, on distingue parmi les styles de trading, le scalping, le Day trading et le swing trading.

Le scalping

Le scalping est une stratégie d’investissement en trading qui consiste à acheter des actifs sur le marché boursier et à les revendre en l’espace de quelques secondes. Ce type de méthode demande un sang-froid absolu, une réactivité remarquable, une disponibilité accrue et un mental d’acier pour prendre des décisions rapides et pour supporter les imprévus qui en découleront.

Le Day trading

Le Day trading s’inscrit dans la logique de faire des allers-retours rapides sur le marché financier pour acheter et revendre en quelques minutes. Contrairement au scalping, elle permet de maintenir et de terminer sa position à la fin de chaque journée pour en ouvrir une autre le lendemain.

Le Swing trading

Quant au Swing trading, les positions prises par le trader qui utilisent ce type de technique peuvent durer plusieurs jours, voire une semaine. Il offre au trader, la possibilité de murir sa réflexion, de bien contrôler le cours du marché, d’opérer des négociations dans le but d’améliorer ses performances. Pour bien choisir votre méthodologie d’investissement, vous devez déterminer vos capacités naturelles en termes de gestions de risques.